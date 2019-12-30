«Оператор газотранспортной системы Украины» (ГТС) сообщил об успешном начале работы по транспортировке газа, заявил руководитель компании Сергей Макогон. Украина и Россия заключили соглашение о транзите в конце декабря. «Нафтогаз» будет выступать организатором транзита.

Украина начала транзит газа в Европу по новому контракту с РФ

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