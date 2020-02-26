Экономика
Piter.tvУкраина ввела антидемпинговые пошлины на российскую сталь
Украина ввела антидемпинговую пошлину на часть стальной российской продукции. Пошлины в размере 50,09 % на импорт утвердили сроком на пять лет Такое решение приняла Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ).
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Общество
У троих россиян с Diamond Princess подтвердили коронавирус
Российские врачи подтвердили коронавирус у троих россиян, находящихся в карантине в Казани, передает ТАСС слова руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.
Происшествия
Появилось видео ДТП в Твери, в котором автобус снес шесть легковушек
Экономика
В Саратовской области готовятся снизить ставки по ипотеке до 5%
В Саратовской области разрабатываются программы по снижению ставок ипотечного кредитования, есть реальные шансы выйти на 5% годовых.
Энергетика
Поставлять нефть в Белоруссию решили пять новых компаний из России
В середине января о поставках нефти в Белоруссию без премии сообщили две компании, которые входят в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева.
Теннис
Мария Шарапова объявила о завершении карьеры
Мария Шарапова объявила о завершении карьеры Мария Шарапова, которая на протяжении полутора десятилетий могла считаться самым узнаваемым персонажем не только российского тенниса, но и всего российского спорта, объявила о завершении карьеры.
Происшествия
В Ульяновске школьник с ножом напал на учительницу во время урока
15-летний школьник стал громко кричать, затем кинулся на 59-летнюю учительницу и ранил ее ножом в живот.
Автоспорт
Кубица стал быстрейшим в первый день тестов Формулы 1 после перерыва
Четвертый день предсезонных тестов Формулы 1 в Барселоне Ferrari модернизирует болид ко второй части тестов Четвертый день предсезонных тестов Ф1.
Политика
Путин потребовал от МВД жестко реагировать на произвол полицейских
«На все факты произвола, фальсификации, прямого подлога, что само по себе является уголовным преступлением, требую реагировать предельно жестко, пресекать подобную деятельность и решительно избавляться от такого рода сотрудников»,— сказал господин Путин на заседании расширенной коллегии МВД.
Гаджеты
Евросоюз планирует вернуть в смартфоны съемные аккумуляторы
Чиновники Евросоюза планируют заставить производителей смартфонов выпускать гаджеты со съемными аккумуляторами.
Армия и оружие
Сирийская армия задействовала в Идлибе «Шилку», «Гвоздику» и Т-72
В Сети опубликованы фотографии, сделанные на юге Идлиба, на которых видна советская бронетехника, применяемая сирийской армией в боях.
Кино
Фёдор Добронравов рассказал о возвращении Анатолия Васильева в «Сваты»
Фёдор Добронравов рассказал о возвращении Анатолия Васильева в проект.
Политика
Объявлена дата Всероссийского голосования по поправкам в Конституцию
Согласно поправкам, организация голосования возлагается на ЦИК РФ. 22 апреля, среда, может быть объявлен выходным днем.
Космос
У Земли появился второй спутник
Земля получила второй естественный спутник.
Религия
Представители шести церквей прибыли на всеправославную встречу в Амман
Политика
Захарова рассказала о «нападении» грузинских журналисток на Лаврова
Общество
Какие изменения ждут россиян после 1 марта
Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
Происшествия
Стали известны личности пропавших в Черном море подростков
Армия и оружие
В Ираке оценили главное преимущество Т-90С перед танками Abrams
Иракские военные освоили российские танковые управляемые ракеты (ТУР), которые применяются на Т-90С и считаются их главным преимуществом перед стоящими на вооружении Ирака танками M1 Abrams.
Происшествия
Арестован второй подозреваемый в подготовке убийств в школе в Саратове
Суд арестовал второго подростка, подозреваемого в подготовке массовых убийств в школе в Саратове.
Политика
Путина возмутили призывы убивать детей сотрудников Росгвардии
Президента России Владимира Путина возмутили призывы убивать детей сотрудников Росгвардии.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
Шоу-бизнес
Елена Степаненко похудела на 42 килограмма после развода с Петросяном
Похудевшая почти на 46 килограммов Елена Степаненко после громкого развода с Евгением Петросяном поразила фанатов новой прической и молодым лицом.
Общество
Лишенный титулов британский принц попросил называть его просто Гарри
Герцог Сассекский попросил обращаться к нему просто по имени.
Здоровье
Обнаружен человек, у которого в мочевом пузыре синтезируется алкоголь
Врачи смогли обнаружить особенный синдром брожения мочи в мочевом пузыре 61-летней гражданки США.
Шоу-бизнес
Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся
Актриса Агата Муцениеце сообщила о разводе со своим супругом – звездой сериала «Мажор» Павлом Прилучным.
Политика
МИД рекомендует россиянам временно не посещать Корею, Иран и Италию
Министерство иностранных дел России рекомендует россиянам временно воздержаться от поездок в Южную Корею, Иран и Италию в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Футбол
Башкиров стал игроком «Заглембе»
Соглашение игрока с польским клубом рассчитано до конца текущего сезона. Напомним, что Башкиров присоединился к "Рубину" в январе 2019 года.
Музыка
На «Евровидение» от России может отправиться Александр Панайотов
Совсем скоро пройдет главный музыкальный конкурс Европы – «Евровидение».
Общество
Посольство России объяснило долг в £6 млн за въезд в центр Лондона
В список государств, чьи дипмиссии задолжали за въезд в центр Лондона, попали 83 страны, Россия оказалась на пятом месте, а лидирует дипмиссия США, не заплатившая с 2003 по 2018 год более £12 млн.
Игры