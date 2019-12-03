Экономика
ЛОТУкраина и Россия заключили договор по транзиту нефти на 10 лет
Десятилетний договор по транзиту нефти заключили «Укртранснафта» (Украина) и «Транснефть» (Россия). Об этом во вторник, 3 декабря, сообщается на странице украинской компании на Facebook.
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Экономика
ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года
Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.
Футбол
«Челси» хочет обновить свой трансферный рекорд
Плюсом к переходу в «Челси» для Санчо является то, что он родом из Лондона и у него хорошие отношения с игроками «Пенсионеров» – Каллумом Хадсон-Одои и Тэмми Абрахамом.
Экономика
Проект канатного метро в Краснодаре получит 400 тыс. долларов
Новый банк развития (НБР) БРИКС предоставит России техническую помощь в размере 400 тыс. долларов США для реализации проекта создания канатного метро в Краснодаре.
Общество
Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце
Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией встретились с королевой Великобритании Елизаветой II и герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон в Букингемского дворце, сообщает Voice Of America.
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева вышла замуж за Игоря Булатова
Лопырева и Булатов скрывать факт своей свадьбы не стали, и Вика сама рассказала о бракосочетании в интервью на YouTube-шоу «Ходят слухи».
Футбол
В УЕФА рассказали о предстоящей жеребьевке Лиги наций – 2020/21
Жеребьевка пройдет 3 марта 2020 года, а групповой этап состоится с 3 сентября по 17 ноября.
Политика
Путин назвал условия Украины по транзиту газа неприемлемыми
Россия готова сохранить транзит газа через Украину, но условия Киева пока неприемлемы, заявил президент РФ Владимир Путин.
Наука
Ученые выяснили, какая часть женской груди привлекает больше внимания
Политика
Порошенко, Тимошенко и Вакарчук призвали украинцев выйти на Майдан
Бывший президент Украины Петр Порошенко (лидер «Европейской солидарности»), экс-премьер Юлия Тимошенко (лидер «Батькивщины») и солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук (лидер «Голоса») призвали выйти 8 декабря на Майдан.
Общество
Блогер Егор Жуков не признал вину в деле об экстремизме
Видеоблогер Егор Жуков не признал свою вину по уголовному делу об экстремизме, передаёт 3 декабря корреспондент ИА REGNUM.
Общество
Российские ученики стали менее грамотными
Российские школьники по итогам международного исследования качества образования PISA (Programme for International Student Assessment) показали снижение читательской, математической и естественно-научной грамотности.
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 станет первым смартфоном на Snapdragon 865
Новинка станет одним из первых гаджетов, использующих новый чипсет Qualcomm Snapdragon 865.
Происшествия
Умерла одна из пострадавших при пожаре в одесском колледже
В здании еще могут находиться люди, отметили в мэрии. Пожар в одесском колледже начался 4 декабря.
Политика
Германия высылает двух российских дипломатов
Ранее власти Германии сообщали, что в случае подтверждения участия российских властей в убийстве гражданина Грузии в Берлине, то в отношении России будут введены санкции.
Футбол
«Буду пугать бизнесменов»: звезда «Что? Где? Когда?» Максим Поташёв дал откровенное интервью Е1.RU
Максим Поташёв прибыл в Екатеринбург, чтобы выступить с лекцией о бизнесе.
Общество
Валдис Пельш прокомментировал сведения о своей госпитализации
Армия и оружие
Россия нанесла мощный авиаудар в Сирии
Политика
Президент Польши заявил, что Россия не является врагом НАТО
Россия не является врагом НАТО, 4 декабря заявил президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции после окончания саммита альянса в Лондоне.
Общество
Госдума одобрила законопроекты об электронных трудовых книжках
Госдума одобрила в третьем, окончательном чтении пакет законопроектов о введении в России электронных трудовых книжек, говорится на сайте нижней палаты парламента.
Футбол
«Спартак» отреагировал на задержания фанатов в Петербурге
Пресс-служба московского "Спартака" прокомментировала многочисленные задержания фанатов команды в Санкт-Петербурге, произошедшие до и после матча 18-го тура чемпионата России против петербургского "Зенита", передает РИА "Новости".
Фигурное катание
Короткую программу у одиночниц в финале Гран-при откроет Косторная
Российская фигуристка Алёна Косторная выступит первой в короткой программе в женском одиночном катании в финале серии Гран-при в Турине.
Происшествия
Украинский депутат Соболев назвал людей Порошенко заказчиками убийства сына
В ходе состоявшегося в среду заседания по избранию меры пресечения для предполагаемых убийц 3-летнего сына депутата Вячеслава Соболева Андрея Лавреги и Евгения Семенова сам нардеп назвал имена вероятных заказчиков преступления.
Футбол
Златан Ибрагимович вернется в Италию
Политика
В МИД Украины отреагировали на заявление Токаева о Крыме
«Глубоко обеспокоены сообщениями СМИ о высказываниях президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева об отрицании аннексии украинского Крыма Россией», — отметили в МИД Украины.
Общество
Дмитрий Медведев решил притормозить штрафы за превышение скорости
Как уточняет «Коммерсант», идея об ужесточении наказания за превышение порога скорости на 10 км/ч обсуждалась в центральном офисе «Единой России» в ходе приема по случаю дня рождения партии.
Армия и оружие
В Госдуме опровергли домыслы об уязвимости ВМФ России
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин отрицает, что у российского флота есть слабые стороны.
Армия и оружие
Путин рассказал о боевых операциях США в космосе
Соединенные Штаты рассматривают космос как театр военных действий, считает президент России Владимир Путин.
Биатлон
Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира
В шведском Эстерсунде продолжается первый этап Кубка мира по биатлону. Француз Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на 20 километров.
Общество
Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой
Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.