«Нафтогаз Украины» приступает к закупкам нефтепродуктов с Мозырского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) и собирается активно развивать направление трейдинга. Как заявила компания в микроблоге Twitter, «впервые импортировали из Белоруссии партию нефтепродуктов для их продажи на украинском рынке».

Украина начала импортировать нефтепродукты из Белоруссии

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