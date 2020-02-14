Политика

РИА НовостиРИА НовостиУкраина и Румыния намерены «противостоять» России в Черном море

"Обе стороны обеспокоены угрожающими действиями России в Черном море", – пишет он в своем Telegram-канале.
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Украина и Румыния намерены «противостоять» России в Черном море

РИА Новостивчера в 18:57

Украина предложила Румынии вместе «противостоять» России в Черном море

Известиявчера в 20:06

Украина нашла союзника для противостояния России в Черном море

Lenta.ruвчера в 16:19

Украина и Румыния планируют «противостоять» России в Черном море

URA.Ruвчера в 20:57

Украина предложила Румынии вместе бороться против России в Черном море

Взгляд.рувчера в 23:58

Украина предложила Румынии бороться против России в Черном море

РЕН ТВвчера в 18:59

Украина предложила Румынии вместе «противостоять» России в Черном море

Газета.Ruвчера в 22:04
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Религия

Православные отмечают Сретение Господне

Вести.Ru вчера в 20:00
Космос

Астроном оценил опасность приближающегося к Земле астероида

Научный руководитель Института астрономии Российской академии наук Борис Шустов выразил убежденность в том, что летящий к Земле астероид не представляет опасности.
Вечерняя Москва вчера в 19:59
Общество

У замначальника ГИБДД по Воронежской области нашли более 20 квартир

Прокуратура Воронежской области требует изъять у замначальника управления ГИБДД региона 22 квартиры стоимостью 50 миллионов рублей, сообщает в пятницу надзорное ведомство региона.
РИА Новости вчера в 11:38
Общество

WSJ: США эвакуируют своих граждан с карантинного лайнера в Японии

Власти США готовят эвакуацию своих граждан с круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине из-за заражения ряда пассажиров коронавирусом, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление представителя Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Генри Уолка.
RT на русском вчера в 22:38
Политика

Путин уволил губернатора Калужской области

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Калужской области Анатолия Артамонова.
РБК 13 февраля в 12:06
Космос

Найден ближайший к Земле молодой газовый гигант

Московский Комсомолец 13 февраля в 08:58
Кино

Роберта Паттинсона показали в костюме Бэтмена

Режиссер нового супергеройского фильма про Бэтмена Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в образе Темного рыцаря.
Алтайская правда вчера в 06:41
Футбол

Голевая передача Головина помогла «Монако» обыграть «Монпелье»

Футболист сборной России и "Монако" Александр Головин отметился голевой передачей в матче 25-го тура чемпионата Франции и помог своей команде переиграть дома "Монпелье".
РИА Новости вчера в 16:43
Единоборства

Арестованный боксер Кушиташвили пожизненно отстранен от сборной России

Известия вчера в 09:13
Футбол

Московское «Динамо» разгромило «Спартак» из Юрмалы

Футболисты московского «Динамо» в контрольном матче в Турции уверенно обыграли «Спартак» из Юрмалы.
ProstoProSport вчера в 11:23
Общество

Лукашенко: директора сахарных заводов согласились грузить навоз

"Сидят сейчас и просятся — отпустите, пойдем в колхоз навоз грузить", - заявил Лукашенко в ходе поездки в Гомельскую область, выступление цитирует телеканал СТВ.
Московский Комсомолец вчера в 14:38
Общество

Лукашенко пригрозил забирать российскую нефть

Если Россия не будет поставлять Белоруссии нефть в нужных объемах, Минск начнет отбор из транзитной трубы.
Lenta.ru вчера в 07:42
Космос

США назвали дату полета собственного корабля на МКС

Невские Новости вчера в 20:41
Политика

Глава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»

Российская сторона сможет завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая финансирует проект.
РИА Новости вчера в 12:25
Армия и оружие

В Иране заявили о возможности войны с США после убийства Сулеймани

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что исламская республика была близка к войне с США после убийства генерала Касема Сулеймани.
RT на русском вчера в 18:54
Армия и оружие

На Украине подсчитали потери бронетехники в Донбассе

По данным информационно-консалтинговой компании Defence Express, ссылающейся на статистику Минобороны Украины, армия страны в ходе боевых действий в Донбассе 2014–2016 годов потеряла 391 единицу техники, еще 2185 единиц получили повреждения, передает РИА Новости.
Инфорос 12 февраля в 03:19
Наука

