Киев, 27 марта 2020, 22:11 — REGNUM Международный валютный фонд может предоставить Украине кредит в размере $8 млрд, если Верховная рада одобрит законопроекты о земле и о национализированных банках, заявил президент Украины Владимир Зеленский 27 марта на брифинге.

Украина может получить от МВФ до $8 млрд — Зеленский

Игры Epic Games Store бесплатно раздает новые игры Сразу три игры стали доступны геймерам на онлайн-сервисе Epic Games Store. Среди них и кооперативный боевик World War Z.

Общество В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд В Италии за сутки погибли 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.

Здоровье Минздрав РФ представил обновленные рекомендации против коронавируса Москва, 28 марта 2020, 03:39 — REGNUM Обновлённые методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) представили 27 марта в министерстве здравоохранения России.

Наука Первый замглавы Минобрнауки Трубников покинет свой пост Первый заместитель главы Министерства науки и высшего образования, академик РАН Григорий Трубников покинет свой пост по решению правительства России.

Здоровье Эпидемиолог рассказал о пике эпидемии коронавируса в России Накануне главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что пик распространения коронавируса в Москве можно ожидать на следующей неделе.

Экономика Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.

Политика Глава МИД Италии оценил российскую помощь стране Италия не боится попасть в зависимость после оказания Россией гуманитарной помощи пострадавшим от пандемии коронавируса регионам страны, заявил глава МИД страны Луиджи Ди Майо.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл переехали из Канады в США Внук королевы Елизаветы II с женой и сыном Арчи успел прилететь частным рейсом в Лос-Анджелес перед тем, как были закрыты границы между США и Канадой.

Общество Названы размеры штрафов для нарушителей карантина Отмечается, что размер штрафа для должностных лиц будет варьироваться от 300 до 500 тысяч рублей.

Энергетика В Минэнерго назвали оптимальную цену на нефть Как рассказал в пятницу, 27 марта, замминистра энергетики РФ Павел Сорокин на круглом столе по рынку нефти дискуссионного клуба Валдай, в Минэнерго справедливой ценой считают диапазон $45-55 баррель.

Театры Домогаров объяснил свой скандальный уход из МХАТ Издевательским отношением со стороны руководства МХАТ объяснил свой скандальный уход из театра актер Александр Домогаров, 26 марта сообщает Starhit.

Экономика Греф анонсировал кредитные каникулы клиентам Сбербанка Москва, 27 марта 2020, 05:22 — REGNUM Сбербанк предоставит «каникулы» по платежам кредитов тем клиентам, которые так или иначе пострадали от ситуации с коронавирусом.