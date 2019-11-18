с чего всё началось

Богдан заявила, что долговую зависимость страны усилили двукратный рост госзаймов и суммы погашения государственного долга в январе–сентябре 2019 года. Неустойчивым, по мнению эксперта, стал и рынок облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Политика Украина продолжит судиться с Россией после возвращения кораблей Украина не откажется от иска против России даже после того, как Москва вернула задержанные в Керченском проливе корабли.

Кино Студия Disney раскрыла даты выхода новых фильмов Marvel Студия Disney устроила перестановки в графике премьер – были забронированы даты под пока что неназванные фильмы кинематографической вселенной Marvel.

Политика Порошенко собрались лишить неприкосновенности Государственное бюро расследований Украины (ГБР) уведомило Генпрокуратуру о том, что бывший президент Петр Порошенко получит статус подозреваемого по двум уголовным делам вместо статуса свидетеля.

Общество «Росконтроль» назвал лучшую «Докторскую» колбасу Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование популярных российских брендов колбасы «Докторская» и назвал лучшие из них.

Наука Обнаружены вирусы для лечения пораженной алкоголем печени В России увеличилось число заболеваний вирусным гепатитом Исследователям удалось обнаружить, что кишечная бактерия E. faecalis выделяет токсин под названием цитолизин, который может повреждать клетки печени.

Общество С 1 января пенсии проиндексируют не всем пенсионерам Индексация социальных пенсий произойдет 1 апреля на 7%. Повышение военных пенсий запланировано на 4% с 1 октября 2020 года.

Политика МИД Украины назвал альтернативу Минским соглашениям Напомним, что 14 ноября Пристайко заявил о о возможном выходе Украины из Минских соглашений.

Общество Владелец толстого кота может стать акционером «Аэрофлота» Михаилу Галину, владельцу кота Виктора, которого не хотели пускать в салон самолета на рейсе "Аэрофлота", предложили стать акционером авиакомпании.

Происшествия В зданиях Сибирского отделения РАН проходят обыски Обыски проходят в зданиях Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) в новосибирском Академгородке по делу о незаконной приватизации коттеджа на имя дочери бывшего главы СО РАН Александра Асеева, сообщил ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах.

Футбол Президент ФК «Ростов» расставил точки над «i» Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц прокомментировал появившуюся информацию о ситуации в клубе и внёс ясность в положение дел.