с чего всё началось

На прошедшем онлайн-заседании трёхсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины Киев в очередной раз исключил возможность закрепления особого статуса Донбасса в украинской конституции.

Фигурное катание Трусова объяснила переход к Плющенко Двукратная чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Александра Трусова впервые прокомментировала переход из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. 2

Общество Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России. 1,2K

Общество Аналитики назвали возможного первого триллионера в мире Аналитики сервиса консультаций для малого бизнеса считают, что первым в мире долларовым триллионером станет основатель Amazon Джефф Безос. 54

Шоу-бизнес Василиса Володина назвала причину развода Эмина Агаларова Василиса Володина назвала причину развода Эмина Агаларова Эмин Агаларов объявил о разводе с супругой.

Игры На PlayStation 5 показали возможности движка Unreal Engine 5 В Epic Games еще заявили, что популярная Fortnite в начале следующего года будет переведена на Unreal Engine 5. Напомним, новое поколение PlayStation 5 и Xbox Series X появится в продаже ближе к концу года. 115

Общество Роскомнадзор требует от Google удалить новость «МБХ медиа» о смертности от COVID-19 Роскомнадзор потребовал от Google удалить на сайте «МБХ медиа» новость со ссылкой на Financial Times о том, что реальное число умерших от коронавируса в России может быть выше официальных данных.

Общество Власти Москвы купили крупнейшего в РФ производителя медицинских масок Правительство Москвы еще в марте приобрело ООО "Компания инновационных технологий" ("КИТ"), которое является крупнейшим производителем медицинских масок в России, сообщает в пятницу газета "Ведомости". 2K

Армия и оружие На Украине заявили о вине Киева в инциденте в Керченском проливе Командование ВМС Украины в 2018 году отправило корабли в Керченский пролив без письменных приказов в нарушение порядка исполнения боевых документов, говорится в экспертизе инцидента, проведенной Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз при минюсте Украины. 7

Шоу-бизнес Эрика Герцег покидает «ВИА Гру» Певица начинает сольную карьеру 31-летняя украинская исполнительница и модель Эрика Герцег больше не будет выступать и сниматься в составе прославившей ее группы "ВИА Гра".

Единоборства Конор Макгрегор поддержал отца Хабиба Нурмагомедова Конор Макгрегор поддержал отца Хабиба Нурмагомедова Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме. 14

Общество Опубликованы свежие данные по числу заболевших Covid-19 в России Всего выздоровели – 58226 человек (+4696 за сутки). Напомним, число заболевших коронавирусом в Карелии превысило 200 человек.

Общество Власти Москвы заявили о единичных случаях нарушения масочного режима Напомним, после продления режима самоизоляции в Москве до 31 мая мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что на объектах торговли и в общественном транспорте столицы с 12 мая вводится масочный и перчаточный режим. 2

Общество У главы ЕАО Ростислава Гольдштейна коронавируса не обнаружено Глава ЕАО Ростислав Гольдштейн подтвердил, что у него не обнаружено коронавирусной инфекции.