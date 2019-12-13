Политика
RT на русскомУкраина и Россия предварительно договорились о транзите газа
Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что российская и украинская стороны предварительно договорились о транзите газа.
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Политика
США сняли санкции с шести российских компаний
Минфин США исключил из санкционного списка шесть российских компаний.
Происшествия
В ДТП под Пензой пострадали пятеро детей
Политика
Джонсон переизбрался в парламент
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон переизбрался в парламент, согласно результатам голосования, и заявил, что теперь у него есть «веские полномочия для проведения Brexit», сообщил телеканал Sky News.
Происшествия
Глава московского офиса Абызова скрылся от следствия за границей
На заседании Басманного суда следователь сообщил, что глава московского офиса экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова скрылся от следствия за границей.
Армия и оружие
Полковника ВСУ отстранили от службы за критику радикалов
Ноздрачова отстранили от обязанностей на время проведения расследования, отметили в военной службе правопорядка ВСУ, передает «Интерфакс».
Политика
Соловьев низко оценил ответ Зеленского на шутку Путина про газ
Телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале невысоко оценил шутку президента Украины Владимира Зеленского в ответ на ироничную реплику российского лидера Владимира Путина о газе.
Политика
КПРФ призвала к отставке Путина и Медведева из-за снятия с поста губернатора Левченко
В КПРФ в связи со сложившейся ситуацией хотят, что в отставку подали сразу два высших лица страны: президент Владимир Путина и премьер-министр Дмитрий Медведев.
Общество
Естественная убыль населения в России станет рекордной за 11 лет
Естественная убыль населения страны – превышение числа умерших над числом родившихся – за девять месяцев 2019 года составила 259 600 человек, следует из данных Росстата.
Политика
США договорились с Китаем об условиях торговой сделки
США договорились об условиях заключения на первом этапе торгового соглашения с Китаем.
Единоборства
Российский турнир по пощечинам покорил главу UFC
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата Джена Уайт задумался о транслировании соревнований по пощечинам на платформе UFC Fight Pass.
Игры
Microsoft представила консоль Xbox Series X нового поколения
Корпорация Microsoft показала игровую консоль нового поколения Xbox Series X. На официальном канале Xbox сервиса YouTube опубликован ролик (ниже).
Шоу-бизнес
Умерла актриса Екатерина Дурова
Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте Театра на Малой Бронной.
Музыка
Директор Софии Ротару объяснил возрастом ее отказ от выступлений
Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров в беседе с "Газетой.Ru" внес ясность в сообщения о том, что Ротару приходится уговаривать выступать в России, и рассказал, что певица отказывается от концертов в основном в силу возраста.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП второй раз за неделю
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию сразу после выписки из больницы. Об этом он сообщил в Instagram.
Общество
Путин поручил обеспечить медиков служебным жильём
Президент РФ Владимир Путин в поручении правительству и главам регионов распорядился обеспечить медработников служебным жильём.
Общество
Фотограф из Сургута отсудил у Black Star 70 тысяч рублей
Спорт
Sports.ru узнал о награждении министра спорта орденом Александра Невского
Министр спорта Павел Колобков награжден орденом Александра Невского, сообщает портал Sports.ru со ссылкой на источники.
Происшествия
Площадь пожара на складе в Петербурге увеличилась
Площадь пожара на складе в Санкт-Петербурге увеличилась до 5 тысяч квадратных метров, в здании хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, идет эвакуация людей, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Здоровье
Умер еще один ребенок, не дождавшись операции у Михаила Каабака
Умер еще один ребенок, который ждал пересадки почки у уволенного ранее трансплантолога Михаила Каабака.
Наука
Учёные подтвердили у косаток гипотезу бабушек
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом
Известная балерина Анастасия Волочкова кардинально поменяла имидж.
Космос
Корабль «Орел» не сможет полететь к Луне из-за лишнего веса
Российский космический корабль «Орел», который предназначен для полетов к Луне, оказался на две тонны тяжелее установленной документом Роскосмоса нормы, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на материалы РКК «Энергия».
Биатлон
Россиянка Миронова завоевала бронзу на этапе Кубка мира по биатлону
Экономика
В России увеличится минимальная зарплата в 2020 году
Госдума в третьем чтении одобрила законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Политика
Путин назвал меры по поддержанию рождаемости недостаточными
Президент России Владимир Путин считает, что существующих мер по поддержанию уровня рождаемости в стране недостаточно, а потому их необходимо совершенствовать.
Политика
Британский суд закончил слушания о долге Украины перед РФ
Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда. Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня.
Происшествия
В Киеве подозреваемую в убийстве Шеремета отправили под домашний арест
Печерский районный суд Киева в пятницу избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста военному медику Яне Дугарь, подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета, следует из трансляции, которую ведет канал "Наш".
Футбол
Уткин прокомментировал решение об отстранении Гинера от футбола
Спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на решение комиссии РФС по этике отстранить президента ЦСКА Евгения Гинера от футбола на три месяца.