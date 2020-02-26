Экономика

РБКРБКУкраина на пять лет ввела пошлины на канаты и тросы из России

Межведомственная комиссия по международной торговле Украины ввела антидемпинговую пошлину в размере 50,09% на часть металлопродукции из России, включая стальные тросы и канаты. Соответствующее постановление опубликовано в газете украинского кабмина «Урядовий курьер». В силу оно вступает через месяц.
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Украина на пять лет ввела пошлины на канаты и тросы из России

РЕН ТВ10:20

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RT на русском08:55

Украина ввела антидемпинговые пошлины на стальные канаты и тросы из России

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