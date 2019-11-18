Экономика

Газета.RuГазета.RuЭксперт заявила о падении Украины в долговую яму

Заведующая отделом госфинансов Экспертно-аналитического центра Growford Татьяна Богдан заявила, что украинское государство с начала 2019 года начала скатываться в долговую яму, передают украинские СМИ.
Читать в источнике
Комментировать24
с чего всё началось
Заведующая отделом госфинансов Экспертно-аналитического центра Growford Татьяна Богдан написала статью для издания "Зеркало недели
", в которой перечислила признаки скатывания Украины в долговую яму.
Московский Комсомолец17 ноября в 23:19

Подробнее о событии

На Украине заявили о скатывании страны в долговую яму

Московский Комсомолец17 ноября в 23:19

Украину предупредили о новых экономических проблемах

Российская газетавчера в 00:42

На Украине заявили, что страна катится в долговую яму

Life.ru17 ноября в 23:45

Эксперт оценила состояние экономики Украины

Телеканал 360°17 ноября в 23:40

Эксперты рассказали об опасности долгов для бюджета Украины

Известия17 ноября в 23:38

Эксперт сообщил о долговом истощении украинского бюджета

РБКвчера в 02:00

Украина начала скатываться в долговую яму, предупредила эксперт

РИА Новости17 ноября в 22:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 01:43, Ашберн
Общество

Названы самые популярные желания детей в письмах Деду Морозу

Стало известно, с какими пожеланиями российские дети чаще всего обращаются к Деду Морозу. Об этом RT рассказали в пресс-службе Деда Мороза.
RT на русском вчера в 22:02
Футбол

«Зенит» заплатил за Щетинина 20 млн рублей

Стало известно, сколько «Зенит» заплатил «Локомотиву» за трансфер 17-летнего Кирилла Щетинина.
Soccer.ru вчера в 11:35
Общество

В правительстве Хабаровского края прошли обыски

Говорит Москва 00:24
Политика

Минэнерго Украины отвергло предложение «Газпрома» по транзиту газа

Глава минэнерго Украины Алексей Оржель прокомментировал предложение российского "Газпрома" к украинской компании "Нафтогаз" о продлении транзита газа.
Газета.Ru 01:29
Шоу-бизнес

Друг показал МакSим без фильтров и фотошопа

Певица пыталась замаскировать свои недостатки На днях в "Инстаграме" появилось селфи аранжировщика Сергея Купцова с поп-исполнительницей МакSим.
WomanHit.ru вчера в 10:16
Политика

Украина анонсировала разработку закона об «особом статусе» Донбасса

Работа над законопроектом об особом статусе Донбасса начнется после декабрьского саммита «нормандской встречи».
Росбалт вчера в 09:57
Экономика

Вложения России в гособлигации США увеличились почти до $10 млрд

Россия в сентябре 2019 года увеличила инвестиции в гособлигации США на $1,17 млрд, до $10,8 млрд.
РБК вчера в 22:39
Общество

Астронавты США не вошли в состав экипажей кораблей «Союз»

RT на русском 01:20
Футбол

Сборная Италии впервые за 71 год забила 9 голов в матче

Национальная команда Италии разгромила сборную Армении в матче 10-го тура квалификации чемпионата Европы – 2020 со счётом 9:1. Как сообщается в «твиттере» Gracenote Live, сборная Италии смогла забить 9 голов в одном матче впервые с 1948 года.
Чемпионат вчера в 22:55
Общество

Приставам предложили дать полный доступ к кредитным историям россиян

Министерство юстиции и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подготовили законопроект, согласно которому приставы могут получить полный доступ к кредитным историям россиян, пишет «Коммерсантъ».
Lenta.ru 01:03
Шоу-бизнес

Алла Пугачева переживает, что не доживет до 18-летия младшей дочери

Российская певица Алла Пугачева очень переживает, что не сможет дожить до 18-летия младшей дочери.
Evo-rus.com вчера в 12:25
Политика

