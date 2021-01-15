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REGNUM
REGNUM

Украина хочет покупать газ у «независимых компаний из России»

Свое заявление Витренко сделал через социальные сети вечером 14 января. Среди предлагаемых и.о. министра мер — разблокировка транзита газа из Средней Азии, экспорт газа независимыми компаниями из России, а также перенос точек передачи газа европейским покупателям «газпромовского» газа.В источнике
Новостной фронт
ИноСМИ
Народные новости
Евразия Daily
Украина.ру
Экономика сегодня
С чего всё началось
После долгого совещания в кабмине по данному поводу и. о. министра энергетики Юрий Витренко предложил собственный план снижения тарифов, который он обнародовал на своей странице в Facebook
.
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Правоохранители США возбудили 275 уголовных дел после штурма Капитолия

После попытки захвата Капитолия сторонниками действующего президента США Дональда Трампа возбуждено 275 уголовных дел, заявил в пятницу, 15 декабря и.о. федерального прокурора Майкл Шервин.
Правоохранители США возбудили 275 уголовных дел после штурма Капитолия
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