Экономика
ЛОТУкраина и Россия заключили договор по транзиту нефти на 10 лет
Десятилетний договор по транзиту нефти заключили «Укртранснафта» (Украина) и «Транснефть» (Россия). Об этом во вторник, 3 декабря, сообщается на странице украинской компании на Facebook.
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Политика
Премьер Болгарии объяснил задержки с «Турецким потоком»
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов объяснил задержку со строительством газопровода "Турецкий поток" на территории страны необходимостью выполнить обязательные процедуры Евросоюза.
Кино
Журнал «КиноРепортер» вручил премию «Событие года»
В московском кинотеатре "Иллюзион" 4 декабря состоялась торжественная церемония вручения премии "Событие года" за достижения в области кино и телевидения.
Культура
Ургант назвал резкими слова Певцова о «чужом для России» Познере
Как сообщало ИА REGNUM, ранее актёр Дмитрий Певцов в видеобращении в Instagram, где он предстаёт в образе Сталина, назвал журналиста Владимира Познера «чужим для России» и посоветовал ему уехать из страны.
Политика
СБУ открестилась от обысков у партии Медведчука
Ранее народный депутат от «Оппоплатформы» Александр Колтунович заявил, что сотрудники спецслужбы нагрянули в здание, где располагаются общественные приемные пятерых парламентариев от ОПЗЖ, в том числе Медведчука.
Шоу-бизнес
Елена Летучая отмечает день рождения на Мальдивах
Елена Летучая отмечает день рождения на Мальдивах Елене Летучей исполняется 41 год.
Происшествия
В Перми почтят память жертв пожара в ночном клубе «Хромая лошадь»
В Перми почтят память 156 жертв пожара в ночном клубе "Хромая лошадь", трагедия произошла 5 декабря 2009 года.
Футбол
Комитет Госдумы поддержал продажу пива на стадионах во время матчей
В России предлагают разрешить розничную продажу пива и пивных напитков во время проведения матчей официальных соревнований по футболу.
Политика
Лукашенко рассказал о предстоящих переговорах с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва завершают работу над программой действий для углубления интеграции в рамках Союзного государства и пакетом дорожных карт.
Транспорт
«Автодор» раскрыл планы развития сети автодорог России до 2035 года
Как отметили в компании, для достижения целей стратегии за 2025−2035 годы необходимо построить и реконструировать не менее 14 тыс. км федеральных автомобильных дорог. предполагается охватить скоростными дорогами 44 региона России, с которых проживает 75% населения страны.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев довел Владимира Фриске до бешенства
Как и следовало ожидать, после откровений Дмитрия Шепелева Владимир Фриске не смог сдержать негодования.
Происшествия
Задержан бывший фигурант дела о беспорядках в Москве
Даниила Конона, бывшего фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве, задержала полиция.
Политика
Россия высылает болгарского дипломата
Москва объявила персоной нон грата сотрудника болгарского посольства в ответ на решение Софии о высылке российского дипломата в конце октября, заявили в МИД Болгарии.
Политика
Медведев ответил Батрутдинову шуткой про Гарика Харламова
Премьер-министр России Дмитрий Медведев пошутил, отвечая на вопрос комика Тимура Батрутдинова в ходе ежегодного интервью российским телеканалам.
Происшествия
В Перми задержан стрелявший по прохожим и полицейским мужчина
Политика
Киев допустил предоставление Донбассу дополнительных полномочий
"Формула Штайнмайера" Украина готова имплементировать "формулу Штайнмайера" в законе об особом статусе Донбасса после Нового года, сообщил Ермак.
Общество
Совет судей решил не наказывать СМИ за давление на суды через новости
Ранее газета «Ведомости» писала, что Совет судей разрабатывает проект защиты от «тенденциозных публикаций» и предлагает ввести ответственность для СМИ и журналистов за давление на суд.
Политика
Журналистка Скабеева поговорила с Зеленским по телефону
Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Армия и оружие
Два полковника СБУ погибли при попытке захвата позиций ДНР
3 декабря президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины двум полковникам СБУ Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову, которые погибли в зоне проведения операции объединенных сил (ООС).
Общество
ГИБДД внесёт изменения в теоретическую часть экзамена на права
ГИБДД планирует внести изменения в теоретическую часть экзамена на получение водительских прав, увеличив количество задач по основам безопасного вождения.
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Общество
FT: Кремль требовал от «Яндекса» контроля над компанией
По данным британского издания, Кремль первоначально требовал контроля над компанией и права вето на весь совет директоров «Яндекса».
Политика
Медведев оценил законопроект о домашнем насилии
Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, готовящийся к принятию в России, прокомментировал на пресс-конференции по итогам года глава правительства Дмитрий Медведев.
Армия и оружие
ПНС Ливии продолжит распространять лживую информацию о России
Очередную порцию ложной информации о присутствии российских военных в Ливии готовит так называемое Правительство национального согласия (ПНС).
Общество
Le Monde сообщила о «базе шпионов ГРУ» в Альпах
По меньшей мере 15 «офицеров ГРУ» (ныне Главное управление Генштаба) с 2014 по 2018 год использовали Французские Альпы как опорную базу, считают западные спецслужбы, пишет Le Monde со ссылкой на источники.
Общество
Грете Тунберг предложили доехать из Лиссабона в Мадрид на осле
Гаджеты
Xiaomi начала продажи умных телевизоров Mi TV 5 Pro
Xiaomi объявила о официальном запуске новых смарт-телевизоров Xiaomi Mi TV 5 Pro с диагональю 55 и 65 дюйма.
Футбол
FARE обвинила итальянскую газету в разжигании расизма
Напомним, что газета анонсировала матч чемпионата Италии между «Интером» и «Ромой» заголовком «Черная пятница», поместив на первую полосу фотографии темнокожих футболистов Ромелу Лукаку и Криса Смоллинга.