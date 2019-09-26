Миссия Международного валютного фонда (МВФ) и Украина не смогли договориться о заключении новой кредитной программы. Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на собственные источники.

Украина может остаться без нового кредита МВФ

Политика В Чечне отреагировали на сообщения о болезни Кадырова Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов отреагировал на появившиеся в соцсетях сообщения о том, что глава республики якобы вылетел на лечение в Москву, передает РИА "Новости".

Хоккей «Спартак» обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ Хоккеисты московского "Спартака" обыграли "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата КХЛ, клуб из Екатеринбурга потерпел третье поражение подряд и не забил во второй игре подряд.

Политика Опубликован текст жалобы разведчика на Трампа Комитет по разведке палаты представителей США опубликовал текст жалобы разведчика на американского лидера Дональда Трампа.

Автоспорт «Нужно было просто заткнуться». Леклер о радиопереговорах в Сингапуре В прошедшем Гран При Шарль Леклер, лидировавший со старта, после пит-стопов оказался позади напарника Себастьяна Феттеля, который сменил шины на круг раньше и в итоге выиграл гонку.

Футбол Тошич скучает по зарплате в России "Больше всего скучаю по зарплате в России", заявил Тошич во время интервью на шоу "КраСава".

Происшествия При землетрясении в Стамбуле пострадали восемь человек Восемь человек получили лёгкие ранения в результате землетрясения в Стамбуле. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Политика Лукашенко усомнился в возможности возвращения Крыма Украине Президент Белоруссии Александр Лукашенко отрицательно ответил на вопрос украинской журналистки о возможном возвращении Крыма в состав Украины.

Политика Администрацию столицы Калмыкии возглавил экс-глава ДНР Дмитрий Трапезников, бывший и.о. главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), избран депутатами Элистинского городского собрания на пост временно исполняющего обязанности главы столицы Калмыкии.

Политика Сенцов назвал Россию более комфортной для крымчан Освобожденный в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом украинский режиссер Олег Сенцов считает, что жители Крыма всегда были ориентированы на Россию.

Гаджеты Samsung готовит новую версию смартфона Galaxy Fold По мнению экспертов, нынешний Galaxy Fold выпущен для изучения спроса, а следующая модель будет предложена для более широкого круга пользователей.

Общество Меган Маркл и принц Гарри показали повзрослевшего сына На снимке запечатлена встреча юного Арчи с англиканским архиепископом Кейптаунским и активным борцом с апартеидом Десмондом Туту.

Общество В МЧС предупредили об ответственности за курение на балконах МЧС России предупредило, что с 1 октября курильщики будут привлекаться к ответственности за курение на балконах квартир в случае пожара.

Транспорт МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.

Происшествия В доме китайского чиновника нашли 13,5 тонн золота В ходе обысков у бывшего мэра китайского города Ганьчжоу Чжан Ци полиция нашла 13,5 тонны золота, сообщают РИА "Новости".

Политика Лавров встретился с главой МИД Грузии Глава МИД России Сергей Лавров провел встречу с грузинским коллегой Давидом Залкалиани на полях генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает РИА "Новости".

Технологии Экс-глава Nokia в России займется внедрением систем «суверенного Рунета» Для внедрения систем фильтрации трафика (Deep Packet Inspection; DPI) на сетях операторов связи России с целью реализации закона о «суверенном Рунете» была создана компания «Данные — центр обработки и автоматизации» (ДЦОА).

Происшествия Адвокат Кокорина найден мертвым Адвокат Андрей Ромашов, представлявший в суде интересы футболиста Александра Кокорина, найден мертвым.

Политика Опубликованы кадры изнутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС Журналисты посетили диспетчерскую четвертого энергоблока на Чернобыльской АЭС, кадры из зоны отчуждения опубликовало агентство Ruptly.

Политика МИД РФ предложил перенести заседание комитета ГА ООН из США Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что российская сторона в качестве ответных мер на невыдачу виз ряду членов делегации России выступила с предложением перенести заседание Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН и Комиссии по разоружению из США в другое место.

Происшествия Самого многодетного священника России подозревают в насилии над детьми Митрофорного протоиерея Русской православной церкви Николая Стремского обвиняют сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ – "Развратные действия в отношении несовершеннолетних", "Изнасилование", а также "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей".

Религия Крестный ход против абортов пройдет по рекам Петербурга В воскресенье, 29 сентября, в Петербурге пройдет Крестовоздвиженский крестный ход по водам с молитвой о прекращении абортов в стране.

Политика Помпео: США помогут Зеленскому в борьбе с коррупцией Власти Соединённых Штатов намерены оказывать необходимую помощь президенту Украины Владимиру Зеленскому в борьбе с коррупцией.