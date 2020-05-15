Политика
News.ruУкраина исключила закрепление особого статуса Донбасса в конституции
На прошедшем онлайн-заседании трёхсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины Киев в очередной раз исключил возможность закрепления особого статуса Донбасса в украинской конституции.
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с чего всё началось
«Украинская сторона в очередной раз исключила возможность закрепления особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей в Конституции Украины», — говорится в сообщении на сайте офиса.RT на русскомвчера в 17:46
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В Киеве исключили закрепление в конституции особого статуса Донбасса
Московский Комсомолецвчера в 16:58
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