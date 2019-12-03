Экономика

Газета.RuГазета.RuУкраина и Россия заключили 10-летний договор по транзиту нефти

Москва и Киев договорились о транзите нефти на 10 лет, сообщает в Facebook украинская "Укртранснафта". Отмечается, что украинская компании и "Транснефть" заключили 10-летнее соглашение. Стороны заключили допсоглашение к договору о предоставлении услуг по транспортировке нефти по территории Украины.
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Россия и Украина договорились о транзите нефти на 10 лет

Известия03 декабря в 20:51

Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет

Lenta.ru03 декабря в 08:03

Украина и Россия продлили договор на транзит нефти

RT на русском03 декабря в 09:26

Украина и Россия заключили 10-летний договор по транзиту нефти

ТАСС03 декабря в 08:20

Украина и Россия продлили договор о транзите нефти на десять лет

РБК03 декабря в 08:15

Россия и Украина продлили до 2030 года договор на транзит нефти

Газета.Ru03 декабря в 15:42

Россия и Украина договорились о транзите нефти на 10 лет

РИА Новости03 декабря в 08:00
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В НАТО назвали угрозой «агрессивные действия России»

Участники саммита НАТО заявили, что "агрессивные действия России" являются угрозой евро-атлантической безопасности.
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На административной границе с Крымом контрразведчики Службы безопасности Украины задержали члена партии «Единая Россия» Игоря Кучерявого, заявили в СБУ.
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Российская газета вчера в 09:03
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Судьи хотят наказывать СМИ за давление на них

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