Политика

Грани.руГрани.руУкраина и боевики договорились о создании «консультативного совета»

Как передает УНИАН, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заверил, что создание "консультативного совета" не означает признания боевиков.
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Украинских журналистов пустят в Донбасс? О деталях «плана Козака»

Накануне.Ru06:54

Киев пойдет на прямой диалог с ЛДНР под надзором России – окончательное решение примут до конца марта

Новостной фронт07:17

Украина и боевики договорились о создании «консультативного совета»

Грани.ру06:49

Бортник: В Минске создана специальная структура для прямых переговоров с Донбассом

Украина.ру07:00
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Космос

Две волны солнечной радиации накроют Землю в марте

Солнечная радиация накроет Землю. В марте ожидается две волны геомагнитных возмущений.
Вести.Ru 11 марта в 13:21
Музыка

Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения

РИА Новости 04:50
Здоровье

Коронавирус может вызвать мужское бесплодие

Отмечается, что никакие анализы не подтвердили того, что эта инфекция поражает яички и оказывает влияние на мужскую фертильность.
RuNews24.ru 03:47
Шоу-бизнес

Ольга Бузова сделала МРТ из-за острых болей

Bimru.ru 13:02
Политика

Евросоюз продлил санкции против России

Санкции продлены в отношении физических лиц и организаций, которые в ЕС считаются причастными к "подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".
Газета.Ru 11:23
Общество

В России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки в России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Коммерсантъ 09:10
Шоу-бизнес

Развод Лолиты Милявской не состоялся из-за коронавируса

Kleo.ru 06:29
Авто

Появилась информация о новой Chevrolet Niva

Появилась первая информация о том, каким будет автомобиль Chevrolet Niva после перехода в АвтоВАЗ.
Car.ru 06:38
Происшествия

На борту застрявшего в Карибском море лайнера оказалось 20 россиян

РБК 11:03
Общество

Роспотребнадзор призывает дезинфицировать смартфоны из-за коронавируса

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно обрабатывать мобильные телефоны, чтобы избежать распространения различных инфекций, в том числе коронавируса.
НТВ 03:47
Футбол

На совещании РПЛ рассмотрят вопрос приостановки турнира

Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов высказался о возможном приостановлении чемпионата России из-за коронавируса.
Газета.Ru 12:45
Политика

Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста

Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Вести.Ru вчера в 23:53
Общество

На Украине зарегистрирована первая смерть от коронавируса

На Украине от коронавируса умерла 71-летняя жительница Житомирской области. Об этом сообщается на сайте Минздрава Украины.
РБК 10:39
Экономика

Силуанов не согласился с прогнозом Кудрина по спаду экономики РФ

Рецессии в экономике России из-за низких цен на нефть не будет, считает Министр финансов РФ Антон Силуанов, комментируя прогноз главы Счетной палаты Алексея Кудрина.
Коммерсантъ 10:48
Происшествия

Источник сообщил о перестрелке в Ингушетии

«По предварительным данным, между молодыми людьми произошла ссора на почве ранее сложившихся неприязненных отношений, переросшая в перестрелку, в результате которой один человек получил тяжёлое ранение, от которого скончался», — сообщил источник Интерфакса.
RT на русском 11:47
Экономика

На рынках США случился крупнейший обвал с 1987 года

Как отмечает CNBC, это самый большой обвал с 1987 года, когда показатель Dow Jones в «черный понедельник» упал на 22,61%, достигнув самого низкого значения за всю свою историю.
РБК вчера в 17:22
Биатлон

Херрманн выиграла спринт на этапе Кубка мира в Контиолахти

Немка Дениз Херрманн выиграла спринт на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия).
РИА Новости 11:57
Энергетика

Белоусов назвал цену нефти в $35 «новой устойчивой реальностью»

Падение мировых цен на нефть на уровень $35 за баррель и ниже представляет собой выход в «новую устойчивую реальность», заявил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов.
РБК 11:16
Общество

В Минфине рассказали, куда идут конфискованные у коррупционеров деньги

В Министерстве финансов рассказали, на что тратят деньги, конфискованные в рамках коррупционных дел, а также вырученные от продажи незаконно нажитого имущества чиновников.
РИА Новости 09:01
Здоровье

Первый зараженный коронавирусом появился на Кубани

В четверг стало известно о том, что коронавирус добрался и до Краснодарского края.
Кубань-Информ 04:26
Общество

Минтруд опубликовал новые правила выплат на детей

Отмечается, что в среднем его размер составит 5,5 тысяч рублей. Чтобы получить выплаты, семья должна подать заявление в электронном виде.
Говорит Москва вчера в 05:21
Культура

«Союзмультфильм» не снимет продолжение мультфильма про попугая Кешу

Студия «Союзмультфильм» не станет создавать продолжение мультфильма про попугая Кешу.
Культуромания 04:09
Происшествия

СКР сообщил о новых фигурантах в деле о взятках на дорогах Кубани

Еще четверо полицейских задержаны на Кубани по делу о крупном преступном сообществе. Теперь под стражей находятся уже 15 человек.
BFM.ru 08:51
Политика

Зеленский подписал закон об образовании

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «Об общем среднем образовании», который предусматривает постепенное сокращение преподавания на языках национальных меньшинств, в том числе на русском.
RT на русском 11:19
Наука

Создан новый метод получения растворимых фуллеренов

Индикатор 06:17
Хоккей

«Динамо» обыграло «Спартак» и вышло во второй раунд плей-офф КХЛ

Московское "Динамо" обыграло столичный "Спартак" в шестой игре первого раунда плей-офф КХЛ и завершило серию победой со счетом 4-2.
РИА Новости вчера в 15:03
Общество

ВОЗ назвала Европу центром пандемии коронавируса

Европа стала центром пандемии коронавируса, число случаев заболевания превысило пиковые данные в Китае, сообщил в пятницу, 13 марта, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
Известия 12:04
Футбол

Роналду выступил с обращением по ситуации с коронавирусом

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду в соцсетях прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса в мире.
Чемпионат 13:03
Общество

Чехия с 16 марта закроет границы для иностранцев

Правительство Чехии приняло решение о запрете с понедельника, 16 марта, въезда в республику всем иностранным гражданам, кроме тех, кто имеет вид на жительство в стране.
Известия 09:06
Общество

Россия ограничит пассажирское авиасообщение с Европой

Россия с 16 марта ограничит пассажирское сообщение со странами Евросоюза из-за коронавируса.
Lenta.ru 13:09
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