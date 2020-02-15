Политика
РИА НовостиУкраина и Румыния намерены «противостоять» России в Черном море
"Обе стороны обеспокоены угрожающими действиями России в Черном море", – пишет он в своем Telegram-канале.
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Авто
Появились первые изображения нового Renault Logan
Технологии
«Лаборатория Касперского» назвала способы защиты от хакеров
Лучше установить специальные защитные программы, функции которых позволяют контролировать создание новых аудиопотоков и блокировать несанкционированное включение камеры, добавила эксперт.
Происшествия
Суд арестовал мужчину, бросившего в Шереметьево детей
Центральный районный суд Хабаровска отправил под арест мужчину, который бросил своих детей в московском аэропорту Шереметьево в январе, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Происшествия
В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот
Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
Армия и оружие
Украинские Т-72 получат «Нож» и «Базальт»
Обновленные машины получили динамический комплекс «Нож», прицел 1К13, предназначенный для атаки ракетами «Кобмат», и комплект навигационной аппаратуры СН-3003 «Базальт».
Политика
Глава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»
Российская сторона сможет завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая финансирует проект.
Происшествия
В Волгограде в руках у школьника взорвался телефон
Полиция в Волгограде начала проверку по факту взрыва мобильного телефона в руках у 11-летнего школьника.
Политика
Кандидат в мэры Парижа снялся с выборов после видео Павленского
Политика
Лукашенко объяснил решение Минска закупать нефть не только в России
Белоруссия продолжит закупать нефть в других странах, даже если она будет дороже российской, чтобы «не стоять на коленях» каждый год.
Общество
У замначальника ГИБДД по Воронежской области нашли более 20 квартир
Прокуратура Воронежской области требует изъять у замначальника управления ГИБДД региона 22 квартиры стоимостью 50 миллионов рублей, сообщает в пятницу надзорное ведомство региона.
Гаджеты
Microsoft прекращает поддержку Windows 10 в версии 1809
На сегодняшний день компания Microsoft заявила о прекращении поддержки неудачной версии обновления с 12 мая 2020 года, о чём корпорации сообщила на своём официальном сайте.
Общество
В Приморье пришла крупная партия овощей из КНР
В Приморский край после дефицита, вызванного закрытием границы, пришла крупная партия овощей из Китая.
Религия
Православные отмечают Сретение Господне
Космос
США назвали дату полета собственного корабля на МКС
Спорт
Кулижников выиграл золото на дистанции 500 м на ЧМ, Мурашов — серебро
Павел Кулижников выиграл золотую медаль чемпионата мира, который проходит в Солт-Лейк-Сити.
Политика
Путин спросил Зеленского о выполнении Минских соглашений
Прямой вопрос о выполнении Киевом минских договоренностей задал главе Украины Владимиру Зеленскому президент России Владимир Путин, 14 февраля сообщает пресс-служба Кремля.
Хоккей
Свечников и «Каролина» выиграли у Гусева и «Нью-Джерси»
"Каролина Харрикейнз" принимала на домашнем льду "Нью-Джерси Дэвилз" и уверенно победила со счетом 5:2. У хозяев победная шайба на счету Андрея Свечникова.
Шоу-бизнес
Алиса Фрейндлих оценила свою пенсию
Политика
Киев отказался от «12 шагов к миру в Донбассе»
Ранее сообщалось, что в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности группа американских, европейских и российских бывших правительственных чиновников выступила с заявлением о 12 рекомендованных шагах, которые обеспечат большую безопасность Украине и евроатлантическому региону.
Армия и оружие
Улучшенные ПВО Сирии перехватили все израильские ракеты во время сегодняшнего ночного удара. Видео
Футбол
Бронзовый призер Евро-2008 Торбинский переехал в США
Бывший футболист московского «Спартака», бронзовый призер Евро-2008 Дмитрий Торбинский сообщил «РИА Новости», что переехал жить в США.
Происшествия
Россиянка согласилась показать грудь в метро и получила кулаком в лицо
Жительницу Москвы в метро избил мужчина «на вид кавказской национальности» после того, как она показала грудь незнакомому пассажиру метро.
Шоу-бизнес
Захарова раскритиковала деятельность Собчак
Происшествия
В Тульской области восемь человек пострадали при конфликте в общежитии
В городе Новомосковске Тульской области восемь студентов химико-технологического института были доставлены в больницу после конфликта в общежитии.
Футбол
«Манчестер Сити» на два года запретили выступать в еврокубках
«После рассмотрения доказательств было установлено, что «Манчестер Сити» нарушил правила лицензирования УЕФА и финансового фейр-плей, завысив долю спонсорских доходов в отчете по безубыточности за период с 2012 по 2016 год», — говорится в заявлении.
Армия и оружие
Войска Турции блокировали стратегическую трассу в Сирии
Политика
Зариф подтвердил отказ выдать «черные ящики» сбитого Ираном «Боинга»
Шоу-бизнес
Собчак показала обнаженное фото с Глюкозой
Телеведущая Ксения Собчак поздравила своих подписчиков с Днем всех влюбленных и «подарила» им обнаженное фото с певицей Глюкозой, поставив хештег «#моявалентинка».
Авто
Новый Haval H5 сняли на тульском заводе Haval
В Сети появились снимки кроссовера Haval H5, который позиционируют в качестве "возрожденного" Great Wall Hover H5, пользовавшегося неплохим спросом в России.