с чего всё началось

Украина с начала 2019 года скатывается в долговую яму: с таким утверждением выступила в статье для издания "Зеркало недели" заведующая отделом государственных финансов Экспертно-аналитического центра Growford Татьяна Богдан.

Украина начала скатываться в долговую яму, предупредила эксперт

Политика Началась передача задержанных в Керченском проливе украинских кораблей Украинские военные корабли, задержанные год назад в Керченском проливе, в ближайшее время будут возвращены Украине, сообщил «Интерфаксу» руководитель группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов.

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Политика Освобожденная из тюрьмы Бутина получила предложение работать в Госдуме Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила освобожденной недавно из тюрьмы Марии Бутиной работать в группе по защите соотечественников за рубежом.

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Музыка Ротару снова начнет выступать в России Певица София Ротару примет участие в съемках итогового концерта "Песня года", который пройдет 7 декабря в Москве, после решения пропустить участие в мероприятии в конце 2018-го, пишет сайт kp.ru.

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Армия и оружие Британская армия скрывала военные преступления в Афганистане и Ираке Британские военные могли совершать военные преступления в Афганистане и Ираке, в том числе пытки и убийства мирных граждан, а их деяния скрывались военным руководством страны.

Культура Кончаловский раскрыл тайны Высоцкой Юлия Высоцкая играет там главную роль, но для гастрольных показов за границей спектакль адаптировали: артисты говорят со сцены на итальянском языке.