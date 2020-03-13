Как передает УНИАН, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заверил, что создание "консультативного совета" не означает признания боевиков.

Украина и боевики договорились о создании «консультативного совета»

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