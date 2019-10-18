Политика

Вести.RuВести.RuУкраина хочет отсоединиться от энергосистемы России, но не может

В октябре текущего года Украиной возобновлен импорт электроэнергии из РФ по двухсторонним договорам. В ходе "Часа вопросов к правительству" замминистра рассказал, что в течение следующих трех лет должны быть созданы технические и экономические условия для объединения с европейской энергосистемой.
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Эксперт оценил заявление о невозможности отсоединения Украины от энергосистемы России

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ТАСС04:30

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Вести.Ru05:02

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Российская газета04:49

Украина признала невозможность отсоединения от энергосистемы России

Взгляд.ру04:38

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РБК05:55
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