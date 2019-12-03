Десятилетний договор по транзиту нефти заключили «Укртранснафта» (Украина) и «Транснефть» (Россия). Об этом во вторник, 3 декабря, сообщается на странице украинской компании на Facebook.

Украина и Россия заключили договор по транзиту нефти на 10 лет

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