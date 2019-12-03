Десятилетний договор по транзиту нефти заключили «Укртранснафта» (Украина) и «Транснефть» (Россия). Об этом во вторник, 3 декабря, сообщается на странице украинской компании на Facebook.

Украина и Россия заключили договор по транзиту нефти на 10 лет

Футбол «Челси» хочет обновить свой трансферный рекорд Плюсом к переходу в «Челси» для Санчо является то, что он родом из Лондона и у него хорошие отношения с игроками «Пенсионеров» – Каллумом Хадсон-Одои и Тэмми Абрахамом.

Экономика Проект канатного метро в Краснодаре получит 400 тыс. долларов Новый банк развития (НБР) БРИКС предоставит России техническую помощь в размере 400 тыс. долларов США для реализации проекта создания канатного метро в Краснодаре.

Общество Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией встретились с королевой Великобритании Елизаветой II и герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон в Букингемского дворце, сообщает Voice Of America.

Шоу-бизнес Виктория Лопырева вышла замуж за Игоря Булатова Лопырева и Булатов скрывать факт своей свадьбы не стали, и Вика сама рассказала о бракосочетании в интервью на YouTube-шоу «Ходят слухи».

Общество Российские ученики стали менее грамотными Российские школьники по итогам международного исследования качества образования PISA (Programme for International Student Assessment) показали снижение читательской, математической и естественно-научной грамотности.

Политика Германия высылает двух российских дипломатов Ранее власти Германии сообщали, что в случае подтверждения участия российских властей в убийстве гражданина Грузии в Берлине, то в отношении России будут введены санкции.

Общество Госдума одобрила законопроекты об электронных трудовых книжках Госдума одобрила в третьем, окончательном чтении пакет законопроектов о введении в России электронных трудовых книжек, говорится на сайте нижней палаты парламента.

Футбол «Спартак» отреагировал на задержания фанатов в Петербурге Пресс-служба московского "Спартака" прокомментировала многочисленные задержания фанатов команды в Санкт-Петербурге, произошедшие до и после матча 18-го тура чемпионата России против петербургского "Зенита", передает РИА "Новости".

Происшествия Украинский депутат Соболев назвал людей Порошенко заказчиками убийства сына В ходе состоявшегося в среду заседания по избранию меры пресечения для предполагаемых убийц 3-летнего сына депутата Вячеслава Соболева Андрея Лавреги и Евгения Семенова сам нардеп назвал имена вероятных заказчиков преступления.