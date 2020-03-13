Через две недели, в зависимости от того, каким образом будет развиваться ситуация, мы на СНБО будем принимать дальнейшее решение.

Украина из-за коронавируса через 48 часов закроет границу для иностранцев на две недели, заявил в пятницу на брифинге секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов. "Через 48 часов наша страна закроет границы для иностранных граждан", - заявил Данилов.

Армия и оружие США перебросили в Ирак системы ЗРК Patriot Соединенные Штаты перебросили в Ирак системы ЗРК Patriot, их планируется развернуть через несколько дней, заявил командующий Центральным командованием ВС США генерал Кеннет Маккензи.

Политика Путин высказался о высоких зарплатах глав госкорпораций Владимир Путин заявил, что его беспокоит ситуация с высоким уровнем зарплат руководителей крупных корпораций с государственным участием.

Музыка Группа Little Big представила песню для «Евровидения» Задорный Эминем под контролем Майка Тайсона и Dr. Dre, актуальная новинка от "Аигел", прощальная работа дуэта "Время и Стекло", а также заявка на победу на "Евровидении" от Little Big: "Газета.Ru" представляет традиционный плейлист уходящей недели.

Экономика Михельсон купил акции «Новатэка» почти на полмиллиарда рублей Основатель, председатель правления и крупнейший (24,76%) акционер «Новатэка» Леонид Михельсон в начале недели выкупил ценные бумаги компании почти на $7 млн, следует из раскрытия «Новатэка».

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Политика Власти Украины начнут прямые переговоры с ДНР и ЛНР Украинские представители в рамках Трехсторонней контактной группы договорились о прямых переговорах, которые Киев проведёт с представителями самопровозглашённых ДНР и ЛНР.

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