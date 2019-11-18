с чего всё началось

Украина с начала 2019 года скатывается в долговую яму: с таким утверждением выступила в статье для издания "Зеркало недели" заведующая отделом государственных финансов Экспертно-аналитического центра Growford Татьяна Богдан.

Украина начала скатываться в долговую яму, предупредила эксперт

Общество «Яндекс» поменяет структуру управления компанией Планируется, что в структуре управления "Яндекса" появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который сможет выдвинуть 12 членов совета директоров компании и заниматься рядом вопросов.

Политика Китайские СМИ назвали четыре слабые стороны России Говоря о трудной международной обстановке, как одной из слабостей России, автор материала указывает, что на страну оказывается давление со стороны США, а у стран Восточной Европы нет положительных эмоций, связанных с ней.

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Происшествия Предполагаемый убийца главы центра «Э» Ингушетии арестован заочно Картоеву следственным органом заочно уже предъявлено обвинение по двум пунктам части 2 статьи 105 УК РФ - за убийство двух лиц, совершенное группой по предварительному сговору, а также по части 3 статьи 222 УК РФ - за незаконный оборот оружия.

Наука Австралопитек Люси была не умнее современных обезьян Австралийские исследователи выяснили, что древние предки людей, к которым относится и знаменитая Люси, были более глупыми по сравнению с современными обезьянами.

Политика Порошенко собрались лишить неприкосновенности Государственное бюро расследований Украины (ГБР) уведомило Генпрокуратуру о том, что бывший президент Петр Порошенко получит статус подозреваемого по двум уголовным делам вместо статуса свидетеля.

Шоу-бизнес Российская танцовщица ушла от Джонни Деппа Молодая танцовщица из Петербурга Полина Глен решила разорвать отношения со звездой Голливуда Джонни Деппом и вернуться на родину, сообщают британские СМИ со ссылкой на друзей россиянки.

Транспорт Проезд в общественном транспорте Екатеринбурга может стать дешевле В Екатеринбурге председатель гордумы Игорь Володин обратил внимание на стоимость проезда в общественном транспорте пассажиров с «Е-картой».

Общество Путин одобрил строительство моста через Лену Президент Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автомобильного моста через Лену и поручил правительству подготовить предложения по его финансированию, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Экономика «Норильский никель» не ожидает изменения дивидендов до 2023 года При хорошей конъюнктуре рынка металлов "Норникель" не исключает дополнительных промежуточных выплат: "В течение этого периода при хорошей конъюнктуре возможны опережающие выплаты, как сейчас по итогам 9 месяцев 2019 г.". "Краткосрочного риска для дивидендов при сохранении текущей конъюнктуры мы не видим", - отметил Дубовицкий.

Происшествия Полицейские предприняли попытку штурма университета в Гонконге Полиция Гонконга предприняла попытку штурма объятого огнём университетского городка, применив к протестующим водомёты, а затем приступила к осаде кампуса, сообщает телерадиокопорация RTHK.