Коронавирус
REGNUMУкраина может получить от МВФ до $8 млрд — Зеленский
Киев, 27 марта 2020, 22:11 — REGNUM Международный валютный фонд может предоставить Украине кредит в размере $8 млрд, если Верховная рада одобрит законопроекты о земле и о национализированных банках, заявил президент Украины Владимир Зеленский 27 марта на брифинге.
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Политика
Турция приостанавливает международное авиасообщение
Турция приостанавливает международное авиасообщение.
Общество
На Камчатке более 60 пассажиров из Таиланда не пришли в больницы
Правительство Камчатского края сообщило, что 63 пассажира рейса, прибывшего из Таиланда 24 марта, не сходили в медицинские учреждения.
Происшествия
Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт
Южно-Сахалинск, 27 марта 2020, 10:37 — REGNUM Сахалинцы, помещенные под карантин по коронавирусу в обсерватор посёлка Березняки, устроили бунт.
Политика
Трамп: Си Цзиньпин не просил об отмене пошлин из-за пандемии
Американский президент Дональд Трамп заявил, что председатель Китая Си Цзиньпин не просил его об отмене из-за пандемии нового типа коронавируса COVID19 введенных пошлин.
Шоу-бизнес
О состоянии здоровья Лещенко сообщила его жена
Игры
Epic Games Store бесплатно раздает новые игры
Сразу три игры стали доступны геймерам на онлайн-сервисе Epic Games Store. Среди них и кооперативный боевик World War Z.
Шоу-бизнес
Жена госпитализированного Игоря Николаева обратилась к общественности
Ранее стало известно, что Николаев обратился в больницу в Коммунарке, где у него обнаружили очаговую пневмонию.
Общество
В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд
В Италии за сутки погибли 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
Футбол
Дибала рассказал о коронавирусе: «Я с трудом мог дышать»
Дибала в настоящее время восстанавливается после болезни у себя дома в Турине вместе со своей подругой Орианой Сабатини.
Здоровье
Минздрав РФ представил обновленные рекомендации против коронавируса
Москва, 28 марта 2020, 03:39 — REGNUM Обновлённые методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) представили 27 марта в министерстве здравоохранения России.
Происшествия
В петербургском детском саду погибла трехлетняя девочка
Трехлетняя девочка погибла в одном из детских садов Санкт-Петербурга, сообщили в Следственном комитете.
Общество
Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу
Наука
Первый замглавы Минобрнауки Трубников покинет свой пост
Первый заместитель главы Министерства науки и высшего образования, академик РАН Григорий Трубников покинет свой пост по решению правительства России.
Здоровье
Эпидемиолог рассказал о пике эпидемии коронавируса в России
Накануне главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что пик распространения коронавируса в Москве можно ожидать на следующей неделе.
Экономика
Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные
Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
Политика
Глава МИД Италии оценил российскую помощь стране
Италия не боится попасть в зависимость после оказания Россией гуманитарной помощи пострадавшим от пандемии коронавируса регионам страны, заявил глава МИД страны Луиджи Ди Майо.
Общество
WSJ сообщила об острой нехватке золота в США
Космос
Космический бум. Странный взрыв на Солнце заметили ученые
Новую тайну Вселенной пытаются разгадать ученые. Они зафиксировали странный взрыв на Солнце, сообщает корреспондент сайта cheltv.ru.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл переехали из Канады в США
Внук королевы Елизаветы II с женой и сыном Арчи успел прилететь частным рейсом в Лос-Анджелес перед тем, как были закрыты границы между США и Канадой.
Общество
Названы размеры штрафов для нарушителей карантина
Отмечается, что размер штрафа для должностных лиц будет варьироваться от 300 до 500 тысяч рублей.
Общество
Пошаговый алгоритм действий для бухгалтера на время карантина: подсказки от экспертов БухСофт
В статье эксперты программы БухСофт подготовили пошаговый алгоритм действий.
Энергетика
В Минэнерго назвали оптимальную цену на нефть
Как рассказал в пятницу, 27 марта, замминистра энергетики РФ Павел Сорокин на круглом столе по рынку нефти дискуссионного клуба Валдай, в Минэнерго справедливой ценой считают диапазон $45-55 баррель.
Театры
Домогаров объяснил свой скандальный уход из МХАТ
Издевательским отношением со стороны руководства МХАТ объяснил свой скандальный уход из театра актер Александр Домогаров, 26 марта сообщает Starhit.
Экономика
Греф анонсировал кредитные каникулы клиентам Сбербанка
Москва, 27 марта 2020, 05:22 — REGNUM Сбербанк предоставит «каникулы» по платежам кредитов тем клиентам, которые так или иначе пострадали от ситуации с коронавирусом.
Наука
Искусственный интеллект обнаружил лекарства от коронавируса
Армия и оружие
Ведущий «Звезды» рассказал о работе российских специалистов в Италии
Местные врачи не справляются с большим объемом работы. Россия направила в Италию технические средства для дезинфекции.
Экономика
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
Экономика
Мишустин анонсировал новые меры поддержки малого и среднего бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о дополнительных мерах поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) в условиях пандемии коронавируса.
Футбол
Сёмин отреагировал на слухи о переходе Кокорина в «Локомотив»
72-летний наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин прокомментировал слухи о том, что "железнодорожники" достигли соглашения с форвардом "Зенита" Александром Кокориным .
Общество
Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ
Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов — с 9 июня.