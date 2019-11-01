Политика
URA.RuУкраина хочет обязать Россию платить за восстановление Донбасса
«Пусть возвращают нам сначала территорию, потом страна-агрессор выплачивает репарации», — заявил Криклий в эфире украинского телеканала «1+1». По его словам, только после этого Украина будет вкладывать средства и возобновлять развитие региона, пишет RNS.
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 11:59, Ашберн
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 11:59, Ашберн
Происшествия
В Тюмени сел SSJ-100 с отказавшим двигателем
Происшествия
Пять человек пострадали при пожаре в доме в центре Москвы
При пожаре в многоэтажном доме в центре Москвы пострадали пять человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Политика
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Задержан охранник, пустивший убийцу в детский сад в Нарьян-Маре
В Нарьян-Маре задержали охранника детского сада, пустившего туда убийцу, сообщает пресс-служба СКР.
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Шоу-бизнес
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Общество
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Россия и Турция завершили первый совместный патруль сирийско-турецкой границы.
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В России предложили разрешить не платить за некачественные услуги ЖКХ
Власов предлагает закрепить право каждого гражданина не платить за плохо оказанные жилищно-коммунальные услуги в течение всего расчетного периода.
Политика
Палата представителей одобрила импичмент Дональду Трампа
Палата представителей конгресса США большинством голосов одобрила продолжение процедуры импичмента в отношении Дональда Трампа.
Шоу-бизнес
Чернышев впервые вышел на лед после госпитализации Заворотнюк
Фигурист Петр Чернышев, муж актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые за несколько месяцев вышел на лед, передает ABN News.
Общество
Минтруд хочет упростить порядок назначения и выплаты пенсий
Минтруд РФ хочет упростить для граждан порядок назначения и выплат пенсий, исключив для предоставления в ПФР ряд документов, сообщается на сайте министерства.
Общество
В России запустили оформление ДТП онлайн
Оформить ДТП через мобильное приложение «Помощник ОСАГО» теперь могут как минимум 64 миллиона россиян, пишет ТАСС со ссылкой на замглавы Минкомсвязи Максима Паршина.
Экономика
МВФ оценил потери Минска из-за налогового маневра в России
Белоруссия понесет существенные экономические потери в ближайшие годы при отсутствии компенсации потерь от налогового маневра в России.
Политика
Рада обратилась к США с просьбой по поводу полка «Азов»
Верховная рада Украины призвала конгресс США провести тщательное расследование в отношении полка «Азов» перед тем, как включать его в список террористических организаций.
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Самарин стал вторым в короткой программе на этапе Гран-при во Франции
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Названы лучшие автомобили за 1,5 миллиона рублей
Политика
Григорию Лепсу запретили въезд в Латвию
МИД Латвии запретил певцу Григорию Лепсу въезд в эту балтийскую республику, сообщил глава ведомства Эдгарс Ринкевичс в пятницу в своем Twitter.
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Экономика
Нацбанк Украины прогнозирует сокращение транзита российского газа
Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины.
Шоу-бизнес
Муж Анастасии Заворотнюк имел неприятности с полицией
Муж Анастасии Заворотнюк имел неприятности с полицией.