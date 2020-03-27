Коронавирус
РБКЗеленский сообщил о скором транше от МВФ в размере $2 млрд
Киев в течение полумесяца может получить от Международного валютного фонда (МВФ) первый «быстрый транш» в размере $2 млрд, если выполнит условия фонда. Об этом после заседания фракции «Слуга народа» сообщил президент Украины Владимир Зеленский, его слова приводит пресс-служба главы государства.
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Экономика
Какие меры поддержки получит бизнес Башкирии
Субъекты малого и среднего бизнеса получат поддержку. Всего на эти цели предусмотрено 15 млрд рублей.
Общество
Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу
Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Общество
Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве
Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Общество
Собянин: В Москве продолжат работать салоны связи и зоомагазины
В Москве рассказали: салоны мобильной связи, зоомагазины и магазины, продающие природный сжиженный газ продолжат свою работу на следующей неделе, объявленной президентом нерабочей.
Политика
Глава Ломбардии ответил на обвинения в бесполезности помощи из России
Глава Ломбардии Аттилио Фонтана ответил на политизированные статьи в СМИ о якобы бесполезной материальной помощи России для Италии.
Политика
Конституционная поправка об обнулении сроков Путина расколола россиян
Мнения россиян о поправке в Конституцию об обнулении президентских сроков разделились почти поровну, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Энергетика
Стоимость мексиканской нефти опустилась до $13 за баррель
Средняя стоимость мексиканской нефтяной смеси для поставок в различные регионы опустилась на торгах в пятницу до $13.01 за баррель, сообщила на своем сайте нефтяная корпорация Pemex.
Финансы
Эксперт дал советы гражданам с вкладами свыше 1 млн рублей
Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин поручил обложить налогом 13% доходы по банковским вкладам и инвестициям общим объемом свыше 1 млн руб. По его словам, налогом будет облагаться не сам вклад, а только проценты, получаемые с вложений.
Здоровье
Сможет помешать поражению легких при коронавирусе чай с куркумой
Иностранные диетологи отмечают, что чай с куркумой предотвращает поражение легких.
Здоровье
В Саратове подтвержден второй случай заболевания коронавирусом
В Саратовской области 27 марта подтвержден второй случай заболевания коронавирусной инфекцией.
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Сотрудники службы безопасности Шереметьево обнаружили на внутренней дороге два золотых слитка, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.
Шоу-бизнес
Жена Льва Лещенко рассказала о его состоянии
Композитор Игорь Крутой рассказал газете "Московский комсомолец" о сообщении, которое он получил от жены певца Льва Лещенко после его госпитализации в больницу в Коммунарке.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 1000
В России на 27 марта число случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией превысило тысячу и составляет 1036.
Общество
Число заболевших коронавирусом в США превысило 100 тысяч человек
Более ста тысяч человек, по состоянию на вечер пятницы, заболели коронавирусом в США.
Общество
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
Армия и оружие
Российские военные медики прибыли в итальянский Бергамо
По информации Министерства обороны РФ, автоколонна с российскими военными специалистами прибыла в город Бергамо, где ими будет оказана помощь в борьбе с коронавирусом COVID-19/ В настоящее время расположенный в области Ломбардия город Бергамо является одним из эпицентров эпидемии, там зарегистрировано большое число инфицированных и умерших.
Общество
В Кремле назвали цель предстоящей нерабочей недели
Власти решили сделать следующую неделю нерабочей, чтобы свести к минимуму контакты между людьми на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией.
Общество
Ночные заведения на Думской закрыли под надзором полиции
С первых минут субботы, среди прочих, закрылись все ночные заведения на Думской улице. За этим наблюдали прибывшие сотрудники полиции.
Общество
WSJ сообщила об острой нехватке золота в США
В США инвесторы и банкиры по мере распространения коронавируса сталкиваются с серьезной нехваткой золотых слитков и монет, сообщает Wall Street Journal в пятницу.
Общество
В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд
В Италии за сутки погибли 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
Экономика
Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные
Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
Футбол
Сёмин отреагировал на слухи о переходе Кокорина в «Локомотив»
72-летний наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин прокомментировал слухи о том, что "железнодорожники" достигли соглашения с форвардом "Зенита" Александром Кокориным .
Политика
Казахстанский регион впервые возглавила женщина
Абдыкаликова стала первой женщиной в республике, возглавившей регион Казахстана. Она сменила на этом посту Куанышбека Искакова.
Экономика
Россиян предупредили о росте ипотечных ставок
Ставки по ипотеке вырастут с 7% до 10% в 2020 году, а объем кредитования снизится на 10-12% по сравнению с прошлым годом и составит 2,5-2,6 триллиона руб. Такой прогноз опубликовало рейтинговое агентство "Эксперт РА".
Общество
Компания OneWeb подала заявление о банкротстве
Британская компания OneWeb подала заявку о банкротстве в суд штата Нью-Йорк, говорится в пресс-релизе на её сайте.
Общество
Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса
Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Транспорт
Тысячи пенсионеров пытались проехать в метро по заблокированным картам
Около 63 тысяч пенсионеров пытались в четверг утром проехать в московском метрополитене по заблокированным социальным картам.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова и Джиган продают дом за 140 миллионов рублей
За жилье, площадью в 750 квадратных метров, будущему покупателю придется выложить 140 миллионов рублей.
Политика
Захарова высмеяла фейк о борьбе с коронавирусом в России
Происшествия
Маленькая девочка умерла на прогулке в российском детсаду
Воспитанница одного из детских садов Петербурга умерла в результате травмы, полученной во время прогулки, сообщила пресс-служба городского управления Следственного комитета.