Экономика
Газета.RuЭксперт заявила о падении Украины в долговую яму
Заведующая отделом госфинансов Экспертно-аналитического центра Growford Татьяна Богдан заявила, что украинское государство с начала 2019 года начала скатываться в долговую яму, передают украинские СМИ.
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с чего всё началось
Заведующая отделом госфинансов Экспертно-аналитического центра Growford Татьяна Богдан написала статью для издания "Зеркало недели", в которой перечислила признаки скатывания Украины в долговую яму.Московский Комсомолец17 ноября в 23:19
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