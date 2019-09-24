Энергетика

РосбалтРосбалтУкраина начала импортировать нефтепродукты из Белоруссии

«Нафтогаз Украины» приступает к закупкам нефтепродуктов с Мозырского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) и собирается активно развивать направление трейдинга. Как заявила компания в микроблоге Twitter, «впервые импортировали из Белоруссии партию нефтепродуктов для их продажи на украинском рынке».
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

«Нафтогаз» начал импортировать нефтепродукты из Белоруссии

Rambler News Service08:04

Украина начала импорт нефтепродуктов из Белоруссии

RT на русском09:20

Украина начала импортировать нефтепродукты из Белоруссии

Росбалт08:25

Украина начала импорт белорусского дизеля для покрытия дефицита на рынке

ТАСС08:10

Украина закупила нефтепродукты у Белоруссии

Lenta.ru14:15

«Нафтогаз» начал импортировать нефтепродукты из Белоруссии

REGNUM08:54

Украина начала импортировать нефтепродукты из Белоруссии

Взгляд.ру07:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 16:48, Вашингтон
Общество

Житель Орла, рассуждая о клещах, оскорбил Путина

Как сообщает Znak.com, Андрей Бычков разместил пост, в котором прокомментировал новость об активизации клещей в Орле.
Московский Комсомолец 13:40
Футбол

Головин забил свой первый гол в сезоне за «Монако»

Футболист сборной России Александр Головин забил свой первый гол в сезоне за "Монако", отличившись в матче седьмого тура чемпионата Франции против "Ниццы".
РИА Новости 15:40
Футбол

УЕФА: высший дивизион Лиги наций расширится до 16 команд

Завтра, 24 сентября, пройдет заседание исполнительного комитета, на котором объявят о расширении высшего дивизиона Лиги наций.
Спорт-Экспресс вчера в 14:08
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк пожаловалась на назойливых журналистов

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна попросила журналистов оставить ее семью в покое и не спекулировать на теме тяжелой болезни матери.
Lenta.ru 10:46
Общество

Иванка Трамп пришла на Генассамблею ООН без нижнего белья

Lenta.ru 15:01
Общество

МЧС ликвидирует 578 своих учреждений

В рамках масштабной реорганизации до конца 2019 года будут ликвидированы 578 учреждений МЧС России.
Вести.Ru 15:34
Происшествия

В Кирове предотвратили массовое убийство в школе

Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.
РИА Новости 05:21
Политика

Госдеп прокомментировал невыдачу виз российской делегации в ООН

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что некоторые члены российской делегации не получили визы для участия на Генеральной ассамблее ООН по "техническим причинам".
РИА Новости 16:05
Кино

Кристина Асмус рассказала о съемках без одежды

На телеэкранах актриса предстанет полностью обнаженной. Она поведала, как на самом деле проходили съемки откровенных сцен.
Дни.ру 22 сентября в 06:43
Футбол

Вратарь выполнил «невозможный» сэйв и прославился

Издание Indy100 назвало сэйв Гада «невозможным». Всего публикация MUNDIAL набрала более 26 тысяч лайков и 6,6 тысячи репостов.
Lenta.ru вчера в 10:35
Политика

Макрон отметил прогресс в диалоге между Украиной и Россией

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что видит прогресс в отношениях российской и украинской сторон.
Газета.Ru 15:30
Авто

В России упали продажи люксовых автомобилей

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» подсчитали, что с января по август этого года россияне приобрели 867 новых люксовых авто, что оказалось ниже прошлогоднего результат на 10,7%. При этом, как отмечают аналитики, в это время большинство брендов, которые традиционно относятся к сегменту Luxury, продемонстрировали положительную динамику.
CarsWeek.ru 02:50
Кино

От России на «Оскар» выдвинули фильм «Дылда»

РБК 13:03
Кино

Анджелина Джоли вновь стала блондинкой

Известно, что для полноты образа Джоли вновь стала блондинкой.
StarHit.ru 21 сентября в 22:00
Шоу-бизнес

Лолита Милявская удивила поклонников провокационным образом

Лолита Милявская опубликовала в Instagram новый снимок. Певица удивила поклонников провокационным образом в худи.
OAnews 00:41
Общество

Зарплаты российских бюджетников вырастут с 1 октября

С 1 октября зарплата федеральных бюджетников, на которых не распространяются "майские указы" президента, повысится на 4,3%. За счет федерального бюджета.
Газета.Ru 09:45
Политика

Зеленский встретился с Меркель на полях ГА ООН

Украинский лидер Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель на полях Генассамблеи ООН.
RT на русском 16:20
Общество

Меган Маркл и принц Гарри посетили старейшую мечеть в Южной Африке

Вчера начался первый тур принца Гарри и Меган Маркл по Южной Африке, и за два дня герцоги Сассекские уже успели посетить несколько благотворительных организаций, встретиться со многими активистами, пообщаться с местными жителями, прикоснуться к африканской культуре и истории и провести медитацию на пляже Монвабиси.
Super.ru 10:50
Политика

В Конгрессе США призвали начать импичмент Трампа

В Палате представителей Конгресса США всерьез задумались о начале процедуры импичмента в отношении президента Дональда Трампа.
Росбалт 15:58
Происшествия

Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ

В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru вчера в 05:16
Политика

Песков разъяснил слова Путина о месте либерализма в мире

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил смысл слов главы государства Владимира Путина о месте либерализма в мире.
Газета.Ru 13:23
Шоу-бизнес

Александру Числову диагностировали ВИЧ и шантажировали перед смертью

Актера фильма "Легенда №17" и сериала "Папины дочки" Александра Числова перед смертью шантажировали представители благотворительного фонда.
Газета.Ru 14:30
Гаджеты

40 смартфонов Xiaomi обзаведутся MIUI 11

Xiaomi опубликовала список из 40 смартфонов, которые получат новую операционную систему.
Дни24 05:26
Энергетика

Нефть подешевела после выступлений Трампа в ООН

Цены на нефть снизились более чем на 3% после заявление американского президента Дональда Трампа на трибуне Генассамблеи ООН.
Газета.Ru 14:41
Авто

На какой пробег рассчитаны современные двигатели, рассказали эксперты

МедиаПоток вчера в 10:59
Футбол

Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2021 году

РИА Новости 13:48
Космос

В NGC 1068 обнаружена необычная сверхновая типа II

Международная группа астрономов сообщает об обнаружении необычной сверхновой типа II в галактике NGC 1068 в рамках съемки DLT40.
AstroNews.ru 10:38
Политика

Госдума приняла закон, дающий полиции право объявлять предостережения

Законопроектом предлагается внести в статью 13 ФЗ "О полиции" изменение, предусматривающее наделение полиции правом объявлять обязательное для исполнения предостережение о недопустимости действий, создающих условия для преступлений и административных правонарушений, отнесённых законодательством РФ к подведомственности полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.
РИА Новости 06:21
Экономика

Богатейшие семьи спешно запасаются наличными

Внес свою лепту в атмосферу мрачных ожиданий ближайшего будущего и Всемирный банк.
Expert.ru 05:38
Происшествия

Польша не выдала России банкира из-за членства в «Свидетелях Иеговы»

Бельский окружной суд (Польша) отказал России в экстрадиции бывшего вице-президента Пробизнесбанка Ярослава Алексеева, пишет TVP.
РБК 13:35
Как работают Яндекс.Новости?
Главное