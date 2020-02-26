Экономика
РБКУкраина на пять лет ввела пошлины на канаты и тросы из России
Межведомственная комиссия по международной торговле Украины ввела антидемпинговую пошлину в размере 50,09% на часть металлопродукции из России, включая стальные тросы и канаты. Соответствующее постановление опубликовано в газете украинского кабмина «Урядовий курьер». В силу оно вступает через месяц.
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Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 10:26, Ашберн
Политика
Путину предложили провести голосование по Конституции 22 апреля
Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию предложила провести общероссийское голосование по изменениям в Конституции РФ 22 апреля.
Культура
Объявлена дата премьеры документального фильма о Владиславе Листьеве
Генеральный директор Общественного российского телевидения (ОРТ, теперь - первый канал) Владислав Листьев был убит 1 марта 1995 года в подъезде своего дома на Новокузнецкой улице Москвы двумя выстрелами в спину.
Происшествия
Арестован второй готовивший нападение на школу в Саратове подросток
Арестован второй подросток из Саратова, который планировал совершить вооружённое нападение на школу.
Футбол
Неймар отказался тренироваться с «ПСЖ»
Форвард «ПСЖ» Неймар возобновил холодную войну с руководством клуба.
Общество
Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении
Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Теннис
Шарапова объявила о завершении карьеры
Российская теннисистка Мария Шарапова приняла решение завершить спортивную карьеру. Об этом она сообщила журналу Vanity Fair.
Политика
В «Единой России» опровергли планы о смене лидера и названия
Ранее в прессе появились сообщения о том, что к выборам в Госдуму в 2021 году партия планирует объединиться с ОНФ и убрать из названия слово «единая».
Футбол
«Ливерпуль» предложил Вернеру контракт до 2025 года
Как сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в своём «твиттере», мерсисайдский клуб предлагает немецкому футболисту контракт до сезона-2024/2025 с годовой зарплатой в € 8 млн плюс бонусы.
Политика
Заседание Комитета министров Совета Европы пройдет в Страсбурге
Заседание Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) в мае состоится не в Тбилиси, как планировалось ранее, а в Страсбурге, заявил глава грузинского МИД Давид Залкалиани.
Технологии
Google хочет возобновить сотрудничество с Huawei
Пару недель назад глава Huawei заявил, что компания не будет работать с Google, даже если Белый дом снимет запрет.
Происшествия
Школьник с ножом напал на учительницу во время урока в Ульяновске
В Ульяновске восьмиклассник во время урока напал на преподавателя математики, пырнув 59-летнюю женщину кухонным ножом, сообщает региональное управление МВД.
Общество
Вильфанд посоветовал россиянам забыть слово «целина»
Авторы доклада подчеркивают, что в странах с сопоставимыми климатическими условиями земледелие ведется на 13-15% территории, поэтому российский показатель в 22% - максимально возможный.
Шоу-бизнес
Жанна Агузарова пришла на шоу к Максиму Галкину с «восковым» лицом
На первый взгляд кажется, что Агузарова совершенно потеряла контроль над мимикой, а её лицо производит впечатление восковой маски, совершенно неподвижной.
Гаджеты
Samsung улучшила камеру ToF перед стартом продаж Samsung Galaxy S20 Ultra
Шоу-бизнес
Певица Даффи призналась, что её насиловали и накачивали наркотиками
Британская певица Эйми Энн Даффи, известная как Даффи, рассказала, что её насиловали и накачивали наркотиками.
Общество
Ветеран СВР рассказал, что еще в 70-е узнал о развале СССР
Сотрудники ЦРУ еще с 1970-х годов в узких кругах делились планами по разрушению Советского Союза.
Единоборства
Рамзан Кадыров вышел на ринг с Александром Емельяненко
Надел перчатки и вышел в ринг, - написал Емельяненко. Однако пока не появилось видео самого поединка.
Экономика
СМИ узнали о планах ограничить экспорт нефти российскими судами
В соответствии с поправками в Кодекс торгового мореплавания в декабре 2017 года российские суда получили исключительное право на перевозку нефти и газа в акватории Северного морского пути.
Энергетика
Нефть Белоруссии без премии поставят пять российских нефтяных компаний
По словам Тищенко, «Белнефтехим» договорился с азербайджанской компанией SOCAR о поставке 160 тыс. т нефти.
Общество
Какие изменения ждут россиян после 1 марта
Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
Экономика
В России начнут выдавать кредиты по новым правилам
До конца 2020 году в России могут измениться правила выдачи потребительских кредитов.
Футбол
Родриго не сыграет с «Барселоной». Апелляция «Реала» на его удаление отклонена
«Реал» подал апелляцию на удаление Родриго, однако жалоба была отклонена, поэтому футболист в ближайшем туре не сыграет ни за первую команду, ни за «Кастилью».
Политика
Украинец в Варшаве пожаловался на ухудшение отношения поляков
Бывший депутат украинского парламента Алексей Журавко разместил в соцсетях жалобу проживающего в Польше украинца на ухудшение отношения местных жителей из-за коронавируса.