Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиУкраина начала переговоры о реструктуризации внешнего долга

Сумма государственного и гарантированного государством долга Украины в январе увеличилась на 3,88% в гривневом эквиваленте, однако в долларах этот показатель снизился на 1,1% и составил 83,43 миллиарда долларов.
Читать в источнике
Комментировать37
с чего всё началось

Украина начала переговоры о реструктуризации внешнего долга

Правительство Украины начало переговоры с международными партнерами о реструктуризации внешнего долга на фоне расходов по предотвращению эпидемии в коронавируса в стране, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
РИА Новостивчера в 17:39

Подробнее о событии

Украина попросила о реструктуризации долга на фоне ситуации с COVID-19

Взгляд.рувчера в 23:41

Премьер Украины сообщил о переговорах по реструктуризации внешнего долга

Московский Комсомолецвчера в 23:17

Украина начала переговоры о реструктуризации внешнего долга

РЕН ТВвчера в 18:12

Украинские власти ведут переговоры по реструктуризации внешнего долга

RT на русскомвчера в 22:52

Власти Украины начали переговоры о реструктуризации внешнего долга

Известиявчера в 22:41

Украина начала переговоры о реструктуризации внешнего долга

REGNUMвчера в 23:04

Украина начала переговоры о реструктуризации внешнего долга

РИА Новостивчера в 17:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 02:34, Ашберн
Политика

Александр Жаров назначен гендиректором «Газпром-медиа»

Освобожденный от должности руководителя Роскомнадзора Александр Жаров назначен гендиректором «Газпром-медиа», сообщила пресс-служба холдинга.
Ведомости 02:15
Политика

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:27
Общество

Мишустин поручил ужесточить ответственность за нарушение карантина

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил представить предложения об ужесточении ответственности за нарушение карантинных мер, введённых в целях противодействия распространению коронавирусу.
RT на русском 02:22
Энергетика

Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до $60 за баррель

К концу 2020 года цены на нефть могут вернуться к уровню $60 за баррель.
Известия 20 марта в 17:27
Политика

Шойгу сдал тест на коронавирус по возвращении из Сирии

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сдал тест на коронавирус после возвращения из рабочей поездки в Сирию, результат анализа был отрицательный, сообщает телеканал "Звезда".
Интерфакс 02:13
Происшествия

В Волгограде неизвестный напал с ножом на полицейского, он скончался

Газета.Ru вчера в 08:11
Общество

Власти КНР снимают ограничения на транспортное сообщение с Уханем

Власти Китая снимут ограничения на транспортное сообщение с городом Ухань, где началась вспышка коронавируса.
Газета.Ru 01:38
Финансы

Ставки по ипотеке и вкладам в банках России начали расти

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта Центробанк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%. При этом спустя менее двух недель с момента очередного обвала цен на нефть и курса рубля средние ставки по ипотеке в 15 крупнейших банках России незначительно выросли.
REGNUM 01:19
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал себя с усами

Юморист Максим Галкин «отрастил» усы, пока находится дома из-за пандемии китайского коронавируса.
Lenta.ru вчера в 04:14
Политика

Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19

Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
Известия 00:55
Общество

Москвичей старше 65 лет обязали соблюдать домашний режим

Жители столицы старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями с 26 марта по 14 апреля обязаны соблюдать домашний режим, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.
РИА Новости вчера в 02:53
Общество

В Башкирии выявили первые случаи заражения коронавирусом

В Республике Башкортостан подтверждено три первых случая заражения коронавирусом.
РБК 01:42
Общество

Необычный антициклон изменит погоду в центральной России

Необычный антициклон изменит погоду в европейской части России, предупреждают синоптики.
Рифей-Пермь вчера в 02:09
Экономика

Аналитики предупредили о кредитном шоке из-за коронавируса и нефти

Из-за быстро роста числа заболевших коронавирусом, власти нескольких стран приняли решение закрыть границы и отменить полеты.
Городовой 02:13
Авто

Рассказали, можно ли заливать вместо 95-го бензина 92-й

АвтоВАЗ ныне дает рекомендацию заправлять обновленную Lada Granta топливом АИ-95.
SpeedMe 22 марта в 12:12
Кино

Премьера «Ходячих мертвецов» перенесена из-за коронавируса

Телеканал AMC отложил запуск дополнительного сезона сериала "Ходячие мертвецы: Мир за пределами" из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 01:27
Общество

Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны

Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости вчера в 10:42
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК вчера в 08:26
Единоборства

Уайт заявил, что нашёл место для боя Нурмагомедова и Фергюсона

RT на русском 01:52
Экономика

Цена российской пшеницы бьет рекорды и превысила стоимость нефти

Цена российской пшеницы бьет рекорды и превысила стоимость нефти Девальвация рубля и относительно высокие мировые цены на зерно придали уверенности российским фермерам.
Коммерсантъ 22 марта в 18:24
Общество

Трое пациентов в Красноярске излечились от коронавируса

Наш Красноярский край 00:43
Энергетика

Цена на нефть марки Brent на торгах выросла более чем на 3%

Цена на нефть марки Brent в ходе торгов растет на 3,3%, до $27,93 за баррель по состоянию на 4:00 мск вторника, 24 марта.
Известия вчера в 21:55
Экономика

ВТБ предоставит лизинговые каникулы «Аэрофлоту»

«ВТБ Лизинг» предоставит авиакомпании «Аэрофлот» лизинговые каникулы по 67 самолетам.
Компания 01:19
Здоровье

Врачи обнаружили важный скрытый симптом коронавируса COVID-19

Британские ученые обнаружили еще один скрытый симптом СOVID-19 — о заражении коронавирусом может говорить ухудшение или полная потеря обоняния.
Вести.Ru вчера в 03:50
Общество

Великобритания переходит на всеобщий домашний карантин

В Великобритании вводится сроком на три недели режим всеобщего домашнего карантина из-за угрозы распространения коронавируса.
Ведомости вчера в 17:41
Происшествия

Из больницы в Коммунарке выписано 70 человек за сутки

За последние сутки из медицинского центра в Коммунарке в Новой Москве выписаны 70 человек, сообщил главный врач больницы №40 Денис Проценко.
Коммерсантъ 02:19
Космос

В России создан прототип навигационной системы для полётов к Луне

RT на русском вчера в 21:24
Шоу-бизнес

Ани Лорак удивила поклонников отличной растяжкой

Известная певица опубликовала фотографии у шведской стенки и удивила поклонников отличной растяжкой.
Дни24 вчера в 10:11
Происшествия

69-летняя москвичка умерла в больнице в Коммунарке

В больнице в Коммунарке умерла 69-летняя женщина, результат теста на коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий пневмонию COVID-19, пока не известен.
Известия 01:31
Игры

Capcom опубликовала интерактивную карту Раккун-Сити из Resident Evil

Astera вчера в 12:34
Как работают Яндекс.Новости?
Пандемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное