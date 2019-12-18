Компания «Оператор ГТС Украины» и румынская Transgaz подписали соглашение, которое позволит поставлять природный газ в реверсном режиме на Украину и далее в направлении Молдавии. Об этом говорится в заявлении пресс-службы украинской компании.

Украина и Румыния подписали соглашение о реверсе газа

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