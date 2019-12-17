Политика

ТАССТАССУкраина и Румыния подписали соглашение о реверсе газа с 1 января

Компания "Оператор ГТС Украины" и румынская компания Transgaz подписали соглашение, которое позволит поставлять природный газ в реверсном режиме на Украину и далее в направлении Молдавии. Об этом сообщает в среду украинская компания.
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Украина и Румыния подписали соглашение о реверсе газа

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Украина нашла способ пережить зиму без российского газа. Киев договорился о реверсных поставках из Румынии

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Украина и Румыния подписали соглашение о реверсе газа с начала 2020 года

Говорит Москва06:29
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Политика

Суд отказал России в претензиях по спору с «Укрнафтой» и «Стабилом»

Верховный суд Швейцарии отклонил ходатайства Российской Федерации об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам украинских компаний «Укрнафта» и «Стабил».
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Подозреваемый в насилии над ребёнком в Химози арестован на два месяца

Гатчинский городской суд арестовал Андрея Бовта, которого подозревают в насилии над несовершеннолетней дочерью.
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По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
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Финальные титры картины зрители встретили продолжительными аплодисментами, а после обсуждали картину с журналистами и в социальных сетях.
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МИД РФ предложил изменить закон об особом статусе Донбасса

Ряд пунктов в законе «Об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» требуют изменений, считают в МИД России.
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Пескова спросили об обысках у бизнесмена Гуцериева

Журналисты спросили его о каких-либо деталях относительно следственных действий в отношении бизнесмена.
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Армия и оружие

В Сирии повторно испытали российские Су-57

Минобороны России повторно испытало многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 в Сирии, сообщил начальник Генштаба Валерий Герасимов, выступая перед иностранными военными атташе.
Газета.Ru 05:06
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Выступивший со звездами «Евровидения» Лазарев ответил на критику

Сергей Лазарев резко отреагировал на критику в связи с выступлением на шоу звезд «Евровидения».
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Близкие Заворотнюк показали охотящихся за артисткой журналистов

Близкие Анастасии Заворотнюк пожаловались на преследование со стороны журналистов.
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Фуркад прокомментировал отстранение России

Прославленный французский биатлонист и пятикратный Олимпийский чемпион Мартен Фуркад прокомментировал четырёхлетнее отстранение России от участия в больших международных турнирах.
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Общество

В Волгоградской области объявили 31 декабря выходным днем

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписал указ о выходном дне 31 декабря, сообщается на сайте регионального правительства 18 декабря.
Известия 07:21
Общество

Росконтроль забраковал большинство марок сливочного масла

В России качество сливочного масла, представленного на прилавках магазинов, оставляет желать лучшего.
REGNUM 02:15
Авто

Автомобили Volvo в России подорожают из-за утильсбора

Volvo официально объявила об изменений цен на модельный ряд в России из-за утильсбора.
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Политика

Зеленский одобрил снижение нормы концентрации земли в одних руках

Президент Украины Владимир Зеленский положительно смотрит на идею снизить норму концентрации земли в одних руках до 10 тыс. га.
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Спорт

WADA передало в РУСАДА 15 дел после перепроверки допинг-проб

По итога перепроверки допинг-проб Московской антидопинговой лаборатории WADA ( Всемирное антидопинговое агентство) передало в Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 15 дел, сообщила заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.
Вести Подмосковья вчера в 04:19
Происшествия

Все станции московского метро получили сообщения о минировании

Все станции Московского метрополитена получили в среду днем анонимное сообщение с угрозой "минирования", проверяются также торговый центр "Европейский" и два районных суда, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 03:18
Политика

Киев запретил украинцам ездить в Россию по внутреннему паспорту

"При въезде граждан Украины с территории России на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении", — уточнил он.
РИА Новости 05:42
Общество

Температура в Москве побила рекорд 1956 года

RT на русском 07:15
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«Нафтогаз» назвал сроки новых переговоров по транзиту газа

Председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что в случае срыва переговоров по транзиту газа между Россией и Украиной они могут возобновиться весной 2020 года.
ФАН вчера в 23:02
Общество

Rambler отзывает иск к Twitch без выплаты компенсации

Компания Rambler Group в среду отозвала иск к стриминговому сервису Twitch о нелегальном распространении трансляций футбольных матчей Английской премьер-лиги.
ТАСС 06:27
Общество

В Петербурге готовятся закрыть дамбу под угрозой наводнения

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило, что днем в среду в Петербурге ожидается южный, юго-западный ветер 8 − 13 м / с, во второй половине дня местами порывы до 15 − 20 м / с, в конце дня в прибрежных районах порывы до 24 м / с. Это может вызвать нагонную волну в восточной части Финского залива и создать угрозу наводнения.
REGNUM вчера в 12:32
Общество

Госдума приняла запрещающий сжигать непереработанный мусор закон

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РБК 05:57
Шоу-бизнес

Нелли Ермолаева из «Дома-2» сообщила о расставании с мужем

Бывшая участница «Дома-2» Нелли Ермолаева, брак которой с Кириллом Андреевым длился 8 лет, сообщила о расставании с мужем.
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С оборонного завода в Башкирии пропали более 200 тонн взрывчатки

Предприятие «Авангард» производит промышленную взрывчатку для нефтегазовой отрасли, выпускает взрывчатые вещества для Минобороны России и утилизации боеприпасов для реактивных систем залпового огня.
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В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Pravda.Ru вчера в 09:16
Политика

Рада приняла законопроект о депутатской неприкосновенности

Депутаты Верховной рады проголосовали за законопроект, который вносит изменения в законодательство, чтобы ограничить депутатскую неприкосновенность.
RT на русском 06:24
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