Политика

Грани.руГрани.руУкраина и боевики договорились о создании «консультативного совета»

Создание "консультативного совета" означает, что Киев пошел на переговоры с представителями боевиков по приднестровскому сценарию, отмечает "Зеркало недели".
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Киев пойдет на прямой диалог с ЛДНР под надзором России – окончательное решение примут до конца марта

Новостной фронт07:17

Украина и боевики договорились о создании «консультативного совета»

Грани.ру06:49

Бортник: В Минске создана специальная структура для прямых переговоров с Донбассом

Украина.ру07:00
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Экономика

Акции Сбербанка на Мосбирже растут более чем на 11%

К 14:46 мск акции Сбербанка росли на 11,53%, до 196,19 руб. Привилегированные акции растут в цене на 9,39% — до 187,46 руб.
Коммерсантъ 08:15
Армия и оружие

Турция отказалась отводить военную технику из Идлиба

Турция отказалась отводить военную технику из Идлиба.
Piter.tv 07:58
Финансы

Эксперт оценил вероятность нового обвала курса рубля

Аналитик по макроэкономике Олег Душин оценил вероятность повторения «чёрного вторника» 2014 года, когда стоимость евро достигла 100 рублей, а доллар превысил 80 рублей.
RT на русском вчера в 09:04
Общество

В России впервые выявили коронавирус у ребенка

В России впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка.
РБК 11 марта в 14:38
Армия и оружие

Бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства замечен в Подмосковье

Российская газета 07:50
Экономика

Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля

Эксперты назвали товары, цены на которые могут подняться после падения рублевого курса.
15-news.ru 11 марта в 16:39
Общество

В Китае озвучили сроки окончания пандемии коронавируса

Глава специальной экспертной комиссии Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань считает, что распространение нового коронавируса в мире может остановиться к июню.
Наша версия 04:00
Музыка

Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения

Клип на песню Uno, с которой российская группа Little Big выступит на Евровидении-2020, оказался самым популярным среди работ участников.
РИА Новости 04:50
Наука

Сидение на корточках является полезным для здоровья

Как сообщает ToDay News Ufa, американские ученые, изучающие африканские аборигенные племенные сообщества, подметили, что сидение на корточках или на коленях полезнее, чем сидение на стуле или на диване.
ToDay News Ufa 10 марта в 14:07
Политика

Евросоюз продлил на полгода антироссийские санкции из-за Украины

Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении физических лиц и организаций России.
Коммерсантъ 11:23
Технологии

«Дочке» Центра Хруничева разрешили продвигать пуски «Союзов» в США

Красная весна вчера в 02:13
Финансы

Курс доллара превысил 75 рублей

Курс доллара в ходе торгов в четверг, 12 марта, превысил 75 рублей впервые с февраля 2016 года.
RT на русском вчера в 07:04
Автоспорт

«Формула-1» отложила этапы в Бахрейне и Вьетнаме из-за коронавируса

Гран-при Бахрейна и Гран-при Вьетнама «Формулы-1» перенесены из-за ситуации с глобальным распространением коронавируса.
РБК 09:17
Общество

Лувр закрыли из-за коронавируса

Парижский Лувр объявил о закрытии музея из-за распространяющегося по всему миру китайского вируса COVID-19.
iReactor 11:11
Финансы

Банк России спрогнозировал ускорение инфляции

Ранее в ЦБ РФ сообщали, что в 2020 году инфляция будет находиться в пределах 3,5-4%. Однако теперь рост показателя может ускориться.
ГЛАС.RU 06:12
Общество

Итальянский актер снял видео с умершей от коронавируса сестрой

Московский Комсомолец 09:23
Общество

Чехия закрывает границу с 15 странами из-за коронавируса

Чехия вводит запрет на въезд иностранцев из 15 стран с высоким риском распространения коронавируса, а также на выезд собственных граждан в эти страны, сообщает министерство внутренних дел Чехии.
Ведомости 09:46
Общество

Россиянам порекомендовали дезинфицировать смартфоны

Роспотребнадзор порекомендовал регулярно обрабатывать мобильный телефон дезинфицирующими средствами.
Вести.Ru 06:47
Футбол

Кашшаи нашел ошибку Иванова в эпизоде с удалением Понсе

По мнению Кашшаи, Иванов ошибся, показав Понсе вторую желтую карточку. Однако это была его единственная ошибка.
ProstoProSport 10:02
Технологии

Российские экзоскелеты подходят для производств и медицины

Государственная корпорация Ростех сообщает о том, что в нашей стране разработаны специализированные экзоскелеты, призванные упростить условия труда в различных сферах.
3DNews 09:14
Политика

В окружении президента Бразилии нашли коронавирус

В окружении президента Бразилии нашли заразившегося коронавирусом — инфекцию выявили у главы специального секретариата по коммуникациям Фабио Вайнгартена.
Lenta.ru вчера в 11:25
Общество

Малышева назвала главное средство от коронавируса

Телеведущая и врач Елена Малышева считает гигиену главным средством защиты от коронавируса, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 11:31
Общество

На Украине зарегистрирована первая смерть от коронавируса

На Украине от коронавируса умерла 71-летняя жительница Житомирской области. Об этом сообщается на сайте Минздрава Украины.
РБК 10:39
Политика

Украинская разведка выяснила причины попадания коронавируса в Донбасс

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что украинская разведка выяснила, каким путем в Донбасс попала коронавирусная инфекция.
Lenta.ru 10:42
Здоровье

Эксперт оценил ситуацию с коронавирусом в Италии

Эксперт по международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в Италии.
RT на русском 08:10
Общество

В России восемь заболевших коронавирусом выписаны из больниц

Ранее стало известно, что выписаны восемь человек.
Инфорос 08:36
Футбол

УЕФА приостановил все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официально приостановил розыгрыш всех матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы.
iReactor 06:41
Происшествия

В Екатеринбурге из-за сообщения о минировании экстренно сел самолет

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Санкт-Петербурга, совершил посадку в аэропорту Екатеринбурга после сообщения о "минировании", сообщили в пресс-службе перевозчика.
РИА Новости 10:34
Экономика

В Кремле прокомментировали прогноз Кудрина о возможном росте бедности

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о ВВП и росте бедности мнением серьезного экономиста, однако призвал понять тренды более детально перед тем, как делать выводы.
РИА Новости 05:37
Культура

Елена Летучая возвращается на ТВ с двумя проектами

Экспресс газета 06:27
Как работают Яндекс.Новости?
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