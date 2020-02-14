Политика

РИА НовостиРИА НовостиУкраина и Румыния намерены «противостоять» России в Черном море

Загороднюк рассказал, что в ходе встречи с министром обороны Румынии Николае-Ионела Чуке на Мюнхенской конференции по безопасности политики обсудили возможность обмена информацией о воздушной и морской ситуации в Черном море.
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Украина и Румыния намерены «противостоять» России в Черном море

РИА Новости18:57

Украина предложила Румынии вместе «противостоять» России в Черном море

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Украина нашла союзника для противостояния России в Черном море

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Украина и Румыния планируют «противостоять» России в Черном море

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Румыния станет помогать Украине противостоять России в Чёрном море

News.ru18:12

Украина предложила Румынии вместе «противостоять» России в Черном море

Газета.Ru22:04
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Глава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»

Российская сторона сможет завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая финансирует проект.
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Суд арестовал замминистра ЖКХ Забайкалья Кузнецова за взятки

Центральный районный суд Читы арестовал в пятницу заместителя министра ЖКХ Забайкалья Олега Кузнецова, подозреваемого в получении взяток на общую сумму 7 млн рублей на своем предыдущем посту мэра Читы.
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В Хубэй прибыли 25 тысяч медиков для борьбы с коронавирусом

В эпицентр распространения коронавируса провинцию Хубэй направлены 217 медицинских бригад, в составе которых находятся более 25 тысяч медицинских работников.
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Суд арестовал бросившего детей в Шереметьево мужчину

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Джефф Безос купил особняк в Беверли-Хиллз стоимостью $165 млн

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Источник рассказал, когда США начнут летать к МКС на своих кораблях

"По тем данным, которые поступают от американской стороны, старт первого корабля Crew Dragon с экипажем намечается на 20 мая", — сказал собеседник агентства.
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В Пентагоне гиперзвуковое оружие России назвали угрозой для США

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Вышел тизер четвертого сезона «Очень странных дел»

Netflix выпустил тизер четвертого сезона сериала «Очень странные дела».
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Футболист сборной России и "Монако" Александр Головин отметился голевой передачей в матче 25-го тура чемпионата Франции и помог своей команде переиграть дома "Монпелье".
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Путин указал Зеленскому на недопустимость искажения правды о ВОВ

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским указал ему на недопустимость искажения исторической правды о Великой Отечественной войне.
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Названы автоматические функции в смартфонах, которые лучше отключить

Часто мешают работе смартфона так называемы «такс киллеры» (Task Killers).
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Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Экспресс газета вчера в 14:47
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Православные христиане отмечают Сретенье Господне

РИА Новости 18:51
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае достигло 1523

Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 1523, выздоровели 8096 человек, количество зараженных с момента вспышки заболевания превысило 66,4 тыс. Об этом сообщил в субботу Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
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В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот

Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
РИА Новости 10:55
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В США повысят пошлины на самолёты из ЕС до 15%

Правительство США повысит пошлины на самолёты, импортируемые ЕС, до 15% с 18 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление аппарата представителя США на торговых переговорах.
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Виктор Томенко заявил о смене кураторов у Алтайского края

Губернатор провел президиум по стратегическому развитию и национальным проектам Первое в 2020 году заседание президиума Совета при губернаторе Алтайского края по стратегическому развитию и национальным проектам состоялось под председательством Виктора Томенко, сообщает пресс-служба регионального правительства.
АМИТЕЛ 21:38
Армия и оружие

Посол России в Турции сообщил об угрозах в свой адрес из-за Идлиба

Послу Российской Федерации в Турции Алексею Ерхову поступают угрозы в связи с ситуацией в сирийской провинции Идлиб.
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Музыка

В Сети появилась песня из неизданного альбома Виктора Цоя

Звукозаписывающий лейбл Mashina Records представил сингл "Ты мог быть героем" из неизданного альбома рок-группы "Кино".
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Ученые зафиксировали со спутника новый вид облаков

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Футбол

«Манчестер Сити» отстранен от еврокубков на два года

14 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынес неожиданное решение - "Манчестер Сити" отстранен от участия в еврокубках на два года.
Газета.Ru 14:54
Происшествия

Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке

Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Газета.Ru 00:46
Политика

Штайнмайер обвинил Россию и Китай в нарушении международного права

Россия и Китай выборочно нарушают международное право, в частности, в ситуации вокруг Крыма и Южно-Китайского моря, это способствует снижению уровня безопасности в мире, заявил федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая на открытии 56-й Мюнхенской конференции по безопасности.
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Армия и оружие

Опубликовано видео падения сбитого в Сирии вертолета

Вертолет сирийской армии был сбит в провинции Идлиб. Видео крушения опубликовало турецкое агентство Anadolu.
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Россиянки провалили спринт на ЧМ по биатлону и обновили антирекорд

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Суд обязал МХАТ имени Горького выплатить актерам надбавки

Истцы просили суд обязать работодателя предоставить предусмотренную трудовым договором работу, взыскать невыплаченные надбавки, а также по 10 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда.
Красная весна 10:45
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Лукашенко заявил о намеках России на присоединение Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия намекает на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители, передает БелТА.
Газета.Ru 05:13
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