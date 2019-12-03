Экономика

ЛОТЛОТУкраина и Россия заключили договор по транзиту нефти на 10 лет

Десятилетний договор по транзиту нефти заключили «Укртранснафта» (Украина) и «Транснефть» (Россия). Об этом во вторник, 3 декабря, сообщается на странице украинской компании на Facebook.
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Россия и Украина договорились о транзите нефти на 10 лет

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Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет

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Украина и Россия продлили договор на транзит нефти

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Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT сообщение о том, что «Укртранснафта» и «Транснефть» продлили договор на транзит нефти через Украину на десять лет.
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