Киев, 27 марта 2020, 22:11 — REGNUM Международный валютный фонд может предоставить Украине кредит в размере $8 млрд, если Верховная рада одобрит законопроекты о земле и о национализированных банках, заявил президент Украины Владимир Зеленский 27 марта на брифинге.

Украина может получить от МВФ до $8 млрд — Зеленский

Общество В Минздраве рассказали о создании тест-систем на коронавирус Минздрав РФ не видит дефицита в производственных мощностях по созданию тест-систем на коронавирус, сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Общество В правительстве задумались над ограничением передвижения по России Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.

Общество Эксперт оценил возможность намеренного занесения коронавируса в Китай Новый тип коронавируса не могли завезти в КНР намеренно, так как он - природно-очаговый и может циркулировать без участия человека, сообщил в интервью РИА Новости профессор, заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов.

Футбол Отец футболиста «Валенсии» Черышева рассказал о состоянии сына Дмитрий Черышев, отец российского футболиста «Валенсии» Дениса Черышева, сообщил, что его сына нет в числе десяти игроков команды, чей тест на коронавирус дал положительный результат.

Здоровье Врачи из США предупредили о новом симптоме коронавируса Специалисты American Academy of Ophthalmology (Американской академии офтальмологии) выступили с предупреждением о том, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза - конъюнктивит.

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Происшествия В Новосибирской области выявлены два новых случая коронавируса По данным Worldometer на 27 марта, на планете зарегистрировано свыше 597 тыс. случаев заболевания, умерли почти 27 тыс. человек, вылечились более 133 тыс. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения.

Энергетика WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.

Здоровье Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса к началу мая Главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико считает, что активность распространения нового коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля - в начале мая.

Экономика Силуанов уточнил, когда начнут взимать налог на проценты по вкладам Как сегодня в беседе с журналистами уточнил Силуанов, налог с процентов по банковским вкладам свыше 1 млн рублей начнет взиматься в России с доходов за 2021 год, а уведомления о его уплате граждане получат только в 2022 году.

Общество Захарова призвала ценить возможность быть дома Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала россиянам извлечь пользу из необходимости самоизолироваться в период пандемии коронавируса.