Компания "Оператор ГТС Украины" и румынская компания Transgaz подписали соглашение, которое позволит поставлять природный газ в реверсном режиме на Украину и далее в направлении Молдавии. Об этом сообщает в среду украинская компания.

Украина и Румыния подписали соглашение о реверсе газа с 1 января

Общество Сотовые операторы предупредили о повышении цен «Билайн» предупредил абонентов безлимитных архивных тарифов о повышении цен с 16 января 2020 года, отмечает газета.

Происшествия В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.

Армия и оружие В Сирии повторно испытали российские Су-57 Минобороны России повторно испытало многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 в Сирии, сообщил начальник Генштаба Валерий Герасимов, выступая перед иностранными военными атташе.

Биатлон Фуркад прокомментировал отстранение России Прославленный французский биатлонист и пятикратный Олимпийский чемпион Мартен Фуркад прокомментировал четырёхлетнее отстранение России от участия в больших международных турнирах.

Общество В Волгоградской области объявили 31 декабря выходным днем Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписал указ о выходном дне 31 декабря, сообщается на сайте регионального правительства 18 декабря.

Спорт WADA передало в РУСАДА 15 дел после перепроверки допинг-проб По итога перепроверки допинг-проб Московской антидопинговой лаборатории WADA ( Всемирное антидопинговое агентство) передало в Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 15 дел, сообщила заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

Происшествия Все станции московского метро получили сообщения о минировании Все станции Московского метрополитена получили в среду днем анонимное сообщение с угрозой "минирования", проверяются также торговый центр "Европейский" и два районных суда, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Политика Киев запретил украинцам ездить в Россию по внутреннему паспорту "При въезде граждан Украины с территории России на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении", — уточнил он.

Политика «Нафтогаз» назвал сроки новых переговоров по транзиту газа Председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что в случае срыва переговоров по транзиту газа между Россией и Украиной они могут возобновиться весной 2020 года.

Общество Rambler отзывает иск к Twitch без выплаты компенсации Компания Rambler Group в среду отозвала иск к стриминговому сервису Twitch о нелегальном распространении трансляций футбольных матчей Английской премьер-лиги.

Общество В Петербурге готовятся закрыть дамбу под угрозой наводнения ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило, что днем в среду в Петербурге ожидается южный, юго-западный ветер 8 − 13 м / с, во второй половине дня местами порывы до 15 − 20 м / с, в конце дня в прибрежных районах порывы до 24 м / с. Это может вызвать нагонную волну в восточной части Финского залива и создать угрозу наводнения.

Общество Госдума приняла запрещающий сжигать непереработанный мусор закон Государственная дума 18 декабря в третьем окончательном чтении приняла закон, который запрещает сжигать отходы, если они предварительно не были переработаны для извлечения полезных фракций.

Культура Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.