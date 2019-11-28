с чего всё началось

Новые правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе вступили в силу с 28 ноября. Сообщение об этом размещено на сайте пограничной службы Украины. Въезд и выезд с территории Донбасса проходит через специальные пропускные пункты.

На Украине вступили в силу новые правила выезда из Донбасса

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