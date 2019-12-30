Политика

КоммерсантъКоммерсантъУкраина начала транзит газа в Европу по новому контракту с РФ

«Оператор газотранспортной системы Украины» (ГТС) сообщил об успешном начале работы по транспортировке газа, заявил руководитель компании Сергей Макогон. Украина и Россия заключили соглашение о транзите в конце декабря. «Нафтогаз» будет выступать организатором транзита.
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Украина начала поставки российского газа в Европу по новому соглашению о транзите

Интерфакс03:33

Украина транспортировала первые кубометры российского газа в ЕС

Газета.Ru03:10

Глава «Оператора ГТС Украины» сообщил об успешном начале работы компании

ТАСС03:19

Украина начала транспортировку газа в ЕС по новому контракту

РБК03:17

Глава ГТС Украины сообщил об успешном начале работы компании

Известия03:14

Начался транзит газа через Украину по новому контракту

RT на русском03:24

Глава оператора ГТС Украины сообщил об успешном начале работы компании

РИА Новости02:19
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ТАСС вчера в 16:10
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Главный раввин Польши прокомментировал слова Путина об антисемитизме

Главный раввин Польши Михаэль Шудрих прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина об антисемитизме бывшего польского посла в Германии Юзефа Липского.
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Анастасия Макеева объяснила, почему не носит нижнее белье

Только балерина показывает шпагаты и мини-купальники, а актриса агитирует за отсутствие нижнего белья.
7Дней.ру вчера в 03:00
Общество

Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года

Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
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Экономика

В России снизился порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом

С 1 января 2020 года в России изменилась норма закона, регламентирующая беспошлинные интернет-покупки в зарубежных магазинах.
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Происшествия

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Двухлетнего мальчика, пропавшего в Благовещенске, нашли живым, сообщает "ПортАмур".
РИА Новости 04:34
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ТАСС вчера в 16:06
Хоккей

Молодежка сборной России разгромила Германию и вышла в плей-офф МЧМ

Молодежная сборная России сумела одержать победу над командой Германии, разгромив ее со счетом 6:1 и выйдя в плей-офф чемпионата мира по хоккею.
АБН вчера в 16:24
Энергетика

Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока»

Российский газ с 1 января начал поступать в Болгарию через газопровод "Турецкий поток".
ТАСС 03:25
Авто

Компания BMW рассказала о новинках для России в 2020 году

Представители немецкой компании BMW рассказали о новинках, которые будут представлены в России в следующем году.
Goroday.ru вчера в 13:26
Культура

Соседов: Пугачева еле стоит на сцене

Пугачева, прошу прощения, еле дышит, когда стоит на сцене.
Pravda.Ru 30.12.19 в 00:50
Происшествия

Трое полицейских пострадали при нападении на пост ДПС в Магасе

Трое полицейских пострадали в результате нападения на пост ДПС в Магасе.
Вести.Ru вчера в 13:35
Общество

Синоптик предупредил о похолодании в Москве и Подмосковье

В Москве похолодает до минус двух-минус четырех градусов, в Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от нуля до минус пяти градусов.
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Гаджеты

Рейтинг самых интересных гаджетов 2019 года возглавил смартфон Apple

В России составили перечень наиболее интересных и запоминающихся гаджетов 2019 года.
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Общество

Москва перешла на раздельный сбор мусора

С 1 января в Москве стартовала программа раздельного сбора отходов.
Российская газета 03:30
Общество

Трудовые книжки стали электронными

С нового года трудовые книжки станут электронными. Но при этом и бумажные еще останутся в ходу - по желанию работников.
Российская газета 01:51
Происшествия

В МЧС рассказали, как прошла новогодняя ночь в Крыму

Новогодняя ночь в Крыму прошла без чрезвычайных ситуаций.
Форпост Севастополь 02:12
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов

Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов. Она показала свою сдувшуюся грудь в Instagram.
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Наука

Следы упавшего 780 тыс. лет назад астероида нашли в Лаосе

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Медики предупредили о вреде употребления алкоголя при посещении бани

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Экономика

Названы самые обедневшие российские миллиардеры

Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Lenta.ru вчера в 08:21
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Для полётов в космос придётся впадать в спячку

Учёные из Европейского космического агентства (ESA) считают, что гибернация, она же спячка, может быть вполне подходящим способом осуществления долговременных пилотируемых экспедиций на далёкие планеты.
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На место вспышки неизвестной пневмонии в Китае прибыли специалисты

В Китае ранее несколько раз возникали вспышки атипичной пневмонии.
РИА Новости 30.12.19 в 23:30
Футбол

Василий Березуцкий отказался ехать к Слуцкому в «Рубин»

Бывший защитник сборной России по футболу Василий Березуцкий, вместе со своим братом Алексеем работавший в тренерском штабе Леонида Слукцкого в голландском "Витессе", исключил возможность переезда в Казань вслед за своим бывшим наставником в ЦСКА.
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Во Владивостоке сожгли фигуру мыши за 677 тысяч рублей

Газета.Ru 03:34
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