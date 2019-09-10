Украина заинтересована в освобождении еще 113 заключенных, находящихся на территории России. Об этом в интервью РБК рассказала уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова, после того как Москва и Киев 7 сентября обменялись удерживаемыми лицами по формуле 35 на 35.

с чего всё началось

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что Киев хочет вернуть из России еще 113 своих граждан. По ее словам, стороны начали новые переговоры по обмену заключенными.

Украина хочет вернуть из России еще 113 граждан

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