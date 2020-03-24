Коронавирус
РИА НовостиУкраина начала переговоры о реструктуризации внешнего долга
Сумма государственного и гарантированного государством долга Украины в январе увеличилась на 3,88% в гривневом эквиваленте, однако в долларах этот показатель снизился на 1,1% и составил 83,43 миллиарда долларов.
Читать в источнике
Оценить62
с чего всё началось
Правительство Украины начало переговоры с международными партнерами о реструктуризации внешнего долга на фоне расходов по предотвращению эпидемии в коронавируса в стране, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.РИА Новостивчера в 17:39
Подробнее о событии
Показать все источники
Премьер Украины сообщил о переговорах по реструктуризации внешнего долга
Московский Комсомолецвчера в 23:17
Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 02:34, Ашберн
Политика
Александр Жаров назначен гендиректором «Газпром-медиа»
Освобожденный от должности руководителя Роскомнадзора Александр Жаров назначен гендиректором «Газпром-медиа», сообщила пресс-служба холдинга.
Политика
В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет
Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Общество
Мишустин поручил ужесточить ответственность за нарушение карантина
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил представить предложения об ужесточении ответственности за нарушение карантинных мер, введённых в целях противодействия распространению коронавирусу.
Энергетика
Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до $60 за баррель
К концу 2020 года цены на нефть могут вернуться к уровню $60 за баррель.
Политика
Шойгу сдал тест на коронавирус по возвращении из Сирии
Министр обороны РФ Сергей Шойгу сдал тест на коронавирус после возвращения из рабочей поездки в Сирию, результат анализа был отрицательный, сообщает телеканал "Звезда".
Происшествия
В Волгограде неизвестный напал с ножом на полицейского, он скончался
Общество
Власти КНР снимают ограничения на транспортное сообщение с Уханем
Власти Китая снимут ограничения на транспортное сообщение с городом Ухань, где началась вспышка коронавируса.
Финансы
Ставки по ипотеке и вкладам в банках России начали расти
Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта Центробанк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%. При этом спустя менее двух недель с момента очередного обвала цен на нефть и курса рубля средние ставки по ипотеке в 15 крупнейших банках России незначительно выросли.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал себя с усами
Юморист Максим Галкин «отрастил» усы, пока находится дома из-за пандемии китайского коронавируса.
Политика
Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19
Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
Общество
Москвичей старше 65 лет обязали соблюдать домашний режим
Жители столицы старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями с 26 марта по 14 апреля обязаны соблюдать домашний режим, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.
Общество
В Башкирии выявили первые случаи заражения коронавирусом
В Республике Башкортостан подтверждено три первых случая заражения коронавирусом.
Общество
Необычный антициклон изменит погоду в центральной России
Необычный антициклон изменит погоду в европейской части России, предупреждают синоптики.
Экономика
Аналитики предупредили о кредитном шоке из-за коронавируса и нефти
Из-за быстро роста числа заболевших коронавирусом, власти нескольких стран приняли решение закрыть границы и отменить полеты.
Авто
Рассказали, можно ли заливать вместо 95-го бензина 92-й
АвтоВАЗ ныне дает рекомендацию заправлять обновленную Lada Granta топливом АИ-95.
Кино
Премьера «Ходячих мертвецов» перенесена из-за коронавируса
Телеканал AMC отложил запуск дополнительного сезона сериала "Ходячие мертвецы: Мир за пределами" из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
Общество
Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны
Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Единоборства
Уайт заявил, что нашёл место для боя Нурмагомедова и Фергюсона
Экономика
Цена российской пшеницы бьет рекорды и превысила стоимость нефти
Цена российской пшеницы бьет рекорды и превысила стоимость нефти Девальвация рубля и относительно высокие мировые цены на зерно придали уверенности российским фермерам.
Общество
Трое пациентов в Красноярске излечились от коронавируса
Энергетика
Цена на нефть марки Brent на торгах выросла более чем на 3%
Цена на нефть марки Brent в ходе торгов растет на 3,3%, до $27,93 за баррель по состоянию на 4:00 мск вторника, 24 марта.
Экономика
ВТБ предоставит лизинговые каникулы «Аэрофлоту»
«ВТБ Лизинг» предоставит авиакомпании «Аэрофлот» лизинговые каникулы по 67 самолетам.
Здоровье
Врачи обнаружили важный скрытый симптом коронавируса COVID-19
Британские ученые обнаружили еще один скрытый симптом СOVID-19 — о заражении коронавирусом может говорить ухудшение или полная потеря обоняния.
Общество
Великобритания переходит на всеобщий домашний карантин
В Великобритании вводится сроком на три недели режим всеобщего домашнего карантина из-за угрозы распространения коронавируса.
Происшествия
Из больницы в Коммунарке выписано 70 человек за сутки
За последние сутки из медицинского центра в Коммунарке в Новой Москве выписаны 70 человек, сообщил главный врач больницы №40 Денис Проценко.
Космос
В России создан прототип навигационной системы для полётов к Луне
Шоу-бизнес
Ани Лорак удивила поклонников отличной растяжкой
Известная певица опубликовала фотографии у шведской стенки и удивила поклонников отличной растяжкой.
Происшествия
69-летняя москвичка умерла в больнице в Коммунарке
В больнице в Коммунарке умерла 69-летняя женщина, результат теста на коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий пневмонию COVID-19, пока не известен.
Игры