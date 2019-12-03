Экономика
ЛОТУкраина и Россия заключили договор по транзиту нефти на 10 лет
Десятилетний договор по транзиту нефти заключили «Укртранснафта» (Украина) и «Транснефть» (Россия). Об этом во вторник, 3 декабря, сообщается на странице украинской компании на Facebook.
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Авто
McLaren представит свой новый гибридный суперкар
Спорт
Медведев прокомментировал допинговый скандал
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам заявил, что проблема допинга в стране существует, но ситуация с допинговым скандалом напоминает ему «бесконечный антироссийский сериал».
Общество
Le Monde сообщила о «базе шпионов ГРУ» в Альпах
По меньшей мере 15 «офицеров ГРУ» (ныне Главное управление Генштаба) с 2014 по 2018 год использовали Французские Альпы как опорную базу, считают западные спецслужбы, пишет Le Monde со ссылкой на источники.
Шоу-бизнес
Ургант посоветовал Певцову назвать Познера «врагом народа»
Ранее актер Дмитрий Певцов опубликовал видео в своем аккаунте в Инстаграм, где предстал перед публикой в образе бывшего советского лидера Иосифа Сталина и назвал журналиста Владимира Познера «врагом России», который хочет, чтобы страна вымерла.
Политика
Медведев заявил об угрозе «беспощадного бунта» в России
Отсутствие законодательного регулирования выражения протестных настроений на улицах может привести к «бунту беспомощному и беспощадному».
Политика
Премьер Болгарии оправдал задержки с «Турецким потоком» процедурами ЕС
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов попытался оправдаться за задержку в строительстве той части газопровода "Турецкий поток", которая проходит по территории его страны.
Гаджеты
Роскачество составило рейтинг наушников
Роскачество протестировало модели наушников 2018 и 2019 годов.
Шоу-бизнес
Лещенко оправдал Бузову за ошибку в его фамилии
Народный артист РСФСР Лев Лещенко оценил, что Ольга Бузова его знает. По поводу оговорки он сказал, что они случаются.
Космос
На орбите белого карлика впервые открыта планета-гигант
Специалисты, предсаляющие Европейскую южную обсерваторию, впервые обнаружили на орбите белого карлика планету, напоминающую Нептун.
Политика
Медведев пообещал не закрывать YouTube
«YouTube как был, так и останется, и те, кто зарабатывает на YouTube, смогут зарабатывать, хотя это зависит не от нас, а от политики самого YouTube»,-- заявил господин Медведев.
Религия
Дмитрий Киселев: позиция Церкви противоречит позиции Бога
Библия не запрещает суррогатное материнство и ЭКО, а их запрет в Основах социальной концепции Русской православной церкви, написанных ее служителями около 20 лет назад, противоречит благословению Творца "Плодитесь и размножайтесь" и может быть пересмотрен ради деторождения, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня" журналист Дмитрий Киселев в эфире телеканала "СПАС".
Экономика
Зауралью могут простить часть долгов
Минфин России может реструктурировать долги Курганской области перед федеральным бюджетом, отложив окончательный расчет по ним на пять лет.
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Происшествия
При взрыве газа в жилом доме в Польше погибли шесть человек
Ранее сообщалось, что на юге Польши из-за взрыва газа обрушился трёхэтажный жилой дом, в котором могли находиться восемь человек.
Шоу-бизнес
Шепелев рассказал о судьбе денег на лечение Жанны Фриске
Часть долга перед «Русфондом», состоявшего из собранных Первым каналом на лечение певицы Жанны Фриске денег, оплатил ее бывший гражданский муж, ведущий Дмитрий Шепелев.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова блеснула на открытии фитнес-клуба Тимати
На открытии именно Решетова стала суть ли не самым главным действующим лицом, блеснув перед репортерами и гостями в облагающем наряде, который выгодно подчеркивал все изгибы ее тела.
Политика
МИД России отреагировал на высылку Германией двух дипломатов
Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря немецкий МИД объявил двух российских дипломатов персонами нон-грата из-за убийства в августе в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.
Общество
В США назвали главный цвет 2020 года
Шоу-бизнес
40-летняя Ирина Слуцкая в третий раз стала мамой
Ирина Слуцкая родила третьего малыша. Пол ребенка пока неизвестен, но по некоторым данным, на которые ссылается сайт КП, это мальчик.
Общество
На опоре Крымского моста появилось граффити с котом и строителем
Граффити появилось на 256-й опоре автодорожной части Крымского моста.
Хоккей
Овечкин применил паяльную лампу во время матча НХЛ
Во встрече с "Сан-Хосе" один из лучших игроков НХЛ из-за проблемы с коньком задержался в раздевалке во время перерыва и присоединился к партнерам спустя несколько минут.
Политика
СБУ: член «Единой России» задержан в Херсонской области
Служба безопасности Украины рассказала о задержании члена партии "Единая Россия" в Херсонсокй области. Об этом сообщает РИА "Новости".
Хоккей
СКА обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ
Петербургский СКА обыграл казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Происшествия
Суд отказался восстанавливать на службе полицейского по делу Голунова
Мосгорсуд отказался восстанавливать на службе бывшего полицейского и оперативника Максима Уметбаева, которого уволили после дела журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщили РИА Новости в суде.
Шоу-бизнес
Эмма Стоун выходит замуж за Дэйва МакКери
Эмма Стоун согласилась выйти замуж за Дэйва МакКери и приняла обручальное кольцо.
Экономика
Регионы России с эффективной властью получат от Москвы 45 млрд рублей
Правительство России утвердило размер дотаций (грантов) 50 регионам страны за достижение уровня для оценки эффективности деятельности глав регионов и органов исполнительной власти.
Общество
«Могло быть гораздо хуже»: FT узнала детали переговоров «Яндекса» с Кремлем
"Могло быть гораздо хуже", — заявил газете один из источников.
Политика
Лукашенко оценил заявления об угрозе агрессии России против Белоруссии
Белорусский президент Александр Лукашенко назвал фейком заявления о существующей угрозе нападения России или западных стран на Минск.
Происшествия
Девушка во время тест-драйва разбила 11 машин в Петербурге
Девушка за рулем взятой на тест-драйв Audi A7 устроила безумный заезд на севере Санкт-Петербурга: вылетела с дороги, снесла ограждение и светофор, после чего протаранила 11 автомобилей.