Политика
Вести.RuУкраина хочет обменять три группы удерживаемых лиц
Первый обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной состоялся 7 сентября и прошел по формуле "35 на 35". На Украине, в частности, был отпущен из-под стражи журналист Кирилл Вышинский. Третьего октября Вадим Пристайко заявил, что планируется еще более масштабный обмен.
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Наука
Твердый электролит помог напрямую синтезировать перекись водорода
Чуань Ся (Chuan Xia) с коллегами из Университета Райса предложили разделить потоки газов, окислять водород до протонов, восстанавливать кислород до HO2- в присутствии воды, и только затем объединять потоки в порах твердого электролита, способном пропускать ионы, в результате чего образовывался раствор пероксида водорода.
Происшествия
Два человека погибли в Токио из-за тайфуна «Хагибис»
Два человека погибли и 77 пострадали в Японии из-за обрушившегося на регион тайфуна «Хагибис». Об этом сообщает телеканал NHK.
Происшествия
Подозреваемый назвал причину убийства 9-летней девочки в Саратове
Напомним, тело Лизы Киселевой было обнаружено в одном из гаражей сегодня ночью.
Шоу-бизнес
Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме
Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Политика
Песков ответил на вопрос о возвращении смертной казни в России
Российские власти не обсуждают возвращение смертной казни, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Здоровье
Елена Малышева призвала отказаться от туалетной бумаги
Телеведущая Елена Малышева призвала россиян отказаться от туалетной бумаги, предупредив о потенциальной угрозе ее использования, пишет vse42.ru.
Футбол
Норманн, которым интересуется «МЮ»: нет причин покидать «Ростов»
Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн, интерес к которому проявляют «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур» и «Севилья», заявил, что не намерен покидать Россию.
Происшествия
Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице
В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Политика
Элладская церковь признала право Варфоломея предоставлять автокефалию
«Решение собора говорит, что он признаёт право вселенского патриарха предоставлять автокефалию и право блаженнейшего архиепископа поминать (главу неканонической церкви Украины Епифания)», — приводит РИА Новости слова митрополита.
Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
Происшествия
В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате
В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".
Спорт
Кипчоге первым в истории пробежал марафон быстрее, чем за два часа
Кениец Элиуд Кипчоге первым в истории легкой атлетики выбежал из двух часов на марафонской дистанции, которая составляет 42 километра 195 метров.
Происшествия
В Красном море взорвали иранский танкер
В Красном море на иранском танкере произошли взрывы и вспыхнул пожар, сообщило иранское издание ISNA.
Происшествия
Отец предполагаемого убийцы из Саратова открестился от сына
Отец предполагаемого убийцы девятилетней школьницы из Саратова Михаила Туватина более не желает знать своего сына.
Экономика
Выпуск криптовалюты от Telegram в США приостановили
«Наши чрезвычайные действия сегодня направлены на то, чтобы помешать Telegram наводнить рынки США цифровыми токенами, которые, как мы считаем, были проданы незаконно», — заявила сопредседатель отдела правоприменения SEC Стефани Авакян.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк объяснила отказ семьи общаться с журналистами
Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк — Анна — рассказала, что ее семью не интересует «хайп», поэтому они не общаются с журналистами по поводу состояния здоровья артистки.
Армия и оружие
Путин прокомментировал приближение НАТО к границам России
Расширение НАТО и приближение инфраструктуры военного блока к российским границам не вызывает в Москве «никакой радости».
Хоккей
ХК «Сочи» объявил об отставке Сергея Зубова с поста главного тренера
«Сочи» объявил на своем официальном сайте об отставке главного тренера клуба Сергея Зубова. Исполнять обязанности будет Леонид Береснев.
Шоу-бизнес
Суд определил наследников имущества Юлии Началовой
В результате судебного заседания были определены наследники имущества певицы Юлии Началовой.
Происшествия
В Нью-Йорке четыре человека погибли при стрельбе
Шоу-бизнес
В Instagram Заворотнюк появилось новое фото
В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в Instagram появилась новая фотография – в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
Авто
Опубликовали первые фото Lada Vesta с вариатором
Первую «живую» фотографию новинки опубликовала «Российская газета». Как оказалось, «Весту» с вариатором легко распознать и внешне.
Общество
В США задержана 81-летняя актриса Джейн Фонда из-за участия в протесте
Технологии
В Краснодаре в ноябре «Магнит» откроет гипермаркет нового формата
О новом подходе к обустройству гипермаркетов рассказал директор по управлению компании Руслан Исмаилов на конференции для партнеров «НаОднойВолне2019» в Сочи.
Единоборства
Усик и Уизерспун прошли процедуру взвешивания
Сегодня состоялась официальная церемония взвешивания боксеров: Усик показал на весах 97,5 кг, а его соперник оказался значительно тяжелее — 109,8 кг.
Политика
Четыре российских актера пополнили список «врагов Украины»
Накануне стало известно, что Министерство культуры Украины решило расширить список лиц, которые угрожают национальной безопасности страны.
Происшествия
Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии
Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей.
Происшествия
Избивавшего заключенного начальника колонии уволят
Начальник исправительной колонии №9 (ИК-9) в Петрозаводске Иван Савельев будет уволен после публикации видео, на котором он избивает заключенного.
Шоу-бизнес
Олег Майами извинился перед Максимом Фадеевым за оскорбление
Певец Олег Майами принес официальные извинения своему бывшему продюсеру — Максиму Фадееву.