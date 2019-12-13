Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что российская и украинская стороны предварительно договорились о транзите газа.

Украина и Россия предварительно договорились о транзите газа

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