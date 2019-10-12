Политика

Вести.RuВести.RuУкраина хочет обменять три группы удерживаемых лиц

Первый обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной состоялся 7 сентября и прошел по формуле "35 на 35". На Украине, в частности, был отпущен из-под стражи журналист Кирилл Вышинский. Третьего октября Вадим Пристайко заявил, что планируется еще более масштабный обмен.
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Подробнее о событии

Пристайко: новый обмен между Киевом и Москвой на решающей стадии

Газета.Ru08:44

Украина готовится к обмену трех групп людей с Россией

Коммерсантъ07:14

Украина хочет обменять три группы удерживаемых лиц

Вести.Ru05:48

Украина готовится обменять с Россией три группы задержанных людей

Эхо Москвы08:01

МИД Украины заявил об обмене тремя группами удерживаемых лиц

Московский Комсомолец06:14

Киев рассказал о подготовке к обмену трех групп удерживаемых лиц

Известия07:11

Украина готовится к обмену трех групп удерживаемых лиц

ТАСС05:41
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Наука

Твердый электролит помог напрямую синтезировать перекись водорода

Чуань Ся (Chuan Xia) с коллегами из Университета Райса предложили разделить потоки газов, окислять водород до протонов, восстанавливать кислород до HO2- в присутствии воды, и только затем объединять потоки в порах твердого электролита, способном пропускать ионы, в результате чего образовывался раствор пероксида водорода.
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Происшествия

Два человека погибли в Токио из-за тайфуна «Хагибис»

Два человека погибли и 77 пострадали в Японии из-за обрушившегося на регион тайфуна «Хагибис». Об этом сообщает телеканал NHK.
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Происшествия

Подозреваемый назвал причину убийства 9-летней девочки в Саратове

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Шоу-бизнес

Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме

Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
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Политика

Песков ответил на вопрос о возвращении смертной казни в России

Российские власти не обсуждают возвращение смертной казни, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Елена Малышева призвала отказаться от туалетной бумаги

Телеведущая Елена Малышева призвала россиян отказаться от туалетной бумаги, предупредив о потенциальной угрозе ее использования, пишет vse42.ru.
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Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн, интерес к которому проявляют «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур» и «Севилья», заявил, что не намерен покидать Россию.
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Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице

В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
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Политика

Элладская церковь признала право Варфоломея предоставлять автокефалию

«Решение собора говорит, что он признаёт право вселенского патриарха предоставлять автокефалию и право блаженнейшего архиепископа поминать (главу неканонической церкви Украины Епифания)», — приводит РИА Новости слова митрополита.
RT на русском 07:58
Общество

Умер советский космонавт Алексей Леонов

Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости вчера в 07:15
Происшествия

В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате

В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости 08:13
Спорт

Кипчоге первым в истории пробежал марафон быстрее, чем за два часа

Кениец Элиуд Кипчоге первым в истории легкой атлетики выбежал из двух часов на марафонской дистанции, которая составляет 42 километра 195 метров.
РИА Новости 04:27
Происшествия

В Красном море взорвали иранский танкер

В Красном море на иранском танкере произошли взрывы и вспыхнул пожар, сообщило иранское издание ISNA.
Коммерсантъ вчера в 02:57
Происшествия

Отец предполагаемого убийцы из Саратова открестился от сына

Отец предполагаемого убийцы девятилетней школьницы из Саратова Михаила Туватина более не желает знать своего сына.
Русская Планета 07:56
Экономика

Выпуск криптовалюты от Telegram в США приостановили

«Наши чрезвычайные действия сегодня направлены на то, чтобы помешать Telegram наводнить рынки США цифровыми токенами, которые, как мы считаем, были проданы незаконно», — заявила сопредседатель отдела правоприменения SEC Стефани Авакян.
Lenta.ru 02:22
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк объяснила отказ семьи общаться с журналистами

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк — Анна — рассказала, что ее семью не интересует «хайп», поэтому они не общаются с журналистами по поводу состояния здоровья артистки.
Известия 04:44
Армия и оружие

Турецкая армия захватила город Рас-эль-Айн в Сирии

Вести.Ru 05:50
Армия и оружие

Путин прокомментировал приближение НАТО к границам России

Расширение НАТО и приближение инфраструктуры военного блока к российским границам не вызывает в Москве «никакой радости».
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Хоккей

ХК «Сочи» объявил об отставке Сергея Зубова с поста главного тренера

«Сочи» объявил на своем официальном сайте об отставке главного тренера клуба Сергея Зубова. Исполнять обязанности будет Леонид Береснев.
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Шоу-бизнес

Суд определил наследников имущества Юлии Началовой

В результате судебного заседания были определены наследники имущества певицы Юлии Началовой.
Дни24 вчера в 12:47
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В Нью-Йорке четыре человека погибли при стрельбе

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В Instagram Заворотнюк появилось новое фото

В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в Instagram появилась новая фотография – в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
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Опубликовали первые фото Lada Vesta с вариатором

Первую «живую» фотографию новинки опубликовала «Российская газета». Как оказалось, «Весту» с вариатором легко распознать и внешне.
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В США задержана 81-летняя актриса Джейн Фонда из-за участия в протесте

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В Краснодаре в ноябре «Магнит» откроет гипермаркет нового формата

О новом подходе к обустройству гипермаркетов рассказал директор по управлению компании Руслан Исмаилов на конференции для партнеров «НаОднойВолне2019» в Сочи.
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Усик и Уизерспун прошли процедуру взвешивания

Сегодня состоялась официальная церемония взвешивания боксеров: Усик показал на весах 97,5 кг, а его соперник оказался значительно тяжелее — 109,8 кг.
Allboxing.ru вчера в 16:09
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Четыре российских актера пополнили список «врагов Украины»

Накануне стало известно, что Министерство культуры Украины решило расширить список лиц, которые угрожают национальной безопасности страны.
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Происшествия

Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии

Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей.
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Избивавшего заключенного начальника колонии уволят

Начальник исправительной колонии №9 (ИК-9) в Петрозаводске Иван Савельев будет уволен после публикации видео, на котором он избивает заключенного.
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Олег Майами извинился перед Максимом Фадеевым за оскорбление

Певец Олег Майами принес официальные извинения своему бывшему продюсеру — Максиму Фадееву.
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Украинский политик
Украинский политический деятель, дипломат. Министр иностранных дел Украины с 29 августа 2019 года. Член СНБО с 31 мая 2019 года. Чрезвычайный и Полномочный посланник 1 класса.
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