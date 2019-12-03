Политика

Эхо МосквыЭхо МосквыУкраина хотела бы привлечь НАТО к урегулированию в Донбассе

По словам министра иностранных дел страны Вадима Пристайко, Киев добивается, чтобы Россия покинула украинскую территорию. Об этом глава внешнеполитического ведомства сказал в интервью британскому телеканалу Скай Ньюс в кулуарах саммита НАТО в Лондоне.
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В то же время Пристайко в своем Twitter-аккаунте
 назвал главным ожиданием от встречи в «нормандском формате», которая состоится 9 декабря в Париже, вывод российских войск с территории Украины.
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Пристайко хочет привлечь НАТО к урегулированию в Донбассе, чтобы добиться Ruxit

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Глава МИД Украины требует «Ruxit» - «чтобы Россия покинула Украину»

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РБК 21:48
Политика

Зеленский прокомментировал ситуацию с транзитом газа через Украину

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RT на русском вчера в 03:16
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Известия вчера в 17:59
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Происшествия

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Мост через реку Макаровка на автомобильной дороге между Иркутском и Киренском обрушился в среду в Иркутской области после того, как по нему попытался проехать 60-тонный большегрузный автомобиль при максимально допустимой нагрузке на мост в 20 тонн.
ТАСС 21:21
Шоу-бизнес

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RuNews24.ru вчера в 10:03
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Армия и оружие

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Saxo Bank представил прогноз на 2020 год

Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
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Тазик традиционного новогоднего салата (12 порций) обойдется россиянам в 1,02 тыс. рублей.
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ВМФ России пообещали погибель уже вблизи России

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Общество

В ДВФУ объяснили, за что уволили главу медцентра

Ранее в ДВФУ сообщили, что трудовой договор с главврачом был прекращен 29 ноября "в связи с выявленными ограничениями на занятие трудовой деятельностью, установленными Трудовым кодексом".
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Червиченко рассказал, как «Спартаку» предлагали сдать финал Кубка

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РИА Новости 09:19
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Госдума приняла закон о введении электронных трудовых книжек

Государственная дума в третьем и окончательном чтении приняла закон о введении электронных трудовых книжек.
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В Британии определили самую раздражающую рождественскую песню

В Великобритании был проведен опрос: какая праздничная песня самая раздражающая.
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Российский солдат умер на второй день службы после отказа мыть туалеты

Солдат-срочник из Ставрополя скончался на второй день службы в одной из воинских частей Белгорода.
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Украина решила сменить руководство «Нафтогаза»

Украинский министр энергетики Алексей Оржель заявил, что правительство приняло решение сменить руководство стратегических энергетических предприятий страны, включая газовую компанию «Нафтогаз».
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ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
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Палата представителей США приняла резолюцию против участия России в G7

Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, в которой выступила против участия России в "большой семерке", свидетельствуют результаты голосования.
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Армия и оружие

Бандформирование курдов SDF потеряло двух боевиков из-за взрыва СВУ

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Вадим Владимирович Пристайко
Украинский политик
Украинский политический деятель, дипломат. Министр иностранных дел Украины с 29 августа 2019 года. Член СНБО с 31 мая 2019 года. Чрезвычайный и Полномочный посланник 1 класса.
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