Политика
РИА НовостиУкраина и Румыния намерены «противостоять» России в Черном море
"Обе стороны обеспокоены угрожающими действиями России в Черном море", – пишет он в своем Telegram-канале.
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Регину Тодоренко раскритиковали за фото в купальнике
Религия
Православные отмечают Сретение Господне
Общество
Екатерина Варнава подверглась критике за роль в клипе Киркорова
Российскую актрису Екатерину Варнаву осудили за съемки в новом клипе Филиппа Киркорова.
Футбол
Дюков объявил о создании новых зон в ПФЛ
Глава Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал предстоящую реформу ПФЛ, сообщает Sport24.
Политика
Штайнмайер обвинил Россию и Китай в нарушении международного права
Россия и Китай выборочно нарушают международное право, в частности, в ситуации вокруг Крыма и Южно-Китайского моря, это способствует снижению уровня безопасности в мире, заявил федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая на открытии 56-й Мюнхенской конференции по безопасности.
Политика
Политолог объяснил «нервное» поведение Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не последователен в своих заявлениях, что является примером его "нервного поведения".
Футбол
«Манчестер Сити» отстранен от еврокубков на два года
14 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынес неожиданное решение - "Манчестер Сити" отстранен от участия в еврокубках на два года.
Наука
Большое число сексуальных партнеров повышает риск рака
Армия и оружие
Россия поставила в Сирию самую «бесполезную» систему ПВО в мире
Российские С-300 оказались самыми бесполезными системами ПВО в Сирии.
Общество
Китай не заявлял России о намерениях сократить поставки смартфонов
Китай не заявлял России о намерениях сократить поставки смартфонов, заявил глава российского Минпромторга Денис Мантуров.
Шоу-бизнес
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Футбол
«Зенит» не подтвердил переход Кокорина в «Сочи»
Политика
Глава OMV рассказал о строительстве «Северного потока-2»
Райан Зеле, руководитель крупнейшей австрийской нефтегазовой компании OMV, в интервью агентству Bloomberg прокомментировал строительство газопровода "Северный поток-2".
Происшествия
Суд арестовал мужчину, бросившего в Шереметьево детей
Центральный районный суд Хабаровска отправил под арест мужчину, который бросил своих детей в московском аэропорту Шереметьево в январе, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Общество
Лукашенко пригрозил России санкциями за срыв ввода в работу БелАЭС
Минск применит в отношении Москвы крупные штрафные санкции за срыв сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС, если Россия не примет предложения Белоруссии по снижению ставки кредита и отсрочке его выплаты с двух до пяти лет.
Политика
США повысят пошлины на самолеты из ЕС
"США повышают пошлины на летательные аппараты, импортируемые из ЕС, с 10% до 15%, решение вступает в силу 18 марта", - сказано в сообщении.
Политика
Помпео не запланировал встреч в Мюнхене с представителями России
В графике госсекретаря США Майка Помпео отсутствуют запланированные встречи с представителями России на полях конференции по безопасности в немецком Мюнхене, сообщает пресс-служба американского Госдепа.
Происшествия
На юге Казахстана в массовых беспорядках пострадали 185 человек
Игры
В Epic Games Store бесплатно раздают Kingdom Come: Deliverance и Aztez
Шоу-бизнес
Во время концерта в Кремле у Лолиты случился приступ
Политика
Павленский опубликует новый компромат на французских политиков
Общество
МВД обнародовало проект антинаркотической стратегии до 2030 года
В проекте стратегии дано определение государственной антинаркотической политики и ее генеральной цели - обеспечение национальной безопасности РФ в сфере контроля за оборотом наркотиков, защита личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз в этой сфере, - и предусмотрен перечень направлений для ее достижения.
Общество
Туристы круизного лайнера Westerdam сошли на берег в Камбодже
Пассажиров круизного лайнера Westerdam отказались пустить в свои порты власти Японии, Филиппин, Тайваня, Таиланда и Гуама.
Футбол
Буффон пошутил над азиатским фанатом про коронавирус
Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон пошутил над фанатом про коронавирус.
Наука
Квантово-запутанные сообщения были переданы на 50 километров
Общество
Сын замглавы Генштаба заявил о вымогательстве ₽150 млн за жизнь отца
Мужчина сообщил «Коммерсанту», что считает угрозы реальными, поскольку тот, кто отправлял ему сообщения, знает его персональные данные, номера телефонов, информацию о перемещениях семьи, а также осведомлен о ходе расследования уголовного дела, в рамках которого обвиняют отца.
Биатлон
Резцова обиделась на Фуркада после обвинений в маразме
Общество
Более 20 квартир нашли у замглавы ГИБДД по Воронежской области
У заместителя начальника управления ГИБДД Воронежской области нашли 22 квартиры, стоимостью около 50 млн рублей.
Происшествия
Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке
Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой
Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.