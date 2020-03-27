Киев в течение полумесяца может получить от Международного валютного фонда (МВФ) первый «быстрый транш» в размере $2 млрд, если выполнит условия фонда. Об этом после заседания фракции «Слуга народа» сообщил президент Украины Владимир Зеленский, его слова приводит пресс-служба главы государства.

Зеленский сообщил о скором транше от МВФ в размере $2 млрд

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