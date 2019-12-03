Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРоссия и Украина на 10 лет продлили контракт на транзит нефти

Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили дополнительное соглашение к контракту на транзит нефти. Подписанным соглашением срок действия договора продлевается на десять лет — до 1 января 2030 года, сообщает украинская компания в Facebook.
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Россия и Украина договорились о транзите нефти на 10 лет

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Россия и Украина продлили до 2030 года договор на транзит нефти

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Украина и Россия продлили договор о транзите нефти на десять лет

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Украина и Россия продлили договор на транзит нефти

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Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет

Lenta.ruвчера в 08:03

Россия и Украина договорились о транзите нефти на 10 лет

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Украина и Россия заключили 10-летний договор по транзиту нефти

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