Политика
Вести.RuУкраина хочет обменять три группы удерживаемых лиц
Первый обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной состоялся 7 сентября и прошел по формуле "35 на 35". На Украине, в частности, был отпущен из-под стражи журналист Кирилл Вышинский. Третьего октября Вадим Пристайко заявил, что планируется еще более масштабный обмен.
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Политика
Зеленский: поведение Порошенко шокирует Европу
Поведение Порошенко шокирует европейских руководителей, заявил Зеленский на видео, опубликованном Офисом президента Украины.
Вести.Ru 04:01
Футбол
Наставник сборной Кипра высказался о команде России
Наставник сборной Кипра Ран Бен Шимон рассказал о своих мыслях перед предстоящем матчем отборочного цикла чемпионата Европы - 2020 против России, передает ТАСС.
Газета.Ru 12:23
Шоу-бизнес
Юлия Барановская рассказала о травме сына
Телеведущая Юлия Барановская поделилась переживаниями с подписчиками и сообщила, что ее старший сын серьезно повредил руку, передает «Утро.ру».
Вечерняя Москва вчера в 05:08
Политика
Глава МИД Украины попросит ЕС «дожать» Россию в вопросе Донбасса
Глава МИД Украины Вадим Пристайко намерен на заседании Совета министров ЕС по иностранным делам призвать партнеров "дожать" Россию в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.
РИА Новости 09:17
Политика
РПЦ оценит решение Элладской церкви об автокефалии ПЦУ
Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) оценит последствия решения Элладской православной церкви признать правомерность присвоения автономии Православной церкви Украины (ПЦУ).
Lenta.ru 11:46
Происшествия
Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице
В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета 07:54
Музыка
Стартует восьмой сезон шоу «Голос»
Культуромания вчера в 04:31
Политика
Зеленский признал отсутствие цивилизации в Крыму во времена Украины
Эксперты отмечают, что если Зеленский будет сохранять на протяжении всего своего президентства такую линию, то потом украинцам заводить о Крыме разговор будет сложнее.
ФедералПресс вчера в 03:43
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове признался
35-летний Михаил Туватин, задержанный по подозрению в убийстве девятилетней девочки в Саратове, признался в содеянном.
Газета.Ru вчера в 06:12
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк показала архивные фото актрисы
Накануне, 11 октября, родственники Заворотнюк опубликовали опровержение некоторых новостей о ее состоянии, а также показали фотографии преследующих семью артистки папарацци.
Lenta.ru 10:04
Политика
Британия призвала НАТО адаптироваться к «агрессии России»
Североатлантический альянс должен адаптироваться к «российской агрессии, враждебности и нарушению международного законодательства», заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб на парламентской ассамблее НАТО.
REGNUM 12:15
Шоу-бизнес
Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме
Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Хорошие новости 10 октября в 06:47
Футбол
Ачерби, поборовший рак, отказался покинуть детскую больницу
После визита сотрудник пресс-службы больницы сообщил о поступке защитника «Лацио» Франческо Ачерби.
Metaratings 10:31
Армия и оружие
Россия выступила против заявления СБ ООН по операции Турции в Сирии
Россия не поддержала проект заявления Соединенных Штатов Америки в Совбезе ООН по ситуации, касающейся военной операции Турции в Сирии.
Газета.Ru 12:17
Общество
Врач рассказала, о чем предупреждает сухая кожа на локтях
Сухая кожа на локтях зачастую свидетельствует о нарушениях в работе организма.
Российская газета 01:55
Спорт
Кипчоге впервые пробежал марафон менее чем за два часа
Легкоатлет из Кении Элиуд Кипчоге впервые пробежал марафон менее чем за два часа.
ФАН 07:42
Армия и оружие
Путин прокомментировал приближение НАТО к границам России
Расширение НАТО и приближение инфраструктуры военного блока к российским границам не вызывает в Москве «никакой радости».
ФАН 06:27
Происшествия
В ДТП в Подмосковье один человек погиб, семь пострадали
Обстоятельства ДТП до конца не установлены.
Говорит Москва 10:43
Происшествия
Полиция назвала причину массовой драки на рынке в Новосибирске
Днем 7 октября в районе Хилокского рынка Новосибирска произошла массовая драка, где, по данным СМИ, приняли участие около 50 человек.
РБК 12:43
Гаджеты
Помощник по обновлению Windows 10 открывает дверь для хакеров
В фирменном инструменте Microsoft по обновлению Windows 10, так называемом Windows 10 Update Assistant или «Помощнике по обновлению» в русскоязычной версии, была обнаружена уязвимость в системе безопасности.
iXBT.com 11:54
Политика
Путин заступился за Зеленского по разводу сил в Донбассе
По словам Путина, президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских сил в районах Золотого и Петровского в Донбассе из-за позиции националистических формирований.
Русская Планета вчера в 06:49
Политика
В Кремле не обсуждают возвращение смертной казни
В Кремле «не обсуждается» вопрос о возвращении в России смертной казни, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:54
Гаджеты
Samsung инвестирует $11 млрд в создание дисплеев нового поколения
Разработка и производство дисплеев нового поколения Samsung будет поддержана правительством Южной Кореи, которое со своей стороны инвестирует около 400 млрд вон в такие разработки, сообщил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.
ИА REX 10 октября в 11:44
Религия
Сегодня отмечается Покровская родительская суббота
РИА Биробиджан вчера в 20:00
Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости вчера в 07:15
Происшествия
Два россиянина находились на борту разбившегося Ан-72 в Конго
На борту грузового военного самолета Ан-72, разбившегося накануне на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), находились два гражданина России.
Известия 05:11
Авто
Обновленный Mercedes-Benz Actros будет выпускаться в России
Автостат вчера в 09:32
Культура
Четыре российских актера пополнили список «врагов Украины»
В перечень деятелей культуры, которые якобы угрожают национальной безопасности Украины, добавлены четыре российских актера.
Экономика сегодня 03:18