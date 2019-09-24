Энергетика

Rambler News ServiceRambler News Service«Нафтогаз» начал импортировать нефтепродукты из Белоруссии

Украинский «Нафтогаз» начал импортировать нефтепродукты из Белоруссии, сообщила пресс-служба компании. «Группа ‘’Нафтогаз’’ впервые импортировала из Белоруссии партию нефтепродуктов для их продажи на украинском рынке», — говорится в сообщении.
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Украина начала импорт нефтепродуктов из Белоруссии

RT на русском09:20

Украина начала импортировать нефтепродукты из Белоруссии

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«Нафтогаз» начал импортировать нефтепродукты из Белоруссии

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«Нафтогаз» начал импортировать нефтепродукты из Белоруссии

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Взгляд.ру07:48

«Нафтогаз Украины» начал импорт нефтепродуктов из Белоруссии

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