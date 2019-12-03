Экономика
ЛОТУкраина и Россия заключили договор по транзиту нефти на 10 лет
Десятилетний договор по транзиту нефти заключили «Укртранснафта» (Украина) и «Транснефть» (Россия). Об этом во вторник, 3 декабря, сообщается на странице украинской компании на Facebook.
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Политика
В Раде подрались депутаты из партии Зеленского
Предыдущая драка в Верховной Раде произошла между депутатом от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Николаем Скориком и избранником от фракции президента Украины «Слуга народа» Николаем Тищенко.
Политика
Медведев рассказал о тимбилдинге правительства
Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с представителями российских телеканалов рассказал, как меняется ход заседания правительства, когда уходят представители СМИ, передает «МИР 24».
Армия и оружие
В Швеции испытали первый серийный JAS-39E Gripen NG для ВВС страны
Первый построенный для ВВС Швеции серийный истребитель Saab JAS-39E Gripen NG Первый серийный истребитель JAS-39E Gripen NG, построенный для ВВС Швеции, совершил свой первый полет.
Кино
Тимур Бекмамбетов представил фильм «Война токов»
Картина рассказывает о конкурентной борьбе Эдисона и Вестингауза. В Москве состоялся закрытый показ фильма "Война токов".
Политика
Премьер Болгарии оправдал задержки с «Турецким потоком» процедурами ЕС
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов попытался оправдаться за задержку в строительстве той части газопровода "Турецкий поток", которая проходит по территории его страны.
Политика
Путин продлил на пять лет полномочия Садовничего на посту ректора МГУ
Президент России Владимир Путин продлил на пять лет полномочия Виктора Садовничего на посту ректора МГУ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Футбол
Фанат «Спартака»: Люди, наказывающие болельщиков просто так, подставляют Дзюбу
Болельщик московского «Спартака» и автор телеграм-канала «Выезд ради выезда» Кирилл поделился мнением о массовом задержании фанатов команды после оскорблений нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.
Общество
В Саратове полпред Комаров заявил о невыполнении нацпроектов в здравоохранении
Игорь Комаров предложил обсудить не только выполнение, но и невыполнение отдельных мероприятий в 2019 году.
Здоровье
На развитие омской медицины выделят 34 млрд рублей – Бурков
До 2024 года на реализацию национального проекта «Здравоохранение» в Омской области выделят 34 млрд рублей, сообщил губернатор Александр Бурков.
Армия и оружие
Завершены предварительные испытания БТР и БМП на шасси «Бумеранг»
"Военно-промышленная компания" (ВПК) совместно с Минобороны России завершила предварительные испытания опытных образцов бронетранспортера (БТР) К-16 и боевой машины пехоты (БМП) К-17 на перспективном колесном шасси "Бумеранг".
Политика
Трамп назвал Трюдо «двуличным» и покинул саммит НАТО
Президент США Дональд Трамп назвал канадского премьера Джастина Трюдо «двуличным» из-за насмешек, сообщает The Independent.
Политика
Медведев ответил Батрутдинову шуткой про Гарика Харламова
Премьер-министр России Дмитрий Медведев пошутил, отвечая на вопрос комика Тимура Батрутдинова в ходе ежегодного интервью российским телеканалам.
Происшествия
Момент ДТП во время тест-драйва Audi в Петербурге попал на видео
Регистратор одного из автомобилей, попавших в массовое ДТП в Петербурге, запечатлел момент аварии.
Хоккей
Овечкин починил шлем с помощью паяльника во время матча НХЛ
Нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о причине, по которой ему понадобилась паяльная лампа в разгар матча регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелес Кингз».
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин опубликовал фото после пластической операции
Певец Прохор Шаляпин опубликовал фотографию после очередной пластической операции.
Общество
Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой
Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
Шоу-бизнес
Безработный Дмитрий Тарасов пересел на метро
Еще недавно бывший игрок «Локомотива» рассекал по столице на дорогой иномарке, а вчера вдруг неожиданно пересел на метро.
Экономика
ДОМ.РФ назвал долю работающих с эскроу-счетами застройщиков
По данным ДОМ.РФ, на Московский регион приходится 28% проектов, предусматривающих использование счетов эскроу, или 6,9 млн кв. м жилья.
Политика
Медведев предупредил о последствиях незаконных протестов
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам заявил, что гражданам необходимо выражать своё мнение в соответствии с законодательством, иначе можно «докатиться до опасных ситуаций».
Общество
Медведев рассказал о росте реальных доходов россиян
Реальные располагаемые доходы россиян в период с января по октябрь 2019 года выросли.
Армия и оружие
ВКС России нанесли удар по боевикам в Сирии
Политика
Россия высылает болгарского дипломата
Москва объявила персоной нон грата сотрудника болгарского посольства в ответ на решение Софии о высылке российского дипломата в конце октября, заявили в МИД Болгарии.
Гаджеты
Qualcomm представила процессоры Snapdragon 865 и Snapdragon 765 и 765G
Характеристики чипов компания раскрывать не стала, но было сказано, что Snapdragon 765 и 765G получили модем Snapdragon X52.
Футбол
Сергей Семак опроверг проблемы с алкоголем у Лунева
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак опроверг слухи о том, что отсутствие вратаря Андрея Лунева в воротах команды может быть связано с дисциплинарными проблемами.
Шоу-бизнес
Певцов объяснил, почему раскритиковал Познера в образе Сталина
Актер Дмитрий Певцов в беседе с изданием "Подъем" объяснил, почему раскритиковал телеведущего Владимира Познера в образе советского руководителя Иосифа Сталина что записывал обращение к журналисту после спектакля "Капкан", где играет Иосифа Сталина.
Гаджеты
Специалисты Роскачества составили рейтинг наушников
Специалисты Роскачества протестировали наушники прошлых лет с новинками и определили, стоит ли менять старые девайсы на новые.
Политика
Президент Польши отказался считать Россию врагом НАТО
Президент Польши Анджей Дуда не считает Россию врагом НАТО.
Происшествия
В Санкт-Петербурге бывшего полицейского обвинили в убийстве студентки
Полиция Санкт-Петербурга предъявила обвинение мужчине, которого подозревают в убийстве 18-летней девушки в 2004 году.