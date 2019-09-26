Политика

Дума ТВДума ТВУкраина может остаться без нового кредита МВФ

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) и Украина не смогли договориться о заключении новой кредитной программы. Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на собственные источники.
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