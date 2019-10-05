Политика

РЕН ТВРЕН ТВУкраина может восстановить железнодорожное сообщение с Донбассом

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что железнодорожное сообщение с ДНР и ЛНР может быть восстановлено. По его словам, после завершения работ по восстановлению моста в станице Луганской в Донбассе "будут следующие переходные пункты", сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера
» заявил о планах новых властей страны в будущем возобновить железнодорожное сообщение с теми районами Донбасса, которые сейчас не контролируются властями в Киеве.
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