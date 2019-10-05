с чего всё началось

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что железнодорожное сообщение с ДНР и ЛНР может быть восстановлено. По его словам, после завершения работ по восстановлению моста в станице Луганской в Донбассе "будут следующие переходные пункты", сообщает РИА "Новости".

Украина может восстановить железнодорожное сообщение с Донбассом

Единоборства Головкин оказался тяжелее Деревянченко В Нью-Йорке прошло взвешивание казахстанского боксера Геннадия Головкина и украинца Сергея Деревянченко.

Здоровье Врачи рекомендовали отказаться от злоупотребления наращиванием ресниц Женщинам не стоит злоупотреблять наращиванием ресниц, так как эта процедура может привести к вредным для здоровья последствиям.

Происшествия Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.

Шоу-бизнес Старшая дочь Эммануила Виторгана Ксения Румянцева не общается с отцом Оказалось, что на самом деле отношения в семье Эммануила Гедеоновича оставляют желать лучшего, ведь самая старшая дочь не общается с родителем.

Происшествия В МЧС дали советы по отпугиванию агрессивных собак В МЧС России рассказали, как следует действовать, чтобы отпугнуть агрессивную собаку, готовую к нападению, и что делать при укусе животных.

Здоровье Медики рассказали о вреде употребления чая с сахаром Многие в нашей стране любят пить чай, но делают это обычно неправильно.

Шоу-бизнес Дочь онкобольной Заворотнюк прервала молчание и вернулась в соцсети Дочь тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк прервала долгое молчание и вернулась в соцсети, написав пост в своем аккаунте в Instagram.

Кино «Вторжение» Бондарчука покажут в Германии и Латинской Америке В рамках фестиваля Comic Con Russia специалист по продаже прав на прокат за рубеж Анна Струдневская рассказала о том, что фильм покажут в Германии и Латинской Америке.

Политика Вице-премьер России Борисов встретится с президентом Венесуэлы Мадуро Вице-премьер России Юрий Борисов в Каракасе встретится с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

Политика Новак озвучил цену на транзит газа через Украину Министр энергетики РФ Александр Новак рассказал о ценах на транзит газа через Украину.

Космос «Роскосмос» отказал НАСА в запуске «Союза МС» Ранее в октябре гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в 2020 году НАСА будет нуждаться в «Союзе МС» из-за переноса испытаний Crew Dragon, а запуску в 2020 году космического корабля с тремя россиянами может помешать американская сторона, которая может нуждаться в отправке своего астронавта на околоземную орбиту на «Союзе МС».

Гаджеты Процессоры AMD EPYC Genoa на микроархитектуре Zen 4 будут поддерживать память DDR5 и шину PCIe 5.0 Кстати, раз добавление поддержки DDR5 связано с переходом на Zen 4, можно предположить, что процессоры линеек AMD Ryzen и Threadripper на базе Zen 4 тоже получат поддержку новой памяти.

Политика Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.

Экономика BCG заявила о «русском чуде» в сфере карточных платежей Управляющий директор и партнер BCG, глава экспертной практики Digital в России и СНГ Макс Хаузер объяснил РБК, что в 2010–2018 годах в России произошел «феноменальный» рост числа безналичных карточных трансакций.

Политика В США прокомментировали заявление КНДР о провале переговоров Ранее посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале рабочих переговоров с США, которые проходили в Швеции.

Гаджеты Nokia представила кнопочный телефон-раскладушку с WhatsApp Компания Nokia анонсировала выпуск кнопочного телефона Nokia 2720 Flip — классической раскладушки с новыми функциями, среди которых есть WhatsApp и Facebook.

Общество В Санкт-Петербурге сотрудники Ozon устроили забастовку Сотрудники службы доставки Ozon в Санкт-Петербурге отказались выходить на работу утром 5 октября, сообщает «Фонтанка» .

Общество Нидерланды решили отказаться от «Голландии» Правительство Голландии решило прекратить позиционировать страну за рубежом как «Голландия», в будущем они планируют использовать только «Нидерланды».

Политика ФБР час допрашивало депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка Сотрудники ФБР устроили допрос депутату Госдумы Инге Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка.

Шоу-бизнес «Ленком» объяснил отмену вечера памяти Николая Караченцова Директор театра «Ленком» Марк Варшавер прокомментировал отмену памятного вечера в честь 75-летия Николая Караченцова и годовщины его смерти.