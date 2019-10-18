Политика
Вести.RuУкраина хочет отсоединиться от энергосистемы России, но не может
В октябре текущего года Украиной возобновлен импорт электроэнергии из РФ по двухсторонним договорам. В ходе "Часа вопросов к правительству" замминистра рассказал, что в течение следующих трех лет должны быть созданы технические и экономические условия для объединения с европейской энергосистемой.
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Экономика
Жилье без права прописки наводнило рынок недвижимости Москвы
Средний бюджет покупки апартаментов в Москве составляет 5-10 миллионов рублей.
Lenta.ru вчера в 10:03
Гаджеты
Процессор Core i9-9900KS совершенно не удивляет в первых тестах
В целом Core i9-9900KS можно назвать лучшим игровым процессором, но на самом деле это мало что означает, так как разница между Core i9-9900K, Core i9-9900KS и другими CPU этого уровня в играх зачастую будет небольшой и бессмысленной при наличии производительной видеокарты.
iXBT.com 01:57
Космос
Две женщины впервые в истории вышли в открытый космос
В пятницу, 18 октября, американские астронавты Кристина Кук и Джессика Меир впервые в истории вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС).
Москва 24 08:07
Единоборства
Бетербиев и Гвоздик прошли процедуру взвешивания перед боем
Объединительный бой между Бетербиевым и Гвоздиком пройдет 18 октября в Филадельфии (США).
РИА Новости 02:42
Общество
Более полумиллиона человек вышли в Барселоне на манифестацию
Не менее 525 тысяч человек в Барселоне принимают в пятницу участие в манифестации, приуроченной ко всеобщей забастовке, сообщает полицейская служба столицы Каталонии.
Интерфакс 13:06
Происшествия
В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27
В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
РИА Новости 13:50
Политика
Медведчук назвал правительство Украины командой дилетантов
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук и правительство страны в целом являются «командой дилетантов».
RT на русском 14:28
Шоу-бизнес
Саша Савельева снялась полуобнаженной
После рождения сына Саша Савельева довольно быстро пришла в хорошую физическую форму и теперь без стеснения демонстрирует подтянутую фигуру.
StarHit.ru 14:00
Происшествия
В Челябинске учительница умерла на глазах школьников
В Челябинске учительница начальных классов школы №39 умерла в актовом зале во время прослушивания участников конкурса художественного чтения.
Национальная служба новостей 03:09
Армия и оружие
Трамп заявил о новых переговорах с Эрдоганом по перемирию в Сирии
Президент США Дональд Трамп заявил о новых переговорах с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом по вопросу приостановления Турцией военной операции на севере Сирии.
REGNUM 12:22
Армия и оружие
Литва заменит советские Ми-8 американскими «ястребами»
Литва намерена приобрести у США шесть вертолетов UH-60M Black Hawk («Черный ястреб»), которые должны будут заменить советские Ми-8.
Lenta.ru 07:49
Игры
Базовая Crusader Kings 2 стала бесплатной
Компания Paradox объявила, что в честь начала мероприятия Paradox Con в историческую стратегию Crusader Kings 2 теперь можно играть бесплатно.
Игромания.ру 13:02
Гаджеты
Apple может вскоре выпустить наушники AirPods Pro
Уже давно ходят слухи, что Apple работает над новыми беспроводными наушниками AirPods с функцией шумоподавления.
3DNews 12:07
Армия и оружие
Американские военные оставили россиянам оскорбления на базе в Сирии
Как сообщает «Рамблер», военкор Олег Блохин, который вошел вместе с российскими войсками на бывшую американскую базу в Манбидже, опубликовал фотографии надписей, которые оставили уходящие американские солдаты своим российским коллегам.
Военное дело 16 октября в 09:00
Общество
Диетолог назвала норму потребления яиц
Последние 10 лет в России потребление яиц в среднем росло на 1% в год, сейчас каждый житель страны съедает в среднем 280 штук данного продукта ежегодно при региональной норме в 260 штук.
REGNUM 07:00
Футбол
«Ростов» показал тренировку Павла Мамаева
Телеканал Санкт-Петербург 09:25
Шоу-бизнес
Светлана Лобода отмечает 37-летие с Тиллем Линдеманном
Певица Светлана Лобода отпраздновала собственное 37-летие в компании известного немецкого музыканта Тилля Линдеманна.
Дни24 06:34
Авто
Компания ГАЗ запатентовала новый логотип «Победы»
Общественное телевидение России 09:47
Происшествия
Старшеклассница покончила с собой в туалете школы в Новосибирске
Lenta.ru вчера в 01:46
Авто
Эксперты назвали авто с самыми проблемными АКПП
Замыкает антирейтинг коробка передач фирмы JATCO, получившая название JF011E. Она применяется на Nissan Juke, а также на Qashqai и X-Trail.
SpeedMe 04:19
Авто
Внедорожник Mitsubishi Pajero покинет рынок России
В российских дилерских центрах Mitsubishi покупатели "забирают" последние экземпляры легендарного внедорожника Mitsubishi Pajero.
Новые автомобили вчера в 08:54
Общество
Поклонская ответила Собчак, которая посмеялась над её юбкой
Газета Кемерова вчера в 22:17
Шоу-бизнес
Близкие Анастасии Заворотнюк призвали молиться за нее
Накануне на странице появилось обращение, где создатели аккаунта призвали всех неравнодушных молиться за звезду.
7Дней.ру 05:00
Происшествия
В Орле в больницу доставили истощённую девочку
В Орле в больницу доставили 11-летнюю девочку в истощённом состоянии и с задержкой психомоторного развития, организована доследственная проверка.
RT на русском 14:43
Экономика
Ущерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 млрд рублей в год
Российская газета 11:37
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева выступит седьмой на этапе Гран-при в Лас-Вегасе
Фигуристка Елизавета Туктамышева 17 октября прилетела в Лас-Вегас для участия в первом этапе серии Гран-при — Skate America.
АиФ Удмуртия вчера в 22:43