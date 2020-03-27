Коронавирус

РБКРБКЗеленский сообщил о скором транше от МВФ в размере $2 млрд

Киев в течение полумесяца может получить от Международного валютного фонда (МВФ) первый «быстрый транш» в размере $2 млрд, если выполнит условия фонда. Об этом после заседания фракции «Слуга народа» сообщил президент Украины Владимир Зеленский, его слова приводит пресс-служба главы государства.
Читать в источнике
Комментировать62

Подробнее о событии

Зеленский сообщил о скором транше от МВФ в размере $2 млрд

РБКвчера в 21:07

МВФ потребовал от Украины открыть рынок земли для получения нового кредита

Взгляд.рувчера в 14:57

Зеленский заявил о скором транше от МВФ в размере $2 млрд

Известиявчера в 15:32

Украина ожидает в ближайшие недели $2 млрд кредита от МВФ

ТАССвчера в 15:26

Украина согласовала с МВФ увеличение финансовой поддержки до $8 млрд

Газета.Ruвчера в 15:04

Украина договорилась с МВФ об увеличении новой программы

RT на русскомвчера в 17:32

Украина договорилась с МВФ об увеличении размера программы поддержки

РИА Новостивчера в 14:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 01:08, Ашберн
Экономика

Какие меры поддержки получит бизнес Башкирии

Субъекты малого и среднего бизнеса получат поддержку. Всего на эти цели предусмотрено 15 млрд рублей.
Башинформ вчера в 14:13
Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 13:10
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец 26 марта в 17:58
Общество

Собянин: В Москве продолжат работать салоны связи и зоомагазины

В Москве рассказали: салоны мобильной связи, зоомагазины и магазины, продающие природный сжиженный газ продолжат свою работу на следующей неделе, объявленной президентом нерабочей.
Москва. Северо-Запад вчера в 10:32
Политика

Глава Ломбардии ответил на обвинения в бесполезности помощи из России

Глава Ломбардии Аттилио Фонтана ответил на политизированные статьи в СМИ о якобы бесполезной материальной помощи России для Италии.
Что происходит вчера в 08:09
Политика

Конституционная поправка об обнулении сроков Путина расколола россиян

Мнения россиян о поправке в Конституцию об обнулении президентских сроков разделились почти поровну, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости 26 марта в 17:19
Энергетика

Стоимость мексиканской нефти опустилась до $13 за баррель

Средняя стоимость мексиканской нефтяной смеси для поставок в различные регионы опустилась на торгах в пятницу до $13.01 за баррель, сообщила на своем сайте нефтяная корпорация Pemex.
РИА Новости вчера в 22:27
Финансы

Эксперт дал советы гражданам с вкладами свыше 1 млн рублей

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин поручил обложить налогом 13% доходы по банковским вкладам и инвестициям общим объемом свыше 1 млн руб. По его словам, налогом будет облагаться не сам вклад, а только проценты, получаемые с вложений.
REGNUM 26 марта в 07:03
Здоровье

Сможет помешать поражению легких при коронавирусе чай с куркумой

Иностранные диетологи отмечают, что чай с куркумой предотвращает поражение легких.
ToDay News Ufa вчера в 02:56
Здоровье

В Саратове подтвержден второй случай заболевания коронавирусом

В Саратовской области 27 марта подтвержден второй случай заболевания коронавирусной инфекцией.
Регион 64 вчера в 15:23
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

Сотрудники службы безопасности Шереметьево обнаружили на внутренней дороге два золотых слитка, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.
РИА Новости 26 марта в 08:42
Шоу-бизнес

Жена Льва Лещенко рассказала о его состоянии

Композитор Игорь Крутой рассказал газете "Московский комсомолец" о сообщении, которое он получил от жены певца Льва Лещенко после его госпитализации в больницу в Коммунарке.
РИА Новости вчера в 18:29
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 1000

В России на 27 марта число случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией превысило тысячу и составляет 1036.
Иркутск Сегодня вчера в 07:38
Общество

Число заболевших коронавирусом в США превысило 100 тысяч человек

Более ста тысяч человек, по состоянию на вечер пятницы, заболели коронавирусом в США.
Российская газета вчера в 19:40
Общество

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости вчера в 14:10
Армия и оружие

Российские военные медики прибыли в итальянский Бергамо

По информации Министерства обороны РФ, автоколонна с российскими военными специалистами прибыла в город Бергамо, где ими будет оказана помощь в борьбе с коронавирусом COVID-19/ В настоящее время расположенный в области Ломбардия город Бергамо является одним из эпицентров эпидемии, там зарегистрировано большое число инфицированных и умерших.
Вести.Ru 25 марта в 18:53
Общество

В Кремле назвали цель предстоящей нерабочей недели

Власти решили сделать следующую неделю нерабочей, чтобы свести к минимуму контакты между людьми на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 09:45
Общество

Ночные заведения на Думской закрыли под надзором полиции

С первых минут субботы, среди прочих, закрылись все ночные заведения на Думской улице. За этим наблюдали прибывшие сотрудники полиции.
78.ru вчера в 20:36
Общество

WSJ сообщила об острой нехватке золота в США

В США инвесторы и банкиры по мере распространения коронавируса сталкиваются с серьезной нехваткой золотых слитков и монет, сообщает Wall Street Journal в пятницу.
РИА Новости вчера в 20:39
Общество

В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд

В Италии за сутки погибли 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
РБК вчера в 15:07
Экономика

Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные

Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
REGNUM вчера в 03:05
Футбол

Сёмин отреагировал на слухи о переходе Кокорина в «Локомотив»

72-летний наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин прокомментировал слухи о том, что "железнодорожники" достигли соглашения с форвардом "Зенита" Александром Кокориным .
Sport.ru вчера в 03:58
Политика

Казахстанский регион впервые возглавила женщина

Абдыкаликова стала первой женщиной в республике, возглавившей регион Казахстана. Она сменила на этом посту Куанышбека Искакова.
МИР 24 01:02
Экономика

Россиян предупредили о росте ипотечных ставок

Ставки по ипотеке вырастут с 7% до 10% в 2020 году, а объем кредитования снизится на 10-12% по сравнению с прошлым годом и составит 2,5-2,6 триллиона руб. Такой прогноз опубликовало рейтинговое агентство "Эксперт РА".
Вести.Ru 26 марта в 08:21
Общество

Компания OneWeb подала заявление о банкротстве

Британская компания OneWeb подала заявку о банкротстве в суд штата Нью-Йорк, говорится в пресс-релизе на её сайте.
RT на русском 00:19
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Коммерсантъ вчера в 21:51
Транспорт

Тысячи пенсионеров пытались проехать в метро по заблокированным картам

Около 63 тысяч пенсионеров пытались в четверг утром проехать в московском метрополитене по заблокированным социальным картам.
Московский Комсомолец 26 марта в 08:37
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова и Джиган продают дом за 140 миллионов рублей

За жилье, площадью в 750 квадратных метров, будущему покупателю придется выложить 140 миллионов рублей.
StarHit.ru вчера в 14:00
Политика

Захарова высмеяла фейк о борьбе с коронавирусом в России

РИА Новости вчера в 20:59
Происшествия

Маленькая девочка умерла на прогулке в российском детсаду

Воспитанница одного из детских садов Петербурга умерла в результате травмы, полученной во время прогулки, сообщила пресс-служба городского управления Следственного комитета.
Lenta.ru вчера в 12:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное