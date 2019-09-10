Украина заинтересована в освобождении еще 113 заключенных, находящихся на территории России. Об этом в интервью РБК рассказала уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова, после того как Москва и Киев 7 сентября обменялись удерживаемыми лицами по формуле 35 на 35.

с чего всё началось

Украина хочет вернуть еще 113 граждан из России, заявила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова принадлежащей Григорию Березкину РБК. Скольких людей хотела бы вернуть Россия, Денисова комментировать не стала.

Украина хочет вернуть еще 113 граждан из России

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