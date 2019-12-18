Общество

RT на русскомRT на русскомУкраина и Румыния подписали соглашение о реверсе газа

Компания «Оператор ГТС Украины» и румынская Transgaz подписали соглашение, которое позволит поставлять природный газ в реверсном режиме на Украину и далее в направлении Молдавии. Об этом говорится в заявлении пресс-службы украинской компании.
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Украина договорилась с Румынией о реверсных поставках газа

Комсомольская правда07:53

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Переговоры по транзиту российского газа через Украину могут возобновиться в апреле-мае 2020-го, если соответствующий договор не будет подписан до конца 2019 года.
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