Политика
РЕН ТВУкраина может восстановить железнодорожное сообщение с Донбассом
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что железнодорожное сообщение с ДНР и ЛНР может быть восстановлено. По его словам, после завершения работ по восстановлению моста в станице Луганской в Донбассе "будут следующие переходные пункты", сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» заявил о планах новых властей страны в будущем возобновить железнодорожное сообщение с теми районами Донбасса, которые сейчас не контролируются властями в Киеве.РБК06:55
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Происшествия
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Оба боксера уложились в свой вес: Головкин показал на весах 72,2 кг, тогда как вес Деревянченко составил 72,1 кг.
Газета.Ru 14:45
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РИА Новости 18:53
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Премьер Дмитрий Медведев в интервью ведущему программы «Вести в субботу» Сергею Брилеву в ходе визита на Кубу прокомментировал сравнение в американских СМИ украинского президента Владимира Зеленского с Моникой Левински.
РБК 10:08
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Внук британской королевы Елизаветы II принц Гарри обвиняет владельцев таблоидов Тhe Sun и Daily Mirror во взломе его телефона, и прослушке голосовых сообщений.
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Армия и оружие
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Дополнительно журналисты отметили, что в защите башни танка используется легированная сталь 44С-св-Ш, которая уменьшает толщину конструкции на 15%, масса при этом уменьшается на сотни килограммов.
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Звезду Stand Up Юлию Ахмедову госпитализировали с нервным срывом
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В МЧС назвали способы отпугивания агрессивных собак
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Турция укрепила армейские подразделения на границе с Сирией спустя несколько часов после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о готовности к военной операции на территории соседнего государства, передает Bloomberg со ссылкой на турецкий государственный телеканал TRT.
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Армия и оружие
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Подлодка проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский», построенная на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» и спущенная на воду в конце марта, отправилась на государственные испытания в Балтийском море.
Коммерсантъ Санкт-Петербург вчера в 10:34
Происшествия
Жертвами аварийной посадки Ан-12 под Львовом стали пять человек
Пять человек погибли в результате аварийной посадки грузового самолета Ан-12 в полутора километрах от аэропорта Львову, куда он направлялся для дозаправки на пути из Испании в Турцию, сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.
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Футбол
«Милан» в большинстве переиграл «Дженоа» в матче чемпионата Италии
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Газета.Ru 16:54
Армия и оружие
National Interest назвал самые «опасные» российские бомбардировщики
Американское издание National Interest назвало самые опасные российские бомбардировщики, включив в данный список такие машины, как Ту-95, Ту-22М, Ту-160 и перспективный ПАК ДА.
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