Свое заявление Витренко сделал через социальные сети вечером 14 января. Среди предлагаемых и.о. министра мер — разблокировка транзита газа из Средней Азии, экспорт газа независимыми компаниями из России, а также перенос точек передачи газа европейским покупателям «газпромовского» газа.

С чего всё началось После долгого совещания в кабмине по данному поводу и. о. министра энергетики Юрий Витренко предложил собственный план снижения тарифов, который он обнародовал на своей странице в Facebook Евразия Daily вчера в 04:16