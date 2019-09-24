Энергетика
РосбалтУкраина начала импортировать нефтепродукты из Белоруссии
«Нафтогаз Украины» приступает к закупкам нефтепродуктов с Мозырского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) и собирается активно развивать направление трейдинга. Как заявила компания в микроблоге Twitter, «впервые импортировали из Белоруссии партию нефтепродуктов для их продажи на украинском рынке».
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