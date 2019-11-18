Экономика
РИА НовостиУкраина начала скатываться в долговую яму, предупредила эксперт
Украина с начала 2019 года скатывается в долговую яму: с таким утверждением выступила в статье для издания "Зеркало недели" заведующая отделом государственных финансов Экспертно-аналитического центра Growford Татьяна Богдан.
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с чего всё началось
Бюджет Украины находится в плачевном состоянии и истощен долгами, считает доктор экономических наук, завотделом государственных финансов экспертно-аналитического центра Growford Institute Татьяна Богдан, пишет «Зеркало недели».РБК02:00
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Лавров заявил о «созревших условиях» для саммита в нормандском формате
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