Макияж во время беременности влияет на ожирение у ребенка

ToDay News Ufa 13 февраля в 04:50
Шоу-бизнес

Странный танец Лободы на Big Love Show вызвал споры в Сети

В Сети обсуждают видеофрагмент Big Love Show 2020 с участием украинской исполнительницы Светланы Лободы.
News.ru вчера в 07:35
Политика

Захарова рассказала о словах Помпео по итогам встречи с Лавровым

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала итоги встречи главы ведомства Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео на полях Мюнхенской конференции.
Российская газета вчера в 12:18
Гаджеты

Для Intel Core i7-10700K штатным режимом работы будет частота 5,3 ГГц

В сети появилась информация, что новый 8-ядерный процессор Intel Core i7-10700K из семейства Comet Lake-S будет работать в штатном режиме на частоте 3,8 ГГц, а предельное значение частоты достигнет 5,3 ГГц.
Live24 12 февраля в 08:41
Армия и оружие

В Алеппо сбили вертолет сирийской армии

Новости РуФокс вчера в 09:38
Политика

Россия предлагала Нидерландам самой судить подозреваемых по делу MH17

Министр юстиции Нидерландов Ферд Грапперхаус сообщил, что российская сторона еще в октябре прошлого года направила письмо с предложением рассмотреть вопрос о передаче ей уголовного производства в отношении трех граждан РФ, подозреваемых в причастности к крушению в Донбассе в июле 2014 года малайзийского "Боинга" рейса MH17.
Московский Комсомолец 13 февраля в 04:25
Технологии

Названа минимальная стоимость Sony PlayStation 5

Источники из компании Sony раскрыли базовую цену новенькой PlayStation 5. Цена на эту приставку нового поколения может неприятно удивить геймеров, сообщает агентство Bloomberg.
Life.ru вчера в 22:27
Политика

Путин высказался об индексации пенсий в России

Президент РФ Владимир Путин считает необходимым внесение пункта об обязательной индексации пенсий в основной закон страны — чтобы у политиков не было возможности этого не делать.
Пятый канал 13 февраля в 08:56
Общество

Жителям Уханя запретили покидать свои микрорайоны из-за коронавируса

Администрация китайского города Ухань, где зафиксирован главный очаг вспышки нового коронавируса, напомнила жителям о введении жесткого карантина на территории всех жилых комплексов, указав на необходимость соблюдения установленных правил.
ТАСС вчера в 21:37
Происшествия

В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот

Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
РИА Новости вчера в 10:55
Экономика

Аэропорт «Шереметьево» станет полностью частным

Крупнейший аэропорт страны "Шереметьево" станет полностью частным.
Российская газета 13 февраля в 07:16
Политика

Путин спросил Зеленского о выполнении Минских соглашений

Прямой вопрос о выполнении Киевом минских договоренностей задал главе Украины Владимиру Зеленскому президент России Владимир Путин, 14 февраля сообщает пресс-служба Кремля.
REGNUM вчера в 19:26
Биатлон

Поршнев выступит в спринте на чемпионате мира по биатлону

Российский биатлонист Никита Поршнев примет участие в спринтерской гонке, которая состоится в рамках чемпионата мира в Антхольце (Италия) завтра, 15 февраля, сообщает ТАСС.
Чемпионат вчера в 07:58
Футбол

Валуев о Кокорине: на двух стульях одной задницей не усидишь

В четверг владелец "Сочи" Борис Ротенберг сообщил РИА Новости, что провел с Кокориным переговоры, в результате которых стороны договорились, что весеннюю часть сезона форвард проведет в "Сочи".
РИА Новости вчера в 10:22
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Андрей Павлович Загороднюк
Украинский политик
Министр обороны Украины с 29 августа 2019 года. Украинский предприниматель, с 2014 г. волонтёр, с 2015 г. руководитель, затем - член проектного офиса реформ при Министерстве обороны Украины, с июля 2019 г. - член наблюдательного совета «Укроборонпрома».
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