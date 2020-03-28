Коронавирус
REGNUMУкраина может получить от МВФ до $8 млрд — Зеленский
Киев, 27 марта 2020, 22:11 — REGNUM Международный валютный фонд может предоставить Украине кредит в размере $8 млрд, если Верховная рада одобрит законопроекты о земле и о национализированных банках, заявил президент Украины Владимир Зеленский 27 марта на брифинге.
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Здоровье
В Киеве сделали тревожный прогноз по COVID-19 – заболеть могут больше половины украинцев
Как ранее сообщал News Front, депутат президентской партии "Слуга народа" заявил, что в администрации гаранта уже занимаются инвентаризацией крематориев, моргов и кладбищ.
Общество
В Минздраве рассказали о создании тест-систем на коронавирус
Минздрав РФ не видит дефицита в производственных мощностях по созданию тест-систем на коронавирус, сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Общество
Пошаговый алгоритм действий для бухгалтера на время карантина: подсказки от экспертов БухСофт
В статье эксперты программы БухСофт подготовили пошаговый алгоритм действий.
Экономика
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
Происшествия
В Оренбурге умер россиянин с коронавирусом
В больнице Оренбурга скончался 57-летний россиянин, инфицированный коронавирусом.
Общество
В правительстве задумались над ограничением передвижения по России
Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Общество
Эксперт оценил возможность намеренного занесения коронавируса в Китай
Новый тип коронавируса не могли завезти в КНР намеренно, так как он - природно-очаговый и может циркулировать без участия человека, сообщил в интервью РИА Новости профессор, заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов.
Общество
Минздрав России оценил влияние погоды на распространение коронавируса
Солнце препятствует распространению коронавируса, но температура, которая сейчас установлена в Москве, недостаточная, чтобы остановить азиатскую эпидемию.
Футбол
Отец футболиста «Валенсии» Черышева рассказал о состоянии сына
Дмитрий Черышев, отец российского футболиста «Валенсии» Дениса Черышева, сообщил, что его сына нет в числе десяти игроков команды, чей тест на коронавирус дал положительный результат.
Здоровье
Врачи из США предупредили о новом симптоме коронавируса
Специалисты American Academy of Ophthalmology (Американской академии офтальмологии) выступили с предупреждением о том, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза - конъюнктивит.
Происшествия
Поиски пилота Су-27 в Черном море прекратили
Поиски пилота самолета Су-27, упавшего в акватории Черного моря, прекратили спустя двое суток.
Общество
ВОЗ констатировала готовность России к борьбе с новой инфекцией
Как заявила представитель организации в РФ Мелита Вуйнович на онлайн-форуме "Следующие 20 лет", превентивные меры борьбы дали достаточное время для мобилизации системы здравоохранения.
Общество
За сутки в России прибавилось 228 случаев заражения коронавирусом
Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России за сутки выросло на 228 человек.
Происшествия
В Новосибирской области выявлены два новых случая коронавируса
По данным Worldometer на 27 марта, на планете зарегистрировано свыше 597 тыс. случаев заболевания, умерли почти 27 тыс. человек, вылечились более 133 тыс. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения.
Здоровье
В Екатеринбурге выписали первого пациента с коронавирусом
В Екатеринбурге из больницы №40 выписали первую пациентку, выздоровевшую от коронавируса.
Энергетика
WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти
Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
Здоровье
Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса к началу мая
Главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико считает, что активность распространения нового коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля - в начале мая.
Армия и оружие
Мураховский объяснил истерику западных СМИ от помощи российских военных народу Италии
Военный эксперт Виктор Мураховский объяснил истерику некоторых западных СМИ в связи с помощью, которую российские специалисты оказывают Италии.
Общество
Назван диагноз госпитализированного в Коммунарку Игоря Николаева
Здоровье
Четыре случая заражения коронавирусом подтвердили на Сахалине
На Сахалине подтвердили четыре случая заражения коронавирусной инфекцией.
Здоровье
Инфекционное отделение в Каменской ЦГБ работает в штатном режиме
Экономика
Силуанов уточнил, когда начнут взимать налог на проценты по вкладам
Как сегодня в беседе с журналистами уточнил Силуанов, налог с процентов по банковским вкладам свыше 1 млн рублей начнет взиматься в России с доходов за 2021 год, а уведомления о его уплате граждане получат только в 2022 году.
Общество
В Минобороны рассказали о строительстве военных медицинских центров
16 многофункциональных военных медицинских центров строятся с опережением графика.
Происшествия
В петербургском детском саду погибла трехлетняя девочка
Трехлетняя девочка погибла в одном из детских садов Санкт-Петербурга, сообщили в Следственном комитете.
Общество
В Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему на коронавирус
«В Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему для диагностики коронавируса нового типа», — указано в сообщении.
Общество
Банки обязали сообщать клиентам о причинах блокировки их счетов
Банки и платежные системы обязали информировать клиентов о блокировке их счетов и причинах этого.
Общество
Захарова призвала ценить возможность быть дома
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала россиянам извлечь пользу из необходимости самоизолироваться в период пандемии коронавируса.
Общество
Лекарства для стандартной аптечки при пандемии назвал доктор Мясников
Российский доктор Мясников назвал лекарства для базовой аптечки при пандемии коронавируса.
Общество
ФСБ выявила группу подпольных оружейников на Северном Кавказе
ФСБ России совместно с МВД выявила группу подпольных оружейников на Северном Кавказе и ликвидировала две нелегальные оружейные мастерские.
Здоровье
Сможет помешать поражению легких при коронавирусе чай с куркумой
Черный чай с куркумой препятствует поражению легких при коронавирусе.