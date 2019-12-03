Экономика

ЛОТЛОТУкраина и Россия заключили договор по транзиту нефти на 10 лет

Десятилетний договор по транзиту нефти заключили «Укртранснафта» (Украина) и «Транснефть» (Россия). Об этом во вторник, 3 декабря, сообщается на странице украинской компании на Facebook.
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Украина и Россия заключили 10-летний договор по транзиту нефти

ТАСС03 декабря в 08:20

Россия и Украина продлили до 2030 года договор на транзит нефти

Газета.Ru03 декабря в 15:42

Украина и Россия продлили договор на транзит нефти

RT на русском03 декабря в 09:26

Россия и Украина договорились о транзите нефти на 10 лет

Известия03 декабря в 20:51

Украина и Россия продлили договор о транзите нефти на десять лет

РБК03 декабря в 08:15

Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет

Lenta.ru03 декабря в 08:03

Россия и Украина договорились о транзите нефти на 10 лет

РИА Новости03 декабря в 08:00
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В Перми почтят память жертв пожара в ночном клубе «Хромая лошадь»

В Перми почтят память 156 жертв пожара в ночном клубе "Хромая лошадь", трагедия произошла 5 декабря 2009 года.
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Комитет Госдумы поддержал продажу пива на стадионах во время матчей

В России предлагают разрешить розничную продажу пива и пивных напитков во время проведения матчей официальных соревнований по футболу.
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Лукашенко рассказал о предстоящих переговорах с Путиным

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Дмитрий Шепелев довел Владимира Фриске до бешенства

Как и следовало ожидать, после откровений Дмитрия Шепелева Владимир Фриске не смог сдержать негодования.
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Задержан бывший фигурант дела о беспорядках в Москве

Даниила Конона, бывшего фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве, задержала полиция.
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Россия высылает болгарского дипломата

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Политика

Медведев ответил Батрутдинову шуткой про Гарика Харламова

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Власти США разрешили перебазирование «Морского старта» в Россию

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Два полковника СБУ погибли при попытке захвата позиций ДНР

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ГИБДД внесёт изменения в теоретическую часть экзамена на права

ГИБДД планирует внести изменения в теоретическую часть экзамена на получение водительских прав, увеличив количество задач по основам безопасного вождения.
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Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
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Общество

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Грете Тунберг предложили доехать из Лиссабона в Мадрид на осле

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FARE обвинила итальянскую газету в разжигании расизма

Напомним, что газета анонсировала матч чемпионата Италии между «Интером» и «Ромой» заголовком «Черная пятница», поместив на первую полосу фотографии темнокожих футболистов Ромелу Лукаку и Криса Смоллинга.
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