Политика

РИА НовостиРИА НовостиУкраина и Румыния намерены «противостоять» России в Черном море

"Обе стороны обеспокоены угрожающими действиями России в Черном море", – пишет он в своем Telegram-канале.
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Подробнее о событии

Украина и Румыния заявили о беспокойстве активностью России в Черном море

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Украина нашла союзника для противостояния России в Черном море

Lenta.ruвчера в 16:19

Украина и Румыния планируют «противостоять» России в Черном море

URA.Ruвчера в 20:57

Украина предложила Румынии вместе «противостоять» России в Черном море

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Украина предложила Румынии бороться против России в Черном море

РЕН ТВвчера в 18:59

Украина и Румыния намерены «противостоять» России в Черном море

РИА Новостивчера в 18:57

Украина предложила Румынии вместе бороться против России в Черном море

Взгляд.рувчера в 23:58
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 01:50, Ашберн
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Регину Тодоренко раскритиковали за фото в купальнике

Bimru.ru вчера в 09:05
Религия

Православные отмечают Сретение Господне

Вести.Ru вчера в 20:00
Общество

Екатерина Варнава подверглась критике за роль в клипе Киркорова

Российскую актрису Екатерину Варнаву осудили за съемки в новом клипе Филиппа Киркорова.
iReactor вчера в 20:38
Футбол

Дюков объявил о создании новых зон в ПФЛ

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал предстоящую реформу ПФЛ, сообщает Sport24.
ProstoProSport 13 февраля в 07:45
Политика

Штайнмайер обвинил Россию и Китай в нарушении международного права

Россия и Китай выборочно нарушают международное право, в частности, в ситуации вокруг Крыма и Южно-Китайского моря, это способствует снижению уровня безопасности в мире, заявил федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая на открытии 56-й Мюнхенской конференции по безопасности.
РИА Новости вчера в 09:17
Политика

Политолог объяснил «нервное» поведение Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не последователен в своих заявлениях, что является примером его "нервного поведения".
РИА Новости вчера в 17:52
Футбол

«Манчестер Сити» отстранен от еврокубков на два года

14 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынес неожиданное решение - "Манчестер Сити" отстранен от участия в еврокубках на два года.
Газета.Ru вчера в 14:54
Наука

Большое число сексуальных партнеров повышает риск рака

ToDay News Ufa вчера в 09:27
Армия и оружие

Россия поставила в Сирию самую «бесполезную» систему ПВО в мире

Российские С-300 оказались самыми бесполезными системами ПВО в Сирии.
Avia.pro вчера в 11:05
Общество

Китай не заявлял России о намерениях сократить поставки смартфонов

Китай не заявлял России о намерениях сократить поставки смартфонов, заявил глава российского Минпромторга Денис Мантуров.
RT на русском вчера в 13:04
Шоу-бизнес

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Экспресс газета 13 февраля в 14:47
Футбол

«Зенит» не подтвердил переход Кокорина в «Сочи»

Vprognoze.ru вчера в 06:35
Политика

Глава OMV рассказал о строительстве «Северного потока-2»

Райан Зеле, руководитель крупнейшей австрийской нефтегазовой компании OMV, в интервью агентству Bloomberg прокомментировал строительство газопровода "Северный поток-2".
Российская газета вчера в 23:50
Происшествия

Суд арестовал мужчину, бросившего в Шереметьево детей

Центральный районный суд Хабаровска отправил под арест мужчину, который бросил своих детей в московском аэропорту Шереметьево в январе, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС вчера в 21:30
Общество

Лукашенко пригрозил России санкциями за срыв ввода в работу БелАЭС

Минск применит в отношении Москвы крупные штрафные санкции за срыв сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС, если Россия не примет предложения Белоруссии по снижению ставки кредита и отсрочке его выплаты с двух до пяти лет.
Известия вчера в 06:50
Политика

США повысят пошлины на самолеты из ЕС

"США повышают пошлины на летательные аппараты, импортируемые из ЕС, с 10% до 15%, решение вступает в силу 18 марта", - сказано в сообщении.
ТАСС вчера в 20:52
Политика

Помпео не запланировал встреч в Мюнхене с представителями России

В графике госсекретаря США Майка Помпео отсутствуют запланированные встречи с представителями России на полях конференции по безопасности в немецком Мюнхене, сообщает пресс-служба американского Госдепа.
REGNUM 13 февраля в 22:32
Происшествия

На юге Казахстана в массовых беспорядках пострадали 185 человек

РИА Новости вчера в 23:36
Игры

В Epic Games Store бесплатно раздают Kingdom Come: Deliverance и Aztez

Cyber.sports.ru 13 февраля в 14:14
Шоу-бизнес

Во время концерта в Кремле у Лолиты случился приступ

Gazeta.SPb вчера в 16:00
Политика

Павленский опубликует новый компромат на французских политиков

РЕН ТВ вчера в 12:34
Общество

МВД обнародовало проект антинаркотической стратегии до 2030 года

В проекте стратегии дано определение государственной антинаркотической политики и ее генеральной цели - обеспечение национальной безопасности РФ в сфере контроля за оборотом наркотиков, защита личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз в этой сфере, - и предусмотрен перечень направлений для ее достижения.
Интерфакс 00:55
Общество

Туристы круизного лайнера Westerdam сошли на берег в Камбодже

Пассажиров круизного лайнера Westerdam отказались пустить в свои порты власти Японии, Филиппин, Тайваня, Таиланда и Гуама.
Профиль вчера в 00:42
Футбол

Буффон пошутил над азиатским фанатом про коронавирус

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон пошутил над фанатом про коронавирус.
Metaratings вчера в 14:00
Наука

Квантово-запутанные сообщения были переданы на 50 километров

ToDay News Ufa вчера в 18:36
Общество

Сын замглавы Генштаба заявил о вымогательстве ₽150 млн за жизнь отца

Мужчина сообщил «Коммерсанту», что считает угрозы реальными, поскольку тот, кто отправлял ему сообщения, знает его персональные данные, номера телефонов, информацию о перемещениях семьи, а также осведомлен о ходе расследования уголовного дела, в рамках которого обвиняют отца.
РБК вчера в 13:01
Биатлон

Резцова обиделась на Фуркада после обвинений в маразме

ProstoProSport 13 февраля в 09:05
Общество

Более 20 квартир нашли у замглавы ГИБДД по Воронежской области

У заместителя начальника управления ГИБДД Воронежской области нашли 22 квартиры, стоимостью около 50 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 11:56
Происшествия

Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке

Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Газета.Ru вчера в 00:46
Шоу-бизнес

Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой

Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
Московский Комсомолец вчера в 07:33
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