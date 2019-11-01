Политика

Газета.RuГазета.RuУкраина хочет обязать Россию платить за восстановление Донбасса

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что после завершения боевых действий в Донбассе Россия должна выплатить репарации Украине, сообщает ТАСС.
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Украина хочет обязать Россию платить за восстановление Донбасса

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