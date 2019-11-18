с чего всё началось

Украина с начала 2019 года скатывается в долговую яму: с таким утверждением выступила в статье для издания "Зеркало недели" заведующая отделом государственных финансов Экспертно-аналитического центра Growford Татьяна Богдан.

Украина начала скатываться в долговую яму, предупредила эксперт

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