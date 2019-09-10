Украина заинтересована в освобождении еще 113 заключенных, находящихся на территории России. Об этом в интервью РБК рассказала уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова, после того как Москва и Киев 7 сентября обменялись удерживаемыми лицами по формуле 35 на 35.

с чего всё началось

Украина хочет вернуть еще 113 граждан из России. Об этом заявила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова, передает "Газета.ру" со ссылкой на РБК. Скольких граждан хотела бы вернуть Россия, Денисова не прокомментировала.

Украина хочет вернуть из России еще 113 граждан

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