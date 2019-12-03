Москва и Киев договорились о транзите нефти на 10 лет, сообщает в Facebook украинская "Укртранснафта". Отмечается, что украинская компании и "Транснефть" заключили 10-летнее соглашение. Стороны заключили допсоглашение к договору о предоставлении услуг по транспортировке нефти по территории Украины.

Украина и Россия заключили 10-летний договор по транзиту нефти

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