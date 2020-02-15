Политика

РИА НовостиРИА НовостиУкраина и Румыния намерены «противостоять» России в Черном море

"Обе стороны обеспокоены угрожающими действиями России в Черном море", – пишет он в своем Telegram-канале.
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Подробнее о событии

Украина и Румыния выразили опасения из-за действий России в Черном море

РБК01:43

Украина предложила Румынии вместе бороться против России в Черном море

Взгляд.рувчера в 23:58

Украина нашла союзника для противостояния России в Черном море

Lenta.ruвчера в 16:19

Украина предложила Румынии вместе «противостоять» России в Черном море

Известиявчера в 20:06

Украина предложила Румынии бороться против России в Черном море

РЕН ТВвчера в 18:59

Украина и Румыния намерены «противостоять» России в Черном море

РИА Новостивчера в 18:57

Украина и Румыния планируют «противостоять» России в Черном море

URA.Ruвчера в 20:57
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Авто

Появились первые изображения нового Renault Logan

Tvoe-avto.com вчера в 05:04
Технологии

«Лаборатория Касперского» назвала способы защиты от хакеров

Лучше установить специальные защитные программы, функции которых позволяют контролировать создание новых аудиопотоков и блокировать несанкционированное включение камеры, добавила эксперт.
Российская газета 02:17
Происшествия

Суд арестовал мужчину, бросившего в Шереметьево детей

Центральный районный суд Хабаровска отправил под арест мужчину, который бросил своих детей в московском аэропорту Шереметьево в январе, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС вчера в 21:30
Происшествия

В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот

Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
РИА Новости вчера в 10:55
Армия и оружие

Украинские Т-72 получат «Нож» и «Базальт»

Обновленные машины получили динамический комплекс «Нож», прицел 1К13, предназначенный для атаки ракетами «Кобмат», и комплект навигационной аппаратуры СН-3003 «Базальт».
Актуальные Новости 03:10
Политика

Глава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»

Российская сторона сможет завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая финансирует проект.
РИА Новости вчера в 12:25
Происшествия

В Волгограде в руках у школьника взорвался телефон

Полиция в Волгограде начала проверку по факту взрыва мобильного телефона в руках у 11-летнего школьника.
Вести.Ru 01:58
Политика

Кандидат в мэры Парижа снялся с выборов после видео Павленского

Рамблер вчера в 10:57
Политика

Лукашенко объяснил решение Минска закупать нефть не только в России

Белоруссия продолжит закупать нефть в других странах, даже если она будет дороже российской, чтобы «не стоять на коленях» каждый год.
RT на русском вчера в 05:07
Общество

У замначальника ГИБДД по Воронежской области нашли более 20 квартир

Прокуратура Воронежской области требует изъять у замначальника управления ГИБДД региона 22 квартиры стоимостью 50 миллионов рублей, сообщает в пятницу надзорное ведомство региона.
РИА Новости вчера в 11:38
Гаджеты

Microsoft прекращает поддержку Windows 10 в версии 1809

На сегодняшний день компания Microsoft заявила о прекращении поддержки неудачной версии обновления с 12 мая 2020 года, о чём корпорации сообщила на своём официальном сайте.
ToDay News Ufa вчера в 19:30
Биатлон

Биатлониста Устюгова признали виновным в употреблении допинга

Известия 03:01
Общество

В Приморье пришла крупная партия овощей из КНР

В Приморский край после дефицита, вызванного закрытием границы, пришла крупная партия овощей из Китая.
Российская газета 02:04
Религия

Православные отмечают Сретение Господне

Вести.Ru вчера в 20:00
Космос

США назвали дату полета собственного корабля на МКС

Невские Новости вчера в 20:41
Спорт

Кулижников выиграл золото на дистанции 500 м на ЧМ, Мурашов — серебро

Павел Кулижников выиграл золотую медаль чемпионата мира, который проходит в Солт-Лейк-Сити.
Metaratings 01:30
Политика

Путин спросил Зеленского о выполнении Минских соглашений

Прямой вопрос о выполнении Киевом минских договоренностей задал главе Украины Владимиру Зеленскому президент России Владимир Путин, 14 февраля сообщает пресс-служба Кремля.
REGNUM вчера в 19:26
Хоккей

Свечников и «Каролина» выиграли у Гусева и «Нью-Джерси»

"Каролина Харрикейнз" принимала на домашнем льду "Нью-Джерси Дэвилз" и уверенно победила со счетом 5:2. У хозяев победная шайба на счету Андрея Свечникова.
Вести.Ru вчера в 21:45
Шоу-бизнес

Алиса Фрейндлих оценила свою пенсию

РИА Новости 00:54
Политика

Киев отказался от «12 шагов к миру в Донбассе»

Ранее сообщалось, что в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности группа американских, европейских и российских бывших правительственных чиновников выступила с заявлением о 12 рекомендованных шагах, которые обеспечат большую безопасность Украине и евроатлантическому региону.
Газета.Ru вчера в 19:46
Армия и оружие

Улучшенные ПВО Сирии перехватили все израильские ракеты во время сегодняшнего ночного удара. Видео

Avia.pro вчера в 02:17
Футбол

Бронзовый призер Евро-2008 Торбинский переехал в США

Бывший футболист московского «Спартака», бронзовый призер Евро-2008 Дмитрий Торбинский сообщил «РИА Новости», что переехал жить в США.
Коммерсантъ вчера в 13:35
Происшествия

Россиянка согласилась показать грудь в метро и получила кулаком в лицо

Жительницу Москвы в метро избил мужчина «на вид кавказской национальности» после того, как она показала грудь незнакомому пассажиру метро.
Lenta.ru вчера в 07:28
Шоу-бизнес

Захарова раскритиковала деятельность Собчак

WomanHit.ru вчера в 04:52
Происшествия

В Тульской области восемь человек пострадали при конфликте в общежитии

В городе Новомосковске Тульской области восемь студентов химико-технологического института были доставлены в больницу после конфликта в общежитии.
RT на русском 02:33
Футбол

«Манчестер Сити» на два года запретили выступать в еврокубках

«После рассмотрения доказательств было установлено, что «Манчестер Сити» нарушил правила лицензирования УЕФА и финансового фейр-плей, завысив долю спонсорских доходов в отчете по безубыточности за период с 2012 по 2016 год», — говорится в заявлении.
РБК вчера в 13:40
Армия и оружие

Войска Турции блокировали стратегическую трассу в Сирии

Взгляд.ру 13 февраля в 23:17
Политика

Зариф подтвердил отказ выдать «черные ящики» сбитого Ираном «Боинга»

Интерфакс вчера в 18:23
Шоу-бизнес

Собчак показала обнаженное фото с Глюкозой

Телеведущая Ксения Собчак поздравила своих подписчиков с Днем всех влюбленных и «подарила» им обнаженное фото с певицей Глюкозой, поставив хештег «#моявалентинка».
iReactor вчера в 08:50
Авто

Новый Haval H5 сняли на тульском заводе Haval

В Сети появились снимки кроссовера Haval H5, который позиционируют в качестве "возрожденного" Great Wall Hover H5, пользовавшегося неплохим спросом в России.
Новые автомобили вчера в 08:08
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