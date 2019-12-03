Энергетика

Lenta.ruLenta.ruРоссия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет

Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го. Об этом говорится на странице украинской компании в Facebook.
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"АО "Укртранснафта" и ПАО "Транснефть" 3 декабря 2019 года заключили дополнительное соглашение к договору о предоставлении услуг по транспортировке нефти по Украине, продлевающее его действие с 1 января 2020 года до 1 января 2030 года", - говорится в сообщении украинской компании в Facebook
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