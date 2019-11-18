Экономика

РИА НовостиРИА НовостиУкраина начала скатываться в долговую яму, предупредила эксперт

Украина с начала 2019 года скатывается в долговую яму: с таким утверждением выступила в статье для издания "Зеркало недели" заведующая отделом государственных финансов Экспертно-аналитического центра Growford Татьяна Богдан.
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с чего всё началось
Бюджет Украины находится в плачевном состоянии и истощен долгами, считает доктор экономических наук, завотделом государственных финансов экспертно-аналитического центра Growford Institute Татьяна Богдан, пишет «Зеркало недели
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 07:54, Вашингтон
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Минпромторг: Недолив топлива на АЗС превышает норму в 2-3 раза

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Киселев отметил, что принимается закон, в котором впервые в истории России будет дано определение, что такое вино и что такое российское вино.
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По словам дипломата, президенты стран нормандского формата могут признать, что в течение пяти лет «Минские соглашения не продемонстрировали своей живучести и не принесли мир в Украину».
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РИА Новости 07:10
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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила освобожденной недавно из тюрьмы Марии Бутиной работать в группе по защите соотечественников за рубежом.
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Создание "Фонда общественных интересов" в управлении "Яндекса" не согласовано с Кремлем, подчеркнул помощник президента России Дмитрий Песков.
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Фигурант «московского дела» Новиков признал вину

Тверской районный суд Москвы 18 ноября начал рассмотрение дела 32-летнего стоматолога Павла Новикова.
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Армия и оружие

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Globallookpress / MFA Russia Из-за действий США кризис в сфере контроля над вооружениями углубляется.
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Авто

Новая Chervolet Niva может появиться в 2021 году

Внедорожник Chevrolet Niva, обновленный по прообразу собственного концепта образца 2014 года, встанет на конвейер «АвтоВАЗа» в 2021 году.
Автоновости дня 07:25
Политика

Лукашенко обругал союз Белоруссии и России из-за новых условий Москвы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сомневается в целесообразности союза между Россией и Белоруссией, сообщает "Интерфакс".
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Общество

Захваченного боевиками ИГ россиянина признали погибшим

Lenta.ru вчера в 23:29
Экономика

ЦБ зафиксировал снижение интереса россиян к краудфандингу

С января по сентябрь 2019 года объем рынка краудфандинга в России сократился на 42%, сообщает РБК со ссылкой на данные Центробанка.
Коммерсантъ 02:46
Экономика

РБК узнал сумму контрактов на 175 самолетов МС-21

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Общество

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На юге Западной Сибири (в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях) в начале недели ожидается кратковременное повышение температуры.
Российская газета вчера в 21:00
Музыка

Ротару снова начнет выступать в России

Певица София Ротару примет участие в съемках итогового концерта "Песня года", который пройдет 7 декабря в Москве, после решения пропустить участие в мероприятии в конце 2018-го, пишет сайт kp.ru.
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Интернет

Эксперимент Google обрушил тысячи браузеров Chrome по всему миру

Как сообщает портал The Verge, эксперимент привёл к сбою в «тысячах» корпоративных сетей по всему миру.
Профиль 16 ноября в 15:21
Армия и оружие

Российские военные заняли две базы США в Сирии

Российские военные заняли еще две базы США на севере Сирии. Американцы покинули их в рамках сокращения своего военного присутствия в стране.
ANNA-News 15 ноября в 09:11
Общество

Глава Якутии подтвердил одобрение строительства моста через Лену

Одобрение строительства моста через реку Лену под Якутском от федеральных властей получено, сообщил глава Якутии Айсен Николаев.
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Шоу-бизнес

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VSE42.RU вчера в 23:00
Общество

В Томской области 31 декабря сделали выходным днем

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал распоряжение о переносе рабочего дня с 31 на 28 декабря, который приходится на последнюю субботу года.
Известия 06:48
Армия и оружие

Британская армия скрывала военные преступления в Афганистане и Ираке

Британские военные могли совершать военные преступления в Афганистане и Ираке, в том числе пытки и убийства мирных граждан, а их деяния скрывались военным руководством страны.
Инфорос 02:17
Общество

В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование»

Депутаты Госдумы подготовили поправки в законопроект о домашнем насилии, одна из которых уточняет понятие "преследование", сообщает РБК.
РИА Новости 01:23
Культура

Кончаловский раскрыл тайны Высоцкой

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Шоу-бизнес

Автор песни Аллы Пугачевой просит ее о помощи

Плюс при заключении договора о покупке песни менеджеры артистки лишили мужчину авторских отчислений.
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Кадыров пояснил свои слова об убийстве за оскорбления

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Происшествия

Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок

Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, объяснила свой поступок.
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