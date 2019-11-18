с чего всё началось

Украина с начала 2019 года скатывается в долговую яму: с таким утверждением выступила в статье для издания "Зеркало недели" заведующая отделом государственных финансов Экспертно-аналитического центра Growford Татьяна Богдан.

Экономика Греф назвал недостатки законопроекта о защите и поощрении инвестиций Законопроект о соглашениях о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) требует серьезной доработки, поскольку он, в том числе, имеет ряд нечетко прописанных определений, а также ограничивает возможность реализации ряда проектов, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

Космос Второй в мире космический аппарат вышел за пределы Солнечной системы "Вояджер-2" вышел в межзвездное пространство на семь лет позже предшественника, сделав тур по Солнечной системе и уникальную работу - сфотографировал вблизи Уран и Нептун.

Политика Украина подтвердила получение от России задержанных кораблей 25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

Политика Кремль прокомментировал заявление Лукашенко о союзе с Россией По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, белорусский лидер Александр Лукашенко в своих вчерашних эмоциональных заявлениях о «бешеной напряжёнке» в отношениях Москвы и Минска гипотетически рассуждал о целесообразности Союзного государства, как если бы «оно не отвечало интересам» республики.

Общество В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.

Политика Депутат Горелкин отзовет свой законопроект для доработки Депутат-единоросс Антон Горелкин отзовет из Госдумы свой законопроект об ограничении иностранного владения в значимых информационных ресурсах.

Политика Кадыров пояснил свои слова об убийстве за оскорбления Чеченский лидер Рамзан Кадыров объяснил смысл своих слов о том, что людей нужно убивать и сажать за оскорбления в интернете.

Наука Обнаружены вирусы для лечения пораженной алкоголем печени В России увеличилось число заболеваний вирусным гепатитом Исследователям удалось обнаружить, что кишечная бактерия E. faecalis выделяет токсин под названием цитолизин, который может повреждать клетки печени.

Происшествия Предполагаемый убийца главы центра «Э» Ингушетии арестован заочно Картоеву следственным органом заочно уже предъявлено обвинение по двум пунктам части 2 статьи 105 УК РФ - за убийство двух лиц, совершенное группой по предварительному сговору, а также по части 3 статьи 222 УК РФ - за незаконный оборот оружия.

Происшествия Шестерых жительниц Удмуртии осудили за продажу девушек в Бахрейн С 2011 года по август 2014 года для вербовки в Удмуртии и Пермском крае женщина создала группу, куда вошли 42-летняя и 34-летняя дочери подсудимой, их 30-летняя знакомая и еще две жительницы Воткинска.