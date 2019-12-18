Общество
RT на русскомУкраина и Румыния подписали соглашение о реверсе газа
Компания «Оператор ГТС Украины» и румынская Transgaz подписали соглашение, которое позволит поставлять природный газ в реверсном режиме на Украину и далее в направлении Молдавии. Об этом говорится в заявлении пресс-службы украинской компании.
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Транспорт
Завершено строительство железнодорожной части Крымского моста
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заявила, что строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.
Политика
Зеленский продлил действие старого закона об особом статусе Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о пролонгировании до конца 2020 года закона «Об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».
Шоу-бизнес
Наталья Водянова снимком без фотошопа подставила Яну Рудковскую
Наталья Водянова и Яна Рудковская сделали совместное фото для соцсетей.
Происшествия
Рамиль Шамсутдинов признан потерпевшим в деле о неуставных отношениях
Возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений в части в Забайкальском крае, где 25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов перестрелял восьмерых сослуживцев.
Шоу-бизнес
77-летняя Ангелина Вовк выйдет замуж
Российская телеведущая Ангелина Вовк, известная многим по программе «Песня года», собралась замуж.
Политика
Меркель заявила о неприятии санкций США против «Северного потока — 2»
Канцлер Германии Ангела Меркель выступила с категорическим неприятием санкций США против газопровода «Северный поток — 2». Об этом она заявила сегодня, 18 декабря, выступая в бундестаге.
Политика
Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik уголовными делами
Как рассказала ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, Sputnik нигде не сталкивается с такими проблемами, как в Эстонии: его сотрудников вызывали на допросы в Службу безопасности, а местным банкам запретили сотрудничать с агентством.
Шоу-бизнес
Наргиз рассказала о гонорарах и своей одержимости Фадеевым
Политика
Швейцарский суд обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн
Отмечается, что в рамках этого решения Россия должна выплатить украинской компании $44 млн, а также 155 тыс. швейцарских франков в качестве судебных издержек.
Футбол
ФК «Ростов» сыграет несколько матчей в Катаре
ФК «Ростов» в межсезонье РПЛ отправится в Катар, где сыграет несколько товарищеских матчей.
Происшествия
СК возбудил дело после гибели тамбовского вице-губернатора
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели вице-губернатора Тамбовской области Глеба Чулкова, находившегося под следствием, сообщили РБК в пресс-службе СУ СК по Тамбовской области.
Шоу-бизнес
Нелли Ермолаева из «Дома-2» сообщила о расставании с мужем
Бывшая участница «Дома-2» Нелли Ермолаева, брак которой с Кириллом Андреевым длился 8 лет, сообщила о расставании с мужем.
Политика
Захарова призвала Токио не допускать инцидентов с японскими рыбаками
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Токио принять эффективные меры по соблюдению положений двусторонних договоренностей, чтобы не допускать повторения инцидента с задержанными в водах южной части Курил японских рыболовецких судов, сообщает ТАСС.
Общество
Российские мужчины продолжат содержать женщин после смерти
Музыка
Валерия назвала мощным концерт Носкова после инсульта
Певица Валерия заявила, что концерт Николая Носкова, который два года назад перенес инсульт, получился очень мощным.
Общество
40 граждан Израиля задержали в аэропорту Домодедово
Около 40 граждан Израиля задержаны в московском аэропорту Домодедово, причины пока неизвестны.
Политика
Скрипаль обругала британского посла после его заявления
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория раскритиковала заявление британского посла в России Лори Бристоу.
Здоровье
Перечислены ошибки россиян в лечении гриппа и ОРВИ
Россияне зачастую совершают ошибки, когда пытаются самостоятельно вылечить грипп и ОРВИ без посещения врача.
Политика
В ЛНР латвийского шпиона «Эльфа» приговорили к 10,5 годам тюрьмы
Верховный суд самопровозглашенной Луганской народной республики приговорил к 10,5 годам тюрьмы жителя Латвии, завербованного, по данным МГБ ЛНР, латвийской спецслужбой под псевдонимом "Эльф".
Финансы
Курс рубля в 2020 году: чем порадуют эксперты
Официальный курс доллара, установленный Центральный банком на 17 декабря 2019 года, составляет 62 рубля 76 копеек.
Политика
Киев запретил украинцам ездить в Россию по внутреннему паспорту
"При въезде граждан Украины с территории России на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении", — уточнил он.
Шоу-бизнес
Наташа Королева в образе Мальвины тоскует по 90-м
В канун смены десятилетий певица Наташа Королева затосковала по 90-м. 46-летняя певица решила примерить для фотосессии образ Мальвины.
Армия и оружие
США завладели частотами С-400 в Сирии
США при помощи самолетов-разведчиков P-8 Poseidon в ходе полетов в районе российской авиабазы Хмеймим в Сирии завладели частотами российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», которые пока не удалось расшифровать, сообщает Free News.
Происшествия
Подозреваемый в насилии над ребёнком в Химози арестован на два месяца
Общество
Роскомнадзор заблокировал lostfilm.tv
Роскомнадзор заблокировал сервис lostfilm.tv из-за жалобы американской компании Warner Bros.
Политика
Названы сроки новых переговоров России и Украины по транзиту газа
Переговоры по транзиту российского газа через Украину могут возобновиться в апреле-мае 2020-го, если соответствующий договор не будет подписан до конца 2019 года.
Общество