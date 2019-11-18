Экономика
РИА НовостиУкраина начала скатываться в долговую яму, предупредила эксперт
Украина с начала 2019 года скатывается в долговую яму: с таким утверждением выступила в статье для издания "Зеркало недели" заведующая отделом государственных финансов Экспертно-аналитического центра Growford Татьяна Богдан.
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с чего всё началось
Бюджет Украины находится в плачевном состоянии и истощен долгами, считает доктор экономических наук, завотделом государственных финансов экспертно-аналитического центра Growford Institute Татьяна Богдан, пишет «Зеркало недели».РБК02:00
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Общество
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«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение по транзиту газа
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Киселев отметил, что принимается закон, в котором впервые в истории России будет дано определение, что такое вино и что такое российское вино.
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В Кремле внимательно следят за изменениями в «Яндексе»
Создание "Фонда общественных интересов" в управлении "Яндекса" не согласовано с Кремлем, подчеркнул помощник президента России Дмитрий Песков.
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Авто
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Лукашенко обругал союз Белоруссии и России из-за новых условий Москвы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сомневается в целесообразности союза между Россией и Белоруссией, сообщает "Интерфакс".
Общество
Захваченного боевиками ИГ россиянина признали погибшим
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ЦБ зафиксировал снижение интереса россиян к краудфандингу
С января по сентябрь 2019 года объем рынка краудфандинга в России сократился на 42%, сообщает РБК со ссылкой на данные Центробанка.
Экономика
РБК узнал сумму контрактов на 175 самолетов МС-21
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Гидрометцентр: Аномальный холод распространится на новые территории
На юге Западной Сибири (в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях) в начале недели ожидается кратковременное повышение температуры.
Музыка
Ротару снова начнет выступать в России
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Интернет
Эксперимент Google обрушил тысячи браузеров Chrome по всему миру
Как сообщает портал The Verge, эксперимент привёл к сбою в «тысячах» корпоративных сетей по всему миру.
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Глава Якутии подтвердил одобрение строительства моста через Лену
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Общество
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Губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал распоряжение о переносе рабочего дня с 31 на 28 декабря, который приходится на последнюю субботу года.
Армия и оружие
Британская армия скрывала военные преступления в Афганистане и Ираке
Британские военные могли совершать военные преступления в Афганистане и Ираке, в том числе пытки и убийства мирных граждан, а их деяния скрывались военным руководством страны.
Общество
В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование»
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Культура
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Плюс при заключении договора о покупке песни менеджеры артистки лишили мужчину авторских отчислений.
Политика
Кремль не может оценить достоверность данных Киева для ССГ по МН17
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Политика
Кадыров пояснил свои слова об убийстве за оскорбления
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Происшествия
Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок
Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, объяснила свой поступок.