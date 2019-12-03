с чего всё началось

Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го. Об этом говорится на странице украинской компании в Facebook.

Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет

Общество Подрядчика приговорили к 11 годам за хищения на космодроме Восточный Благовещенский городской суд Амурской области приговорил гендиректора ООО «УСИО» Дмитрия Вишневского к 11 годам лишения свободы за хищения при строительстве космодрома Восточный.

Общество МИД назвал обвиняемого в шпионаже Пола Уилана симулянтом Здоровью обвиняемого в шпионаже гражданина США и еще трех стран Пола Уилана ничего не угрожает, а симуляция, к которой он прибегает, входит в курс подготовки разведки, говорится в комментарии департамента информации и печати российского МИД.

Шоу-бизнес Дочь Джоли и Питта официально стала Джоном Сама Джоли говорит, что дочь хотела быть мальчиком еще в возрасте 4 лет, когда интересовалась всем для мальчиков, их игрушками, одеждой.

Политика Путин назвал расширение НАТО потенциальной угрозой для России Президент России Владимир Путин на совещании по развитию ВМФ России заявил, что расширение НАТО и развитие военной инфраструктуры альянса вблизи российский границ являются потенциальной угрозой безопасности.

Политика Кремль объяснил цель закона об установке российского ПО на гаджеты Президент России Владимир Путин ранее подписал закон, согласно которому российский софт нужно устанавливать на такую электронную технику, как компьютеры, смартфоны, телевизоры с функцией Smart TV.

Шоу-бизнес Лещенко прокомментировал оговорку Бузовой на музыкальной премии Народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил, что не обижается на певицу Ольгу Бузову, которая допустила ошибку в его фамилии на музыкальной премии "Золотой хит – 2019".

Общество В Кировской области 31 декабря объявлено выходным Губернатор Кировской области Игорь Васильев подписал распоряжение об объявлении в регионе 31 декабря 2019 года выходным днём.

Здоровье Врачи свердловской детской больницы пожаловались на низкие зарплаты Сотрудники областной детской клинической больницы №1 (ОДКБ) в Екатеринбурге написали открытое письмо губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву о низком уровне зарплат.

Происшествия В Мытищах нарушитель напал с ножом на полицейского 19 октября в в переходе станции метро «Савеловская» в Москве нетрезвый мужчина ударил ножом в грудь полицейского, который пытался проверить у него документы.

Общество Киев готовится подложить пенсионерам очередную «свинью» По данным Пенсионного фонда Украины, с 1 декабря 2019 года прожиточный минимум вырастит на 74 гривны и составит 1638 гривен.

Шоу-бизнес Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.

Транспорт В московском метро подорожает проезд Стоимость одной поездки в метро Москвы подорожает на два рубля с 1 февраля 2020 года.