На Украине сравнили плохие решения при Зеленском и Порошенко

По ряду принятых на Украине решений президент Владимир Зеленский хуже своего предшественника Петра Порошенко, заявила 18 ноября бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в интервью телеканалу NewsOne.
REGNUM вчера в 22:39
Шоу-бизнес

Внучка Михаила Боярского затмила всех дебютанток на балу Tatler

Внучка Михаила Боярского Катерина Боярская затмила всех остальных дебютанток на балу гламурного журнала Tatler.
Актуальные Новости 01:16
Политика

В Тбилиси митингующие вновь расставили палатки у здания парламента

РИА Новости 00:47
Происшествия

В Приамурье проверят владельцев оружия среди студентов

Сотрудники правоохранительных органов проверят владельцев оружия из числа учащихся в средних и высших учебных заведениях после стрельбы в одном из колледжей Благовещенска.
РБК 01:29
Экономика

В России выросло число просрочек по кредитам

Каждый четвертый должник банка имеет просрочку по кредитам более трех месяцев, всего таких заемщиков уже 10 млн.
Известия вчера в 17:54
Футбол

Россия сыграет с Данией на Евро-2020

Встречи российской и датской сборных состоятся в группе В. Матчи пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене.
Коммерсантъ вчера в 17:10
Общество

«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован

Министерство внутренних дел и Минэкономики договорились о концепции системы, которая позволит гражданам покупать так называемые красивые автомобильные номера.
RT на русском 00:11
Футбол

Гол Месси спас Аргентину от поражения в матче с Уругваем

Чемпионат вчера в 16:15
Происшествия

Главный полицейский московского метро уволен после стрельбы на станции

Глава УВД на московском метро генерал-майор полиции Николай Савченко уволен после того, как полицейский из отдела собственной безопасности расстрелял на станции метро «Рязанский проспект» двоих коллег.
Lenta.ru вчера в 13:09
Игры

Дождались: Valve анонсировала новый Half-Life

Вчера компания Valve совершенно неожиданно анонсировала Half-Life: Alyx, заявив, что это флагманский проект для устройств виртуальной реальности.
iXBT.com 01:24
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Uznayvse.ru вчера в 12:44
Фигурное катание

Фигуристка Медведева не собирается работать в России

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева планирует тренироваться в Канаде до конца спортивной карьеры.
Уралинформбюро вчера в 04:46
Гаджеты

Xiaomi Redmi 5A обновится до MIUI 11

Распространение финальной стабильной версии MIUI 11 для Redmi 5 стартовало на прошлой неделе, а теперь настал черед модели Redmi 5A.
Anonsens 16 ноября в 01:13
Общество

В Анкаре назвали сроки запуска конкурента газопровода «Турецкий поток»

По словам Донмеза, работы на обеих линиях газопровода «Турецкий поток» планируется завершить к концу 2019 года.
РБК вчера в 20:19
Общество

Кандидатам на пост мэра Челябинска дали по десять минут

REGNUM 01:19
Политика

В России передали задержанные в Керченском проливе корабли Украине

Завершился процесс передачи Украине задержанных в 2018 году в Керченском проливе кораблей.
Комсомольская правда вчера в 05:19
Происшествия

Красноярец признался в убийстве пропавшей девушки

Жителя Красноярска задержали по подозрению в убийстве пропавшей несколько дней назад 29-летней женщины. Он уже дал признательные показания.
Российская газета 01:36
Театры

Юрий Поляков: «То, что случилось с Дорониной, вызывает оторопь»

На прошлой неделе свое шестидесятипятилетие отметил писатель и драматург Юрий Поляков.
Московский Комсомолец вчера в 12:40
Происшествия

Без тормозов. СК Татарстана проверит мать, усадившую ребенка за руль

Следственный комитет РФ заинтересовался информацией о том, что в Набережных Челнах шестилетний ребенок управлял машиной на скорости в 130 километров в час.
Российская газета вчера в 10:41
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы в Верховную раду Украины 2019Больше новостей по теме
Главное