Экономика

РБКРБКЭксперт сообщил о долговом истощении украинского бюджета

Богдан заявила, что долговую зависимость страны усилили двукратный рост госзаймов и суммы погашения государственного долга в январе–сентябре 2019 года. Неустойчивым, по мнению эксперта, стал и рынок облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
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с чего всё началось
Бюджет Украины находится в плачевном состоянии и истощен долгами, считает доктор экономических наук, завотделом государственных финансов экспертно-аналитического центра Growford Institute Татьяна Богдан, пишет «Зеркало недели
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