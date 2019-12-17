Политика
ТАССУкраина и Румыния подписали соглашение о реверсе газа с 1 января
Компания "Оператор ГТС Украины" и румынская компания Transgaz подписали соглашение, которое позволит поставлять природный газ в реверсном режиме на Украину и далее в направлении Молдавии. Об этом сообщает в среду украинская компания.
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Политика
Суд отказал России в претензиях по спору с «Укрнафтой» и «Стабилом»
Верховный суд Швейцарии отклонил ходатайства Российской Федерации об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам украинских компаний «Укрнафта» и «Стабил».
Общество
Сотовые операторы предупредили о повышении цен
«Билайн» предупредил абонентов безлимитных архивных тарифов о повышении цен с 16 января 2020 года, отмечает газета.
Происшествия
Подозреваемый в насилии над ребёнком в Химози арестован на два месяца
Гатчинский городской суд арестовал Андрея Бовта, которого подозревают в насилии над несовершеннолетней дочерью.
Происшествия
В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных
По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
Кино
Появились отзывы первых зрителей «Звездных Войн» в России
Финальные титры картины зрители встретили продолжительными аплодисментами, а после обсуждали картину с журналистами и в социальных сетях.
Политика
МИД РФ предложил изменить закон об особом статусе Донбасса
Ряд пунктов в законе «Об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» требуют изменений, считают в МИД России.
Происшествия
На границе Киргизии и Таджикистана произошел очередной инцидент
Общество
Пескова спросили об обысках у бизнесмена Гуцериева
Журналисты спросили его о каких-либо деталях относительно следственных действий в отношении бизнесмена.
Армия и оружие
В Сирии повторно испытали российские Су-57
Минобороны России повторно испытало многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 в Сирии, сообщил начальник Генштаба Валерий Герасимов, выступая перед иностранными военными атташе.
Музыка
Выступивший со звездами «Евровидения» Лазарев ответил на критику
Сергей Лазарев резко отреагировал на критику в связи с выступлением на шоу звезд «Евровидения».
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк показали охотящихся за артисткой журналистов
Близкие Анастасии Заворотнюк пожаловались на преследование со стороны журналистов.
Биатлон
Фуркад прокомментировал отстранение России
Прославленный французский биатлонист и пятикратный Олимпийский чемпион Мартен Фуркад прокомментировал четырёхлетнее отстранение России от участия в больших международных турнирах.
Общество
В Волгоградской области объявили 31 декабря выходным днем
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписал указ о выходном дне 31 декабря, сообщается на сайте регионального правительства 18 декабря.
Общество
Росконтроль забраковал большинство марок сливочного масла
В России качество сливочного масла, представленного на прилавках магазинов, оставляет желать лучшего.
Авто
Автомобили Volvo в России подорожают из-за утильсбора
Volvo официально объявила об изменений цен на модельный ряд в России из-за утильсбора.
Политика
Зеленский одобрил снижение нормы концентрации земли в одних руках
Президент Украины Владимир Зеленский положительно смотрит на идею снизить норму концентрации земли в одних руках до 10 тыс. га.
Спорт
WADA передало в РУСАДА 15 дел после перепроверки допинг-проб
По итога перепроверки допинг-проб Московской антидопинговой лаборатории WADA ( Всемирное антидопинговое агентство) передало в Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 15 дел, сообщила заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.
Происшествия
Все станции московского метро получили сообщения о минировании
Все станции Московского метрополитена получили в среду днем анонимное сообщение с угрозой "минирования", проверяются также торговый центр "Европейский" и два районных суда, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Политика
Киев запретил украинцам ездить в Россию по внутреннему паспорту
"При въезде граждан Украины с территории России на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении", — уточнил он.
Общество
Температура в Москве побила рекорд 1956 года
Политика
«Нафтогаз» назвал сроки новых переговоров по транзиту газа
Председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что в случае срыва переговоров по транзиту газа между Россией и Украиной они могут возобновиться весной 2020 года.
Общество
Rambler отзывает иск к Twitch без выплаты компенсации
Компания Rambler Group в среду отозвала иск к стриминговому сервису Twitch о нелегальном распространении трансляций футбольных матчей Английской премьер-лиги.
Общество
В Петербурге готовятся закрыть дамбу под угрозой наводнения
ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило, что днем в среду в Петербурге ожидается южный, юго-западный ветер 8 − 13 м / с, во второй половине дня местами порывы до 15 − 20 м / с, в конце дня в прибрежных районах порывы до 24 м / с. Это может вызвать нагонную волну в восточной части Финского залива и создать угрозу наводнения.
Общество
Госдума приняла запрещающий сжигать непереработанный мусор закон
Государственная дума 18 декабря в третьем окончательном чтении приняла закон, который запрещает сжигать отходы, если они предварительно не были переработаны для извлечения полезных фракций.
Шоу-бизнес
Нелли Ермолаева из «Дома-2» сообщила о расставании с мужем
Бывшая участница «Дома-2» Нелли Ермолаева, брак которой с Кириллом Андреевым длился 8 лет, сообщила о расставании с мужем.
Происшествия
С оборонного завода в Башкирии пропали более 200 тонн взрывчатки
Предприятие «Авангард» производит промышленную взрывчатку для нефтегазовой отрасли, выпускает взрывчатые вещества для Минобороны России и утилизации боеприпасов для реактивных систем залпового огня.
Культура
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Политика
Рада приняла законопроект о депутатской неприкосновенности
Депутаты Верховной рады проголосовали за законопроект, который вносит изменения в законодательство, чтобы ограничить депутатскую неприкосновенность.