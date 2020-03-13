Политика
РИА НовостиУкраина закроет границу для иностранцев из-за коронавируса
Украина из-за коронавируса через 48 часов закроет границу для иностранцев на две недели, заявил в пятницу на брифинге секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов. "Через 48 часов наша страна закроет границы для иностранных граждан", - заявил Данилов.
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Через две недели, в зависимости от того, каким образом будет развиваться ситуация, мы на СНБО будем принимать дальнейшее решение.
— Алексей Данилов, украинский мэрРИА Новости 09:11
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