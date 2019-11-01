Политика

URA.RuURA.RuУкраина хочет обязать Россию платить за восстановление Донбасса

«Пусть возвращают нам сначала территорию, потом страна-агрессор выплачивает репарации», — заявил Криклий в эфире украинского телеканала «1+1». По его словам, только после этого Украина будет вкладывать средства и возобновлять развитие региона, пишет RNS.
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