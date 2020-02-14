Политика
РИА НовостиУкраина и Румыния намерены «противостоять» России в Черном море
"Обе стороны обеспокоены угрожающими действиями России в Черном море", – пишет он в своем Telegram-канале.
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Религия
Православные отмечают Сретение Господне
Космос
Астроном оценил опасность приближающегося к Земле астероида
Научный руководитель Института астрономии Российской академии наук Борис Шустов выразил убежденность в том, что летящий к Земле астероид не представляет опасности.
Общество
У замначальника ГИБДД по Воронежской области нашли более 20 квартир
Прокуратура Воронежской области требует изъять у замначальника управления ГИБДД региона 22 квартиры стоимостью 50 миллионов рублей, сообщает в пятницу надзорное ведомство региона.
Общество
WSJ: США эвакуируют своих граждан с карантинного лайнера в Японии
Власти США готовят эвакуацию своих граждан с круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине из-за заражения ряда пассажиров коронавирусом, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление представителя Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Генри Уолка.
Политика
Путин уволил губернатора Калужской области
Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Калужской области Анатолия Артамонова.
Космос
Найден ближайший к Земле молодой газовый гигант
Кино
Роберта Паттинсона показали в костюме Бэтмена
Режиссер нового супергеройского фильма про Бэтмена Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в образе Темного рыцаря.
Футбол
Голевая передача Головина помогла «Монако» обыграть «Монпелье»
Футболист сборной России и "Монако" Александр Головин отметился голевой передачей в матче 25-го тура чемпионата Франции и помог своей команде переиграть дома "Монпелье".
Единоборства
Арестованный боксер Кушиташвили пожизненно отстранен от сборной России
Футбол
Московское «Динамо» разгромило «Спартак» из Юрмалы
Футболисты московского «Динамо» в контрольном матче в Турции уверенно обыграли «Спартак» из Юрмалы.
Общество
Лукашенко: директора сахарных заводов согласились грузить навоз
"Сидят сейчас и просятся — отпустите, пойдем в колхоз навоз грузить", - заявил Лукашенко в ходе поездки в Гомельскую область, выступление цитирует телеканал СТВ.
Общество
Лукашенко пригрозил забирать российскую нефть
Если Россия не будет поставлять Белоруссии нефть в нужных объемах, Минск начнет отбор из транзитной трубы.
Космос
США назвали дату полета собственного корабля на МКС
Политика
Глава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»
Российская сторона сможет завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая финансирует проект.
Армия и оружие
В Иране заявили о возможности войны с США после убийства Сулеймани
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что исламская республика была близка к войне с США после убийства генерала Касема Сулеймани.
Армия и оружие
На Украине подсчитали потери бронетехники в Донбассе
По данным информационно-консалтинговой компании Defence Express, ссылающейся на статистику Минобороны Украины, армия страны в ходе боевых действий в Донбассе 2014–2016 годов потеряла 391 единицу техники, еще 2185 единиц получили повреждения, передает РИА Новости.
Наука
Макияж во время беременности влияет на ожирение у ребенка
Шоу-бизнес
Странный танец Лободы на Big Love Show вызвал споры в Сети
В Сети обсуждают видеофрагмент Big Love Show 2020 с участием украинской исполнительницы Светланы Лободы.
Политика
Захарова рассказала о словах Помпео по итогам встречи с Лавровым
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала итоги встречи главы ведомства Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео на полях Мюнхенской конференции.
Гаджеты
Для Intel Core i7-10700K штатным режимом работы будет частота 5,3 ГГц
В сети появилась информация, что новый 8-ядерный процессор Intel Core i7-10700K из семейства Comet Lake-S будет работать в штатном режиме на частоте 3,8 ГГц, а предельное значение частоты достигнет 5,3 ГГц.
Армия и оружие
В Алеппо сбили вертолет сирийской армии
Политика
Россия предлагала Нидерландам самой судить подозреваемых по делу MH17
Министр юстиции Нидерландов Ферд Грапперхаус сообщил, что российская сторона еще в октябре прошлого года направила письмо с предложением рассмотреть вопрос о передаче ей уголовного производства в отношении трех граждан РФ, подозреваемых в причастности к крушению в Донбассе в июле 2014 года малайзийского "Боинга" рейса MH17.
Технологии
Названа минимальная стоимость Sony PlayStation 5
Источники из компании Sony раскрыли базовую цену новенькой PlayStation 5. Цена на эту приставку нового поколения может неприятно удивить геймеров, сообщает агентство Bloomberg.
Политика
Путин высказался об индексации пенсий в России
Президент РФ Владимир Путин считает необходимым внесение пункта об обязательной индексации пенсий в основной закон страны — чтобы у политиков не было возможности этого не делать.
Общество
Жителям Уханя запретили покидать свои микрорайоны из-за коронавируса
Администрация китайского города Ухань, где зафиксирован главный очаг вспышки нового коронавируса, напомнила жителям о введении жесткого карантина на территории всех жилых комплексов, указав на необходимость соблюдения установленных правил.
Происшествия
В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот
Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
Экономика
Аэропорт «Шереметьево» станет полностью частным
Крупнейший аэропорт страны "Шереметьево" станет полностью частным.
Политика
Путин спросил Зеленского о выполнении Минских соглашений
Прямой вопрос о выполнении Киевом минских договоренностей задал главе Украины Владимиру Зеленскому президент России Владимир Путин, 14 февраля сообщает пресс-служба Кремля.
Биатлон
Поршнев выступит в спринте на чемпионате мира по биатлону
Российский биатлонист Никита Поршнев примет участие в спринтерской гонке, которая состоится в рамках чемпионата мира в Антхольце (Италия) завтра, 15 февраля, сообщает ТАСС.
Футбол
Валуев о Кокорине: на двух стульях одной задницей не усидишь
В четверг владелец "Сочи" Борис Ротенберг сообщил РИА Новости, что провел с Кокориным переговоры, в результате которых стороны договорились, что весеннюю часть сезона форвард проведет в "Сочи".