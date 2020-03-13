Политика
Грани.руУкраина и боевики договорились о создании «консультативного совета»
Как передает УНИАН, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заверил, что создание "консультативного совета" не означает признания боевиков.
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Космос
Две волны солнечной радиации накроют Землю в марте
Солнечная радиация накроет Землю. В марте ожидается две волны геомагнитных возмущений.
Здоровье
Коронавирус может вызвать мужское бесплодие
Отмечается, что никакие анализы не подтвердили того, что эта инфекция поражает яички и оказывает влияние на мужскую фертильность.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова сделала МРТ из-за острых болей
Политика
Евросоюз продлил санкции против России
Санкции продлены в отношении физических лиц и организаций, которые в ЕС считаются причастными к "подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".
Общество
В России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки в России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Авто
Появилась информация о новой Chevrolet Niva
Появилась первая информация о том, каким будет автомобиль Chevrolet Niva после перехода в АвтоВАЗ.
Общество
Роспотребнадзор призывает дезинфицировать смартфоны из-за коронавируса
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно обрабатывать мобильные телефоны, чтобы избежать распространения различных инфекций, в том числе коронавируса.
Футбол
На совещании РПЛ рассмотрят вопрос приостановки турнира
Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов высказался о возможном приостановлении чемпионата России из-за коронавируса.
Политика
Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста
Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Общество
На Украине зарегистрирована первая смерть от коронавируса
На Украине от коронавируса умерла 71-летняя жительница Житомирской области. Об этом сообщается на сайте Минздрава Украины.
Экономика
Силуанов не согласился с прогнозом Кудрина по спаду экономики РФ
Рецессии в экономике России из-за низких цен на нефть не будет, считает Министр финансов РФ Антон Силуанов, комментируя прогноз главы Счетной палаты Алексея Кудрина.
Происшествия
Источник сообщил о перестрелке в Ингушетии
«По предварительным данным, между молодыми людьми произошла ссора на почве ранее сложившихся неприязненных отношений, переросшая в перестрелку, в результате которой один человек получил тяжёлое ранение, от которого скончался», — сообщил источник Интерфакса.
Экономика
На рынках США случился крупнейший обвал с 1987 года
Как отмечает CNBC, это самый большой обвал с 1987 года, когда показатель Dow Jones в «черный понедельник» упал на 22,61%, достигнув самого низкого значения за всю свою историю.
Биатлон
Херрманн выиграла спринт на этапе Кубка мира в Контиолахти
Немка Дениз Херрманн выиграла спринт на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия).
Энергетика
Белоусов назвал цену нефти в $35 «новой устойчивой реальностью»
Падение мировых цен на нефть на уровень $35 за баррель и ниже представляет собой выход в «новую устойчивую реальность», заявил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Общество
В Минфине рассказали, куда идут конфискованные у коррупционеров деньги
В Министерстве финансов рассказали, на что тратят деньги, конфискованные в рамках коррупционных дел, а также вырученные от продажи незаконно нажитого имущества чиновников.
Здоровье
Первый зараженный коронавирусом появился на Кубани
В четверг стало известно о том, что коронавирус добрался и до Краснодарского края.
Общество
Минтруд опубликовал новые правила выплат на детей
Отмечается, что в среднем его размер составит 5,5 тысяч рублей. Чтобы получить выплаты, семья должна подать заявление в электронном виде.
Культура
«Союзмультфильм» не снимет продолжение мультфильма про попугая Кешу
Студия «Союзмультфильм» не станет создавать продолжение мультфильма про попугая Кешу.
Происшествия
СКР сообщил о новых фигурантах в деле о взятках на дорогах Кубани
Еще четверо полицейских задержаны на Кубани по делу о крупном преступном сообществе. Теперь под стражей находятся уже 15 человек.
Политика
Зеленский подписал закон об образовании
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «Об общем среднем образовании», который предусматривает постепенное сокращение преподавания на языках национальных меньшинств, в том числе на русском.
Наука
Создан новый метод получения растворимых фуллеренов
Хоккей
«Динамо» обыграло «Спартак» и вышло во второй раунд плей-офф КХЛ
Московское "Динамо" обыграло столичный "Спартак" в шестой игре первого раунда плей-офф КХЛ и завершило серию победой со счетом 4-2.
Общество
ВОЗ назвала Европу центром пандемии коронавируса
Европа стала центром пандемии коронавируса, число случаев заболевания превысило пиковые данные в Китае, сообщил в пятницу, 13 марта, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
Футбол
Роналду выступил с обращением по ситуации с коронавирусом
Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду в соцсетях прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса в мире.
Общество
Чехия с 16 марта закроет границы для иностранцев
Правительство Чехии приняло решение о запрете с понедельника, 16 марта, въезда в республику всем иностранным гражданам, кроме тех, кто имеет вид на жительство в стране.
Общество
Россия ограничит пассажирское авиасообщение с Европой
Россия с 16 марта ограничит пассажирское сообщение со странами Евросоюза из-за коронавируса.