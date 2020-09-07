Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Lenta.ru
Lenta.ru

Украина решила конкурировать с Россией за саудовский рынок

Украина начала продавать пшеницу в Саудовскую Аравию, решив конкурировать с Россией за этот восточный рынок, пишет Bloomberg. Компания Continental Farmers Group победила в тендере на поставку 60 тысяч тонн украинской пшеницы и в сентябре отправит в королевство первый с 2008 года груз.В источнике
Подробнее о событии
ИА Красная Весна

Украина начала поставки пшеницы в Саудовскую Аравию

ИА Красная Веснавчера в 15:31
Lenta.ru

Украина решила конкурировать с Россией за саудовский рынок

Lenta.ruвчера в 13:07
Взгляд.ру

Украина захотела составить конкуренцию России на саудовском рынке

Взгляд.рувчера в 14:20
Деловое.ТВ

Украина будет конкурировать с Россией за восточный рынок зерна

Деловое.ТВвчера в 13:55
News.ru

Украина решила составить конкуренцию России на мировом рынке зерна

News.ruвчера в 15:05
ИноСМИ

Bloomberg (США): конкуренция на рынке пшеницы растет, и Украина начинает ее продавать Саудовской Аравии (Bloomberg)

ИноСМИвчера в 11:58
ПолитРоссия

Bloomberg: Россия и Украина захватывают мировой рынок пшеницы

ПолитРоссиявчера в 11:21

Госпогранкомитет Белоруссии подтвердил задержание Марии Колесниковой

В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили, что член координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Мария Колесникова была задержана, а представители КС оппозиции Белоруссии Иван Кравцов и Антон Родненков покинули территорию республики.
RT на русском02:38
1,2K

Вакцину от коронавируса в РФ начали создавать 25 лет назад

Вакцину, которую будут использовать против COVID-19, начали разрабатывать 2-2,5 года назад, сообщил в интервью "Известиям" директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Sputnik Кыргызстан23:23
4

Счетная палата проверит выплаты врачам за борьбу с коронавирусом

Счетная палата РФ проверит Минздрав, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) и медицинские организации на эффективность оказания финансовой поддержки медработникам, боровшимся с коронавирусной инфекцией.
ТАСС17:07

«Коммерсантъ» узнал о новых правилах расследования дел бизнесменов

Руководители нескольких госструктур (Генпрокуратуры, СКР, ФСБ, МВД и ФТС) подписали документ «Об усилении прокурорского надзора и ведомственного контроля», в котором говорится о новых предписаниях, связанных с делами предпринимателей.
РБК21:03
6

Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне

Процесс еще в самом начале и займет долгие годы, но сама перспектива подобного развития событий до такой степени пугает Вашингтон, что и Дональд Трамп, и команда Джо Байдена демонстрируют максимальную готовность к тому, чтобы уничтожить Китай или в экономическом, или в прямом смысле до того, как "доллароцентричной" финансовой системе придет конец.
РИА Новостивчера в 01:00
241

Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября

«Принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года на 3% обеспечиваемой за счёт средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений», — говорится в документе.
RT на русскомвчера в 06:09